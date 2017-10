International

USA

Drogen-«Epidemie» in den USA – noch nie starben so viele Menschen wie 2017



Drogen-«Epidemie» in den USA – noch nie starben so viele Menschen wie 2017

Die Drogenbehörde DEA hat vor einem gravierenden Anstieg des Drogenkonsums in den USA gewarnt. Einem von der DEA am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht zufolge gab es von Januar bis August 2017 so viele Drogentote wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen.

Weltweite Zahlen: 250 Millionen Menschen greifen zu illegalen Drogen 55s 250 Millionen Menschen greifen zu illegalen Drogen Video: srf

Zudem gebe es seit 2011 jährlich mehr Drogentote als Tote durch Verkehrsunfälle, Suizide oder Morde. «Es war nie wichtiger, alle Mittel gegen diese Epidemie einzusetzen. Wir müssen in unserem Kampf gegen den Drogenmissbrauch unerschütterlich bleiben», heisst es im Bericht.

Vor allem die fortwährende Präsenz der mexikanischen Kartelle habe zu einer «Epidemie» der Drogen geführt, schreibt die Behörde. So stellten vor allem aus Mexiko in die USA geschmuggelte Drogen eine grosse und weiter steigende Gefahr dar und seien «die hauptsächliche Quelle für lokale Drogenhändler». (sda/dpa)

Highweh – der Leidensweg eines Junkies

Drogen Halt dich fern von «Netflix und Chill» – das sind die 6 Teufels-Pillen an der Street Parade Die Aargauer Polizei entdeckt das Darknet – und jagt Cannabis-Verkäufer 🙈 Einmal Gras-Schmuggel von Zürich nach Belgrad «Ja, ich habe gekifft»: Cassis will Cannabis legalisieren – diese Bürgerlichen ziehen mit «Gute Erfahrungen gemacht»: Gesetz in den USA soll Cannabis landesweit legalisieren Die Schweiz ist ein Kokain-Paradies – 17 Fakten zum globalen Drogenkonsum Zauberpilze im Toggenburg – auf der Suche nach Magic Mushrooms Ein wegweisendes Urteil für alle Kiffer: Jus-Student führt Zürcher Polizei vor Die halbe Welt ist «Legal High», nur die Schweizer kiffen weiter Gras. Weshalb, Herr Berg? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo