International

«Was verflucht nochmal ist denn das??» – Neues Video zeigt, wie US-Kampfjets ein UFO jagen



us navy/youtube

«Was verflucht nochmal ist denn das??» – Neues Video zeigt, wie US-Kampfjets ein UFO jagen

Die «X-Files» lassen grüssen! Die USA haben erneut ein Videoclip veröffentlicht. Es soll zeigen, wie F/A-18 Kampfjets über dem Atlantik «fliegende Untertassen» verfolgen.

«Wow. Was ist das, Mann? Was, verflucht nochmal, ist das?»: Die Piloten der F/A-18 sind hörbar entzückt, als sie während eines Einsatzes ein UFO sichten. Dies enthüllt ein neues Video, welches die US Navy vor wenigen Tagen freigegeben hat.

Die unheimliche Begegnung der dritten Art spielte sich 2015 irgendwo vor der US-Ostküste über dem Nordatlantik ab. Auf dem Clip ist zu sehen, wie ein UFO mit extrem hoher Geschwindigkeit über das Meer rast. Der Pilot hatte grösste Mühe, das Objekt mit seiner Kamera zu erwischen. «Wow, ich hab‘s!», ist auf dem Mitschnitt des Funkverkehrs zu hören.

Das Video hat die private Organisation «To The Stars Academy» (TTSA) veröffentlicht, die sich der UFO-Forschung verschrieben hat. Es könne sich bei dem schnell fliegenden Objekt nicht um eine Cruise Missile handeln, da auf dem Videomitschnitt keine Flügel erkennbar seien. Ausserdem seien auf den Aufnahmen keine Abgase zu sehen.

Erst im Dezember vergangenen Jahres wurde bekannt, dass die USA in den letzten Jahren ein geheimes UFO-Programm verfolgten, welches Meldungen von möglichen Begegnungen mit Ausserirdischen untersuchte. Jährlich flossen von 2008 bis 2012 22 Millionen US-Dollar in das Projekt, wie die New York Times am Samstag enthüllte. Das Budget war im US-Verteidigungshaushalt versteckt. Die Alien-Jägern gingen verschiedensten Hinweisen nach.

(amü)

UFO-Sichtungen

Das könnte dich auch interessieren: Der Mist ist geführt! Darum wird YB jetzt Meister Quizz den Huber heute mit zwei neuen Kategorien. Einfacher wird es aber nicht! 7 Gadgets für ein Halleluja Spielabbruch in Saloniki! Präsident stürmt wegen Abseits-Tor mit Waffe auf den Platz

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo