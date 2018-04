International

Oppositionskandidat siegt bei Präsidentschaftswahl in Sierra Leone



Oppositionskandidat siegt bei Präsidentschaftswahl in Sierra Leone

Im westafrikanischen Sierra Leone hat der Oppositionskandidat Julius Maada Bio Präsidentschaftswahl gewonnen. Bio habe 51.8 Prozent der Stimmen erhalten, teilte die Wahlkommission am Mittwoch mit.

Der Kandidat der Regierungspartei, Samura Kamara, kam demnach auf 48.2 Prozent. Das offizielle Ergebnis der Wahl vom 31. März hatte sich wegen eines Streits über die Methode zur Stimmauszählung verzögert.

Bereits vor Verkündung des Wahlergebnisses hatten Kamara-Anhänger am Mittwoch in der Hauptstadt Freetown demonstriert, Plakate von Bio abgerissen und den Vorwurf einer «ausländischen Einmischung» in die Wahl erhoben. Sicherheitskräfte riegelten die Zentrale von Bios Partei SLPP ab, wo sich hunderte Anhänger des Oppositionskandidaten versammelt hatten. Sie feierten bereits vor Verkündung des offiziellen Ergebnisses den Wahlsieg des Ex-Juntachefs Bio. Dieser hatte bereits die erste Wahlrunde knapp gewonnen.

Strippenzieher hinter Kulissen

Bio hatte im Januar 1996 mit einem Putsch den damaligen Militärmachthaber Valentine Strasser gestürzt und bis zur ersten freien Wahl in Sierra Leone wenige Monate später vorübergehend die Regierungsgeschäfte übernommen. Bei der Präsidentschaftswahl 2012 war er Amtsinhaber Ernest Koroma unterlegen. Dieser durfte nun nach zwei Mandaten nicht mehr antreten. Der bisherige Aussenminister Kamara galt seit Jahrzehnten als politischer Strippenzieher hinter den Kulissen.

Die Wahlen galten als Test für die demokratische Konsolidierung Sierra Leones, wo in den Jahren 1991 bis 2002 ein Bürgerkrieg tobte, dem 120'000 Menschen zum Opfer fielen. Zwischen 2014 und 2016 litt das Land unter der Ebola-Epidemie. Der westafrikanische Staat zählt trotz seiner Bodenschätze zu den ärmsten Ländern der Welt. (sda/afp)

Das könnte dich auch interessieren: Ein Aussteiger erzählt, warum es so schwierig ist, aus der Freikirche auszutreten Russische Herkunft von Nervengift nicht nachweisbar – doch es gibt ein grosses Aber Linux-Stick statt Windows-PC: Das muss sich in der IT-Schweiz ändern Wie die Erwachsenenwelt aussehen würde, wenn unsere Lehrer recht gehabt hätten 20 goldene Ratschläge für jeden, den mit dem Frühlingsanfang das Velo-Fieber gepackt hat Fake-Vorwurf gegen SVP-Nationalrat Erich Hess: 10'000 Herzen für Liebesfoto auf Instagram Wenn du bei unserem Flugverkehrs-Quiz durchfällst, musst du auf den Jumpseat! Die Donut-Theorie sagt uns, wie wir gut leben können, ohne die Erde zu zerstören So entsteht ein Stangenei – eine Symphonie in 15 Gifs Networking 2.0: «Fitnesscenter sind der neue Golfplatz» Was dieser Mann schreibt, wird einigen Müttern nicht gefallen Wohlan, ihr Lumpaziusse! Entblödet euch nicht, in diesem Denkspiel rammdösig zu werden Diese 5 Ansätze sollen die Oster-Bibeli vor dem Schredder retten 8 verblüffende Fakten über Samsung, die kaum jemand kennt Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo