Von 11'000 auf 7226 Dollar: Bei Bitcoin geht der Absturz auch diese Woche weiter



Der Bitcoin-Kurs lag am späten Montagnachmittag bei 7226 Dollar und damit fast 12 Prozent tiefer als am Sonntag. Noch vor einer Woche war ein Bitcoin über 11'000 Dollar wert. Damit entfernt sich die Kryptowährung immer weiter von ihrem Rekordhoch Mitte Dezember von etwa 20'000 Dollar. Auch andere digitale Währungen verloren inzwischen stark an Wert.

Die britische Bankengruppe Lloyds Banking Group erlaubt ihren Kunden ab sofort keine Kreditkarten-Käufe von Bitcoins und anderen Kryptowährungen mehr. Das teilte der Konzern, zu dem unter anderem die Banken Lloyds, Halifax und Bank of Scotland gehören, am Montag mit.

Damit sollen Kunden davor bewahrt werden, infolge der starken Kursschwankungen Schulden anzuhäufen, sagte eine Sprecherin der deutschen Nachrichtenagentur DPA. Per EC-Karte könnten die digitalen Währungen aber weiterhin gekauft werden. (whr/sda/dpa)

