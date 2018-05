Trumps Ausstieg aus Iran-Abkommen treibt Ölpreise in die Höhe

Freispruch oder Impeachment? Bei Trump ist beides möglich

Die Hausdurchsuchung bei Trumps Fixer Michael Cohen und die Ernennung von Rudy Giuliani zu seinem Anwalt haben die Diskussion über die Zukunft der Präsidentschaft von Donald Trump neu entfacht.

Am vergangenen Donnerstag gab Rudy Giuiliani, ehemaliger Bürgermeister von New York und treuer Trump-Spezi, bekannt, er werde nun die leidige Russlandaffäre mit dem Sonderermittler in die Hand nehmen und in kurzer Zeit regeln. Giuliani gibt sich zuversichtlich: «Ich hoffe, ich werde in der Lage sein, eine Lösung zu verhandeln, die zu einem Ende führt, die gut für das Land ist», erklärte er und fügte hinzu, er habe höchste Achtung für den Präsidenten und den Sonderermittler Robert Mueller.

