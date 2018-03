Will der IS Fussballstars hinrichten? Deutschland warnt vor Terror bei Russland-WM

Das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) geht bei der Fussball-Weltmeisterschaft in Russland von einer hohen Gefahr vor allem durch radikale Islamisten aus. So verbreitete der IS Collagen von angeblich geplanten Hinrichtungen von Fussballstars.

Das berichtet die «Bild»-Zeitung vom Dienstag unter Berufung auf ein vertrauliches Papier des BKA. In dem sogenannten Gefährdungslagebild heisse es, dass sowohl die islamistischen Strukturen in Teilen des Landes, als auch die hohe Zahl an russischstämmigen …