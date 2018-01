Wie viel Katze steckt tatsächlich in dir?

Die Küche sieht zwar aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen, aber das Essen ist ganz okay.

Ich bestell mir was vom Lieferdienst und tue so, als hätt' ich das gekocht.

Was meinst du genau mit «dein Wecker klingelt»?

Wer auf meinem Klo wirklich freiwillig sein Geschäft verrichten will, sollte sich vorher lieber gegen diverse Krankheiten impfen!

Also wenn ich ehrlich bin, dürfte es schon sauberer sein. Aber ich hab ja auch nicht damit gerechnet, das heute jemand vorbei kommt.

So normal sauber. Also wenn man nicht gerade mit der Lupe guckt, sieht es sauber aus.

Blitzblank. Davon könnte man essen. Also theoretisch. Nicht, dass das jemand wollen würde. Ach, ihr wisst, was ich meine.

Ich geh hin und fange an mit ihr zu reden. Zum Beispiel über Katzen.

Ich ignoriere sie. Oder ich frag sie was und ignoriere sie dann. Auf jeden Fall etwas mit ignorieren.

Ich hab auch schon mal was runter geworfen, aber grundsätzlich passiert mir das eher selten.

Also mehrmals pro Woche passiert es schon, dass ich in Situationen gerate, die man als tollpatschig bezeichnen könnte.

Wenn ich nicht mindestens jeden Tag irgend etwas runterschmeisse oder mich selbst verletze, stimmt was nicht.

10. Wie gerne kuschelst du? giphy

Ich will immer kuscheln. Also den ganzen Tag. Auch wenn ich schlafe. Ernsthaft: ICH WILL KUSCHELN!!!

Ich kuschle sehr gerne, aber manchmal brauch ich auch eine Pause. Aber nicht zu lange.

Kuscheln muss nicht sein. Zumindest, wenn es nach mir geht.