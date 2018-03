International

Kommt Kim und Trump in die Schweiz? USA suchen «schönen, neutralen Ort» für Korea-Gipfel



Bild: AP/AP

Kommen Kim und Trump in die Schweiz? USA suchen «schönen, neutralen Ort» für Korea-Gipfel

Neben Schweden ist die Schweiz in der Pole Position für den Korea-Gipfel. Nicht zuletzt, weil Kim in Bern zur Schule ging.

Der amerikanische Chefdiplomat Rex Tillerson hat für ein erstes mögliches Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un einen «schönen, neutralen Ort» in Aussicht gestellt. Im Gespräch ist auch die Schweiz.

Eine Zusammenkunft solle dort erfolgen, wo sich «beide Parteien sicher fühlen», sagte Tillerson am Montag. Dabei legte er nahe, dass dies wohl nicht China sein werde. Die Volksrepublik werde aber Anteil daran tragen, «wie das alles ausgeht». Gleiches gelte für Russland, Südkorea und Japan, so Tillerson.

Bild: AP/Pool REUTERS

Die Schweiz hatte bereits Anfang Monat ihre Vermittlerdienste in dem Fall angeboten, ebenso Schweden. Das skandinavische Land unterhält seit den 1970er Jahren eine Botschaft in Pjöngjang und vertritt vor Ort auch die Interessen der USA.

Bild: EPA

In Kreisen des Präsidialamts in Seoul wurden daneben die südkoreanische Insel Jeju und de Grenzort Panmunjom zwischen Süd- und Nordkorea als mögliche Treffpunkte genannt. Als sicher gilt nur, dass Kim als Machthaber seit 2011 noch nie sein Land verlassen hat. Er ging aber in der Schweiz zur Schule.

Beim ersten Treffen zwischen Trump und Kim solle es darum gehen, ein Gefühl füreinander zu bekommen. Ziel sei, herauszufinden, ob etwas mit Blick auf Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm gemeinsam bewogen werden könne. (sda/ap/dpa)

