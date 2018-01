International

Die Luft in Kosovos Hauptstadt ist dreckiger als in chinesischen Städten



In der kosovarischen Hauptstadt Pristina haben am Mittwoch Hunderte Menschen gegen die extreme Luftverschmutzung protestiert. Auf Transparenten und in Sprechchören forderten Demonstranten mit weissen Gesichtsmasken: «Vergiftet uns nicht!».

Die Stadtverwaltung hat ab Mittwoch auch Autos aus der Innenstadt verbannt, um gegen die hohe Luftverschmutzung vorzugehen. Die Bewohner wurden aufgefordert zu Hause zu bleiben.

Todesfälle

Das ganze Ausmass der Luftverschmutzung war vor zwei Jahren durch Aufzeichnungen der US-Botschaft bekanntgeworden. Pristinas Umweltbelastung ist teilweise höher als in chinesischen Städten und führt zu vorzeitigen Todesfällen und chronischen Krankheiten, wie eine Studie der Weltbank belegt.

Fahrverbote wegen starker Luftverschmutzung werden auch in anderen europäischen Ländern erwogen. Wegen der Luftverschmutzung sterben in jedem Jahr mehr als 400'000 Menschen in Europa verfrüht. (whr/dpa)

