Der heftige Sturm «Friederike» hat in den Niederlanden, Deutschland, Belgien und Italien mindestens sechs Menschenleben gekostet. In allen betroffenen Ländern löste er am Donnerstag zudem ein Verkehrschaos aus.

Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr wegen des Orkantiefs «Friederike» am Donnerstagnachmittag landesweit eingestellt. Züge würden aus Sicherheitsgründen nicht mehr losfahren, sagte ein Bahnsprecher gegenüber Nachrichtenagenturen in Berlin.

Züge, die noch unterwegs seien, sollten aber soweit möglich bis zum Zielbahnhof fahren oder an grösseren Knotenbahnhöfen abgestellt. An geeigneten Bahnhöfen würden auch Hotelzüge zur Betreuung der Zugpassagiere bereitgestellt.

Zur Sicherheit unserer Fahrgäste wird der Fernverkehr bundesweit für den Rest des Tages eingestellt. Weitere Infos finden Sie unter: https://t.co/HS2BmEAV6H #Friederike — DB Personenverkehr (@DB_Bahn) 18. Januar 2018

Über die Wiederaufnahme des Zugverkehrs sei noch nicht entschieden. Der Stopp werde voraussichtlich den gesamten restlichen Tag andauern, meldete die Nachrichtenagentur AFP. Es handle sich um eine Sicherheitsmassnahme, weil etwa umgestürzte Bäume oder andere Gegenstände auf den Gleisen liegen könnten.

Auf den Bahnverkehr in der Schweiz hatte die Einstellung des Fernverkehrs in Deutschland keine Auswirkungen, wie ein SBB-Sprecher bekanntgab. Einzig Zugfahrende, die nach Deutschland fahren wollten oder von Deutschland herkommend in die Schweiz reisten, waren betroffen. Ihnen wurde empfohlen, sich über die aktuelle Lage auf der Website www.bahn.de zu informieren.

Sturm fordert Tote

In der niederländischen Ortschaft Olst sei ein 62-jähriger Mann von einem abgebrochen Ast erschlagen worden, teilte die Polizei mit. In Enschede nahe der deutschen Grenze starb nach Polizeiangaben ein Autofahrer, nachdem ein Baum auf das Auto gefallen war.

Während des Sturms wurde auch in Deutschland am Niederrhein ein Mann von einem umstürzendem Baum erschlagen. Das Unglück ereignete sich auf einem Privatgrundstück in Emmerich (Nordrhein-Westfalen), wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Der Mann erlag demnach noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

In Belgien forderte der Sturm ebenfalls ein Todesopfer. Eine Autofahrerin war von einem umfallenden Baum erschlagen worden. Sie war in ihrem Fahrzeug auf einer Strasse durch einen Wald südöstlich von Brüssel unterwegs, wie die Nachrichtenagentur Belga meldete.

Auch in Italien tötete der heftige Sturm einen Menschen. Ein Mann sei am Mittwoch mit seinem Bruder in der südlichen Stadt Crotone auf ein Dach geklettert, um es auf Sturmschäden zu prüfen, berichteten italienische Nachrichtenagenturen. Der Wind habe ihn umgeworfen, so dass er in den Tod stürzte.

Tief wird zum Orkan

Das Tief «Friederike» ist vom Deutschen Wetterdienst (DWD) derweil zum Orkan heraufgestuft worden. Das Unwetter habe Orkanstärke erreicht, sagte ein DWD-Sprecher in Offenbach. Es treten Böen mit Geschwindigkeiten von bis 130 Kilometern pro Stunde auf.

Wegen der Sturmwarnung für das deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen ist die direkte Umgebung des Kölner Doms am Donnerstag teilweise abgesperrt worden. Das bestätigte ein Sprecher der Stadt Köln

«Vorsicht Steinschlag!» warnte ein Schild. Von der Bahnhofsseite aus sei der Dom aber noch weiter erreichbar, sagte eine Sprecherin der Dombauhütte.

Der Kölner Dom ist grossenteils aus Trachyt vom Drachenfels am Rhein. Das Gestein wurde im Mittelalter über den Fluss nach Köln transportiert und dort verbaut. Kleinere Steinschläge am Dom durch Verwitterung oder Kriegsschäden sind nicht ungewöhnlich. Bei Sturm erhöht sich das Risiko deutlich, weshalb die Domplatte dann vorsichtshalber abgesperrt wird.

Alarmstufe Rot in Holland

Wegen des schweren Sturms rief der niederländische Wetterdienst KNMI am Donnerstag derweil Alarmstufe Rot für grosse Teile des Landes aus. Wenn man folgende Videos sieht, ist auch klar, weshalb:

Erwartet wurden Orkanböen mit einer Stärke von bis zu 140 Kilometern pro Stunde.

Der Sturm führte bereits am frühen Morgen zu starken Behinderungen im Verkehr. Mehrere Lastwagen waren durch die heftigen Böen umgekippt und blockierten Autobahnen.

Am Amsterdamer Flughafen Schiphol waren 250 Flüge gestrichen worden; Passagiere wurden vor Verspätungen gewarnt. Wegen starker Seitenwinde konnten nicht alle Start- und Landebahnen genutzt werden.

