Bild: AP/The Canadian Press

Diese Bilder von den zugefrorenen Niagara Fällen sind einfach 😍

Der Norden der USA hat derzeit mit einer Kältewelle zu kämpften. In New York City droht es das drittkälteste Silvester seit 110 Jahren zu werden. Der US-Wetterdienst sagt bis zu minus 12 Grad Celsius für die Ostküsten-Metropole voraus.

Bild: EPA/EPA

Doch auch an anderen Orten bricht die Kältewelle alle Rekorde: In der Gemeinde Cotton im nördlichen Bundesstaat Minnesota wurden minus 40 Grad Celsius vermeldet. In Watertown im Norden des Bundesstaats New York waren es am Donnerstag minus 36 Grad.Die arktische Luft soll laut CNN in den nächsten Tagen Temperaturen bringen, die bis zu 22 Grad niedriger als üblich sind.

Einen einzigen Vorteil haben die eisigen Temperaturen: Sie verwandelten die Niagarafälle an der Grenze zwischen New York und der kanadischen Provinz Ontario zu einer spektakulären Winterlandschaft. Tapfere Touristen, die sich dick eingepackt den Wassermassen näherten, schossen atemberaubend schöne Bilder.

Ein Beitrag geteilt von Kael Rebick (@punkodelish) am Dez 27, 2017 um 6:04 PST

Ein Beitrag geteilt von Anna Sattazahn 🖤 (@a_sattazahn22) am Dez 29, 2017 um 8:56 PST

Ein Beitrag geteilt von John Tullis (@mctullis) am Dez 28, 2017 um 3:17 PST

Ein Beitrag geteilt von Arjun Yadav (@arjsun) am Dez 26, 2017 um 10:50 PST

(ohe/sda)

