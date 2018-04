Trump hat Putin ins Weisse Haus eingeladen

International

Die Beziehungen zwischen Russland und den USA stecken in der Krise – nun berichtet der Kreml über eine Einladung Putins nach Washington.

Bereits am 20. März soll US-Präsident Donald Trump die Einladung an den russischen Staatschef Wladimir Putin ausgesprochen haben. In einem persönlichen Telefonat mit Putin, wie Kreml-Berater Juri Uschakow am Montag in Moskau mitteilte.

Damals war lediglich bekannt geworden, dass die beiden ein Treffen in Erwägung ziehen. Es sei nicht besprochen worden, wann dieses Treffen stattfinden könnte, sagte Uschakow der Agentur Interfax zufolge. Er hoffe, dass die USA den Vorschlag nicht wieder zurückzögen.

Eine Stellungnahme aus Washington lag zunächst nicht vor. Nach dem Telefonat vom 20. März waren die Aussenminister in Washington und Moskau angewiesen worden, eine Begegnung Trumps und Putins zu organisieren. Uschakow meinte aber, bislang sei noch nicht viel geschehen.

Bisher erst einmal getroffen

Er räumte ein, dass die Spannungen zwischen Russland und dem Westen wegen des vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal die Vorbereitungen erschwerten. Doch betonte er, dass ein Treffen von Putin und Trump in Krisenzeiten umso wichtiger sei. Trump und Putin haben sich erst einmal am Rande des G20-Gipfels 2017 in Hamburg zu einer Unterredung getroffen, ein beim Asien-Gipfel im November geplantes Gespräch der beiden war ausgefallen.

Die USA hatten aus Solidarität mit Grossbritannien 60 russische Diplomaten ausgewiesen und ein russisches Konsulat geschlossen. Russland tat im Gegenzug das Gleiche. London wirft Moskau eine Beteiligung am Giftanschlag auf Skripal vom 4. März vor. Russland weist das zurück. (hda/dpa)

