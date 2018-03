Interview

Promotion

Good News: Wir verlosen Tickets für das Konzert der Indie-Pop-Band Phoenix! [Promotion]



Good News: Wir verlosen Tickets für das Konzert der Indie-Pop-Band Phoenix!



Sie kommen aus Versaille in Frankreich (ja, genau, dort wo Louis XIV sein Schloss gebaut hat) und machen seit Ewigkeiten Musik. Die Indie-Pop-Band Phoenix kommt am 21. März nach Zürich und du kannst hautnah dabei sein! Aber zuerst: Ein Interview mit Phoenix-Gitarrist Christian Mazzalai über Freunde, Familie und Reiswein.

Lena Rhyner Lena Rhyner Folge mirEntfolgen

Hi Christian! Wer bist du und warum sollte man dich kennen?

Christian Mazzalai: Ich bin Christian, Gitarrist bei der Band Phoenix. Mich musst du nicht unbedingt kennen, aber vielleicht kennst du ja meine Musik. Seit der Primarschule mache ich mit meinen Freunden Musik – das Resultat davon sind 6 Alben.



Phoenix - Lisztomania Video: YouTube/PhoenixVEVO

Am 21. März spielt ihr im Volkshaus in Zürich – was macht ihr immer, wenn ihr in die Schweiz kommt?

Christian Mazzalai: Wir lieben die Berge! Ich bin halb Norditaliener, darum fühle ich mich schon seit jeher mit den Bergen verbunden. Die Berge haben etwas magisches, das mich anzieht.



Wenn du jemandem ein Lied von euch zeigen müsstest, weil diese Person noch nie von Phoenix gehört hat – welches würdest du ihm vorspielen?

Phuu, weiss nicht. Wir arbeiten an jedem Song so lange, das sind richtig unsere Babys. Das ist, wie wenn man sagen würde, man hat eines lieber als das andere. Aber momentan wäre es vermutlich Telefono vom neuen Album «Ti Amo».

Und hier: Telefono (Falls du echt no nie etwas von Phoenix gehört hast): Video: YouTube/David Dean Burkhart

Ihr tourt seit unzähligen Jahren um die Welt – momentan gerade mit eurem neusten Album «Ti Amo». In welchen Ländern gibt es das beste Publikum?

Das schöne am Leben ist ja eigentlich, dass man es nicht vorher sehen kann, und so ist das auch mit den Konzerten. Aber nie enttäuscht wurden wir bisher in Mexiko, Japan und Brasilien.



Gegründet wurde eure Band Phoenix im Jahre 1997. Seit da tourt ihr immer mit den gleichen Leuten umher – was ist euer Geheimnis, dass ihr es immer noch miteinander aushaltet?

Freundschaft. Wir waren zuerst Freunde und wurden erst dann Musiker. Und mit Freunden die Welt zu bereisen, ist das Grösste. Alleine wäre ich nie Musiker geworden. Das einzig Interessante an unserem Leben ist, dass wir es als Freunde teilen können. Wir schreiben auch nie unsere Songs alleine, wir schreiben sie immer alle zusammen.



Was ist das beste am Touren?

Man entdeckt immer wieder neue Orte auf der Welt, aber eben nicht als Tourist, sondern als Musiker. An Konzerten ist man dann sofort inmitten der Menschen, direkt am Puls der Stadt. Man fühlt die Stadt, man ist Teil von ihr.



Was ist das schlimmste am Touren?

Immer so weit weg von Zuhause, also von Versailles, zu sein. Das ist manchmal echt hart. Aber wir als Band sind eigentlich eine Familie – und die habe ich überall auf der Welt dabei.



Hattet ihr jemals einen Plan B, falls es mit der Musik nicht klappen würde?

Nein, als wir Teenager waren, zerstörten wir alle Plan B's. Wir hatten nur ein Ziel und das war, Musik zu machen.

Aber wäre ich jetzt nicht Musiker, würde ich vermutlich Sake herstellen – diesen japanischen Reiswein.



Phoenix haben sogar schon ihren eigenen Sake: Ein Beitrag geteilt von Phoenix (@wearephoenix) am Jun 21, 2017 um 8:27 PDT

Welchen Ratschlag würdest du jungen Musikern geben, die ihre Träume verwirklichen wollen?

Hmm, schwierig einen Rat zu geben. Mein einziger Rat ist vermutlich, nicht auf mich zu hören. Man soll einfach das tun, was man will und sich nicht von anderen beeinflussen lassen. Unabhängig zu sein, das ist der Schlüssel zum Erfolg. So haben wir es auch gemacht. Und dann kommt das schon gut.



Und jetzt haben wir noch eine gute Nachricht für dich: Wir verlosen Tickets für das Phoenix-Konzert im Volkshaus am 21. März 2018!

Infos zum Konzert Wann:

Mittwoch, 21. März 2010, 20:00 Uhr



Wo:

Volkshaus, Zürich



Willst du ans Phoenix-Konzert in Zürich? Fülle das Formular aus und gewinne mit etwas Glück zwei Tickets für dich und deine Begleitung. Vorname Nachname Strasse PLZ & Ort Email

Noch mehr Musiker-Interviews: Stress ist einfach ein geiler Siech – nicht nur wegen seines charmanten Akzents und seines festen Griffs an den Sack Das beste Hut-Interview bis jetzt: Skunk Anansie über Lemmy, Hosenscheisser & «Pussy videos» Dodo: «Betrunkene SMS sollte man als Musiker nicht veröffentlichen, ausser man kann keine guten Songs schreiben» «Kräss!» – Es folgt ein Interview, das sich auch Vegetarier problemlos anschauen können: FETTES BROT – tschäggsch? Haha. Okay, sorry ... Aus aktuellem Anlass: Das lustigste Stahlberger-Interview aller Zeiten. Und dann kannst du erst noch Tickets gewinnen! «Tocotronic, warum habt ihr alle so schönes Haar?» – «Kernseife» Habt ihr schon Probleme mit dem Ruhm? – «Bisher habe ich nur Probleme mit dem Rum» Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo