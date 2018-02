Nicht nur Elon Musk will auf den Mars, auch die Österreicher trainieren bereits dafür

F1-Pilot Hülkenberg will «heisse Mädels» +++ Ammann in Quali Zehnter

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Am Hochhaus, das vom Schweizer Olympiateam bewohnt wird, hängen schon lange über ein Dutzend kleine Schweizer Fahnen. Seit heute Nachmittag weht sie im olympischen Dorf in Pyeongchang auch offiziell. In einer kleinen Zeremonie mit traditioneller koreanischer Musik wurde sie auf der zentralen «Village Plaza» gehisst.

Dazu hörten Delegationschef Ralph Stöckli und Ryu Seung-Min, Tischtennis-Olympiasieger von 2004 und Bürgermeister des olympischen Dorfs, die Schweizer Hymne. Und sie tauschten …