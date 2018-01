International

Kann ich das noch essen oder muss ich's wegwerfen? Mit diesem Tipp bist du safe



Kann ich das noch essen oder muss ich's wegwerfen? Mit diesen Tipps bist du safe



Die Norweger minimieren die Lebensmittelverschwendung mit einem eleganten Trick. Neu heisst die Haltbarkeitsangabe: «Mindestens haltbar bis, aber nicht schlecht nach».



Kann man das noch essen? Die Frage, ob kürzlich abgelaufene Milch, Joghurts oder Eier noch geniessbar sind oder sofort in den Abfall gehören, sorgt in den besten Familien für heftige Diskussionen. Manche glauben, dass sofort das passiert, wenn man mit abgelaufenen Lebensmitteln in Berührung kommt.

Die denken vermutlich, das dies hier passiert, sobald es nur die Zungenspitze berührt. pic.twitter.com/lXLVO5Zz7S — DchanZockt (@DchanZockt) 7. Januar 2018

Dabei ist es ganz einfach: Mit Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums werden Lebensmittel nicht automatisch schlecht.

Es heisst eben «Mindestens haltbar bis» und nicht «Sofort tödlich ab», wie ein Lebensmittelladen in Deutschland seinen Kundinnen und Kunden einbläut.

Um das allen Konsumenten bewusst zu machen, wollen mehrere Händler in Norwegen ihre Lebensmittel künftig mit einer neuen Haltbarkeitsangabe versehen. Ab kommender Woche steht auf vielen norwegischen Lebensmitteln: «Mindestens haltbar bis, aber nicht schlecht nach». Die neue Haltbarkeitsangabe ist auf Milchpackungen, bei Butter, Saft oder Joghurt zu finden.

Nach Angaben der norwegischen Q-Molkerei hat fast jeder dritte Norweger bereits abgelaufene Milch weggeworfen, ohne zu prüfen, ob sie noch geniessbar ist. In der Schweiz dürfte dies ähnlich aussehen. Bei uns entsorgt im Schnitt jeder Mensch zwei Kilogramm essbare Lebensmittel pro Woche im Abfall, schreibt der «Beobachter».

Also am besten gleich eine solche Notiz an den Kühlschrank hängen Aber gerne doch: Gesagt, getan pic.twitter.com/ABExtuv7jt — Eva Linder (@Evarothlinder) 10. Januar 2018

Wann sollte man Lebensmittel wirklich nicht mehr essen?

Keine Frage: Hat man Sushi oder frischen Fisch gekauft, sollte man ihn zeitnah essen – oder unverzüglich essen, falls die Kühlkette unterbrochen wurde. Auch bei Poulet sollte das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht überschritten werden.

Bei vielen anderen Produkten (Milch, Käse, abgepacktes Fleisch etc.) heisst das Zauberwort gesunder Menschenverstand: Sieht es komisch aus, riecht es fremd und hat es vielleicht einen unangenehmen Geschmack, dann sollte man die Lebensmittel unbedingt entsorgen. Eine gute Merkhilfe ist die folgende Grafik, die ab sofort an jeden Kühlschrank gehört.



Kann ich das noch essen oder muss ich's wegwerfen? Mit dieser Grafik bist du safe

(oli)

Schuld am Food Waste ist nicht der Supermarkt, sondern wir

Das kannst du gegen Foodwaste tun

Wie Lebensmittel länger haltbar werden

