−62 Grad! Schau dir mal diese verrückten Fotos aus dem kältesten Dorf der Welt an

Willkommen in Oymyakon! Die Siedlung im sibirischen Niemandsland gilt als kältestes bewohntes Dorf der Welt. Bislang lag dort der Minusrekord bei −59 Grad. Doch die Behörden haben einen neuen digitalen Thermometer angeschafft. Dieser zeigte am 15. Januar −62 Grad an, wie die Sibirian Times berichtet. Einheimische haben während der Kältewelle gar Temperaturen von −67 Grad gemessen.

Die rund 500 Einwohner lassen sich den Spass durch die beissende Kälte nicht verderben. Seht selbst!

Die Eis-Brücke Ein Beitrag geteilt von Фотостудия Волшебный Миша (@volshebniy_misha) am Jan 12, 2018 um 5:42 PST

Trotz der eisigen Kälte wagen sich einige chinesische Touristen ins Dorf. Sie hatten so richtig ihren Spass. Und gönnten sich sogar ein Eis-Bad! Das Geschrei ist schon fast kultverdächtig!

Autofahren kann man übrigens auch noch bei −62 Grad. Nur brauchen die Fahrzeuge wohl so richtig viel Sprit für die Heizung!

Die Auto-Heizung Ein Beitrag geteilt von Якутия. Якутск & Yakutia.com (@_yakutia) am Jan 15, 2018 um 4:21 PST

Der Thermometer Ein Beitrag geteilt von Сивцева (@sivtseva9452) am Jan 14, 2018 um 4:36 PST

Die Eis-Arbeiter Ein Beitrag geteilt von Ptizin Newrgun (@chychakhup) am Jan 15, 2018 um 9:49 PST

