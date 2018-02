International

Er war dem illegalen Handel mit Elfenbein auf der Spur, jetzt wurde er in Kenia erstochen



Er war dem illegalen Handel mit Elfenbein auf der Spur, jetzt wurde er in Kenia erstochen

Einer der weltweit führenden Experten für den illegalen Handel mit Elfenbein und Rhinozeros-Hörnern ist in Kenia getötet worden. Der 76-jährige US-Geograf Esmond Martin starb am Sonntag in seinem Haus in Nairobi an einer Stichverletzung, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wer hinter der Tat steckt, war zunächst unklar.

«Martin gehörte zu den wichtigsten Spezialisten, die Licht in den Schwarzhandel brachten»

Bild: AP/AP

Martin konzentrierte sich bei seinen Ermittlungen vor allem auf die Nachfrage nach illegalem Elfenbein; seine Recherchen galten den Schwarzmärkten in Asien als Hauptabnehmer. Nach Angaben der Leiterin von Wildlife Direct, Paula Kahumbu, trug Martins Arbeit mit zur Entscheidung Chinas im vergangenen Jahr bei, seine legalen Märkte zu schliessen und den Elfenbeinhandel im Land gänzlich zu verbieten.

«Stiller Held»

«Martin gehörte zu den wichtigsten Spezialisten, die Licht in den Schwarzhandel brachten», sagte Kahumbu. Dabei habe er sich auch nicht gescheut, die Händler persönlich anzugehen.

Der aussichtslose Kampf gegen den Elfenbeinhandel 1m 8s Der aussichtslose Kampf gegen den Elfenbeinhandel Video: srf

Iain Douglas Hamilton, dessen Organisation Save the Elephants über Jahrzehnte hinweg Martins Recherchen finanzierte und veröffentlichte, nannte den US-Experten einen «stillen Helden» des Tierschutzes.

Martin arbeitete an einem neuen Bericht über die wachsende Rolle Myanmars beim verbotenen Handel mit Wildtieren, als er getötet wurde. Ob es einen Zusammenhang mit seinen jüngsten Recherchen gibt, war zunächst unklar. (whr/sda/afp)

100 Elefanten werden täglich für Elfenbein getötet 46s 100 Elefanten werden täglich für Elfenbein getötet Video: srf

Das könnte dich auch interessieren: Wenn du beim iPhone X Anrufe nicht annehmen kannst – es liegt nicht an dir Quizz-Huber hat Geburtstag. Doch verteilt er auch Geschenke? An diesen 10 Dingen erkennst du Schweizer Touristen im Ausland Dieser Mann hat den schlimmsten Job der Welt Britischer Hacker wird nicht an die USA ausgeliefert, wo ihm 99 Jahre Knast gedroht hätten Wie gewonnen, so zerronnen: Bitcoin verliert in einer Woche ein Viertel an Wert Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo