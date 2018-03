Da ist Trump ein armer Schlucker! Dieser Tech-Guru ist neu der reichste Mann der Welt 💰💰

Forbes richest 2018



1 Jeff Bezos $112bn (first to appear on list w/ 12-figure fortune)

2 Bill Gates $90bn

3 Warren Buffett $84bn

4 Bernard Arnault $72bn

5 Mark Zuckerberg $71bn

6 Amancio Ortega $70bn

7 Carlos Slim Helu $67.1bn

8 Koch brothers $60bn each

10 Larry Ellison $58.5bn