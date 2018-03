Der Nahe Osten rüstet auf

Putin befahl, gekapertes Passagierflugzeug über Sotschi abzuschiessen

Der Vorfall ereignete sich vor der Eröffnungsfeier der olympischen Winterspiele 2014. Im letzten Moment entpuppte sich die Entführung als Fehlalarm, wie ein neuer Dokumentarfilm zeigt.

Unmittelbar vor der Eröffnungsfeier der olympischen Winterspiele 2014 gab es im russischen Sotschi einen Grossalarm. Dies geht aus einem neuen Dok-Film über Putin hervor, der in Russland in der Nacht auf Montag ausgestrahlt worden ist.

Was war passiert? Ein Pilot der Pegasus Airlines meldete, dass ein Passagier eine Bombe an Bord habe und verlange, in Sotschi runterzugehen. Die Boeing 737 mit 110 Passagieren an Bord sollte eigentlich von der Ukraine in die Türkei fliegeni. Der …