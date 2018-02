International

Hier werden gerade 30 geschmuggelte Luxusautos zerstört

Audi, BMW, Corvette Stingray, Jaguar und Lexus: Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte liess am Dienstag 30 geschmuggelte Luxusautos im Wert von über einer Million Schweizer Franken zerstören, wie newsinfo.inquirer berichtet. Bisher wurden Schmuggelautos versteigert.

20 Autos fielen in Manila dem Bulldozer zum Opfer, zehn weitere wurden gleichzeitig in den Häfen von Davao und Cebu zerstört. Duterte hatte die Aktion bereits in einer Rede am 1. Februar angekündigt. «Er warnte die Schmuggler mit den Worten: Ihr wollt weiterhin Autos illegal importieren, schön. Ich werde sie weiterhin mit Bulldozern zerstören». (whr)

