Riesiger Penis in New York sorgte für ähm ... Erregung 😂

Ein Streetartgemälde eines riesigen Penis, das über rund vier Stockwerke ragte, sorgte über Weihnachten in Manhattan, New York, für Aufsehen. Ursprünglich stammt das Werk aus den Federn der Schwedischen Graffiti-Künstlerin Carolina Falkholt. Der Penis war eine Auftragsarbeit für eine lokale Streetart-Organisation und sollte eigentlich bis Mitte Januar an der Hauswand bleiben.

Dem «Guardian» gegenüber sagte Falkholt, sie wolle mit ihrer Kunst die Botschaft vermitteln, dass «man sich nicht für seinen Körper schämen müsse oder dafür, ein sexuelles Wesen zu sein».

Doch die Anwohner in der Broom Street, wo das pinke Phallussymbol die Hauswand zierte, waren wenig erfreut. Der Besitzer eines Waschsalons sagte laut «Guardian», dass sich die Bewohner unwohl gefühlt haben. «Wir mögen es nicht, und hoffentlich verschwindet es wieder.»

So ging es vermutlich auch dem Hausbesitzer der bemalten Fassade. Vergangenen Mittwoch wurde der riesige Penis übermalt. Fun Fact: Einige Strassen weiter prangt ein anderes Bild von Falkholt an einer Hausmauer. Dabei handelt es sich um eine Vagina. Diese wurde aber bislang geduldet. (ohe)

