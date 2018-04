International

Swasiland soll neu «Königreich von eSwatini» heissen



Wegen der Schweiz: König von Swasiland benennt sein Land um

2018 feiert Swasiland den 50. Jahrestag seiner Unabhängkeit von Grossbritannien. Grund genug für König Mswati III., sein Land umzubenennen. Swasiland soll künftig «Königreich von eSwatini» heissen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. eSwatini bedeutet in der Landessprache Swasi «Land der Swasi».

Der Grund für den Namenswechsel: Swasiland sei im Ausland immer wieder mit der Schweiz, also mit Switzerland, verwechselt worden.

König Mswati III., einer der letzten verbliebenen absoluten Monarchen der Welt, gab den Namenswechsel am Donnerstag bei einer Unabhängigkeitsfeier in der Stadt Manzini bekannt. Auch andere afrikanische Länder hatten nach der Unabhängigkeit ihren ursprünglichen Namen wieder angenommen. So wurde zum Beispiel aus Rhodesien Zimbabwe und aus Njassaland Malawi.

Swasiland hat rund 1,3 Millionen Einwohner und gilt als eines der am wenigsten entwickelten Länder der Welt. Es ist der zweitkleinste Staat Afrikas und liegt zwischen Südafrika und Mosambik. Mswati III. wurde 1986 im Alter von 18 Jahren zum König gekrönt. Er wird häufig wegen seines verschwenderischen Lebensstils kritisiert, während seine Untertanen in grosser Armut leben. Amnesty International und andere international Organisationen kritisieren das Land wegen andauernder Menschenrechtsverletzungen. Es hat die höchste Aids-Rate weltweit.

Der Namenswechsel wurde bereits seit längerer Zeit diskutiert. Mswati III. hatte ihn zuvor in einigen Reden verwendet. Für den Vollzug müsste wohl die Verfassung des Landes angepasst werden. Zudem müssten sich diverse Institutionen des Landes umbenennen, so zum Beispiel die Königliche Polizei von Swasiland oder die Universität von Swasiland. (mlu)

