Weil ihr die CVP unter Pfister zu konservativ wurde: Schmid-Federer tritt zurück

Sie könne sich nicht mehr mit dem aktuellen Kurs der CVP identifizieren und das Parlament bewege sich zunehmend nach rechts. Darum zieht Nationalrätin Barbara Schmid-Federer jetzt den Hut.

Elf Jahre lang sass sie für die CVP im Nationalrat, jetzt tritt Barbara Schmid-Federer zurück.

«Es war eine wunderbare Zeit in Bundesbern, doch nun ist es Zeit, zurückzutreten und mich vermehrt auf meine sozialen Engagements zugunsten von Menschen in Not in unserer Gesellschaft zu konzentrieren», schreibt Schmid-Federer auf ihrer Homepage. Ende Juni wolle sie sich um einen Sitz im Rotkreuzrat bewerben.

Dass sie zurücktrete, habe auch damit zu tun, dass sich das aktuelle Parlament stark nach …