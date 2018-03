International

Hier werden gerade 18 Tonnen (!) Kokain entladen



Bild: EPA/US COAST GUARD

Die Küstenwache in San Diego USA brachte am Dienstag 18 Tonnen Kokain im Wert von 500 Millionen Dollar an Land. Die Drogen wurden bei über einem Dutzend Operationen seit Anfang Februar im östlichen Pazifik beschlagnahmt.

Bild: EPA/US COAST GUARD

Bei den 17 Aktionen waren fünf Schiffe der Küstenwache beteiligt. Damit sei ein Schlag gegen den transnational organisierten Drogenhandel gelungen, sagte Todd Sokalzuk, Kommandeur des 11. Coast-Guard-Districts zu CBS. (whr)

