«Ich bin kein Rassist!» – So wehrt sich Trump nach dem «Shithole»-Skandal

Skandal bei PSG-Sieg – hier tritt der Schiri einen Nantes-Spieler und zeigt ihm dann Rot

Viel haben wir im Fussball schon gesehen, doch was Schiedsrichter Tony Chapron in der Partie zwischen PSG und Nantes bot, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Doch der Reihe nach.

Alles sieht in der ersten Halbzeit in Nantes nach einem weiteren lockeren PSG-Sieg aus, nachdem Angel di Maria die Hauptstädter in Führung gebracht hat. Das Team von Claudio Ranieri kann froh sein, mit bloss einem Gegentreffer in die Pause zu gehen. Nach dem Seitenwechsel tritt Nantes allerdings wie verwandelt auf. …