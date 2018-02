International

Mann in Florida hingerichtet, Exekution in Texas gestoppt



In Florida ist ein verurteilter Mörder hingerichtet worden. In Texas hingegen stoppte der Gouverneur in letzter Minute die geplante Vollstreckung einer Todesstrafe.

Der Gouverneur des US-Bundesstaates Texas hat unmittelbar vor der Vollstreckung einer Todesstrafe das Urteil in lebenslange Haft umgewandelt. Bartlett Whitaker war zum Tode verurteilt worden, weil er einen Mörder mit der Tötung seiner Familie beauftragt hatte.

Der 38-Jährige müsse den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen als Strafe für sein «abscheuliches Verbrechen», erklärte Gouverneur Greg Abbott am Donnerstagabend kurz vor der geplanten Hinrichtung.

Bei der Tat im Jahr 2003 wurden Mutter und Bruder von Whitaker getötet. Sein Vater Kent Whitaker wurde verletzt, ebenso Bart selbst. Erst sieben Monate nach der Tat kam heraus, dass es sich nicht um einen Raubüberfall handelte, sondern um einen Auftragsmord.

Kent Whitaker, ein gläubiger Christ, verzieh seinem Sohn und setzte sich jahrelang für eine Aufhebung des Todesurteils ein, um nicht auch noch sein letztes Familienmitglied zu verlieren. Am Dienstag hatte sich bereits die texanische Bewährungs- und Begnadigungskommission einstimmig für eine Haftumwandlung ausgesprochen.

Todesstrafe für zwei weitere Mörder

Für den republikanischen Gouverneur Abbott war es das erste Mal, dass er ein Todesurteil aufhob. Er begründete seine Entscheidung unter anderem damit, dass der Auftragsmörder im Gegensatz zu Bart Whitaker nicht die Todesstrafe erhalten habe. Zudem lehne der Vater die Hinrichtung seines Sohnes leidenschaftlich ab. «Mr Whitakers Vater beharrt darauf, dass er erneut zum Opfer würde, wenn der Staat sein letztes verbleibendes Familienmitglied tötet.»

Überraschend hatte sich am Dienstag bereits die texanische Bewährungs- und Begnadigungskommission einstimmig für eine Haftumwandlung ausgesprochen. Der 38-jährige Whitaker hat keinerlei Recht auf eine vorzeitige Haftentlassung.

Am Donnerstag sollten in den USA noch zwei weitere Männer hingerichtet werden. In Florida ist Eric Scott Branch hingerichtet worden. Laut Angaben der Behörden wurde der 47-Jährige um 19.05 Uhr (Ortszeit) für tot erklärt. Branch hatte 1993 eine 21-jährige Frau vergewaltigt und umgebracht.

In Alabama soll das Todesurteil gegen Doyle Hamm vollstreckt werden, der 1987 wegen Ermordung eines Motel-Angestellten zum Tode verurteilt worden war. Er ist schwer krebskrank und seine Anwälte argumentieren, dass seine Hinrichtung durch eine Giftspritze Folter gleichkäme. (sda/afp)

