Hoi Emma, darf ich meiner Freundin sagen, dass ich ihren Freund scheisse finde?

Hoi Emma, meine beste Freundin ist seit sechs Monaten mit einem Proleten wie aus dem Bilderbuch zusammen. Er fährt ein fettes Auto, gibt immer mit seinem Business an und weiss auch sonst in jeder Lebenslage alles besser. Sie ist ihm regelrecht hörig. Was mich aber am meisten stört: Stösst er zu unserer Clique, drängt er sich stets in den Vordergrund. Es ist, seit er da ist, alles nicht mehr so unbeschwert wie vorher. Ich bin übrigens nicht die einzige, die ihn total daneben findet. Nun meine Frage: Darf ich meiner Freundin sagen, dass ich ihren Freund scheisse finde? Es grüsst dich, Nicole

Hoi Nicole,

die «gute» Nachricht vorweg: Ich bin ganz mit dir! Ich kenne die Situation nur zu gut. Ich hatte sogar einmal drei Jahre keinen Kontakt mit meiner besten Freundin, weil sich ihr damaliger Freund und ich nicht verstanden. Ich setzte alles daran, ihn ihr auszureden, während er sie vor die Wahl stellte. Sie entschied sich für ihn. Der Mann ist derweil Geschichte und wir wieder ein Herz und eine Seele.

Der Disput hat aber Spuren hinterlassen. Und er hat mich gelehrt: Solange meine Freunde glücklich mit ihren Partnern sind, habe ich kein Recht, mich einzumischen, nur weil sie mir unsympathisch sind und nicht dem Schema entsprechen, das ich mir für meine Liebsten wünsche. Auch ist es nicht fair, den Freunden aufzubinden, dass man ihre Partnerwahl fraglich findet.

Anders sieht es natürlich aus, wenn der Partner, wie du oben schreibt, eure Cliquen-Idylle stört. Hier ist aber viel Feingefühl gefragt. Ich rate zu einem Gespräch unter vier Augen. Nur du und deine Freundin. Und rede nur von dir. Sag ihr klar, was dich warum an seinem Verhalten in der Gruppe stört und frag sie, wie sie dazu steht. Vielleicht findet ihr einen Kompromiss: Er muss nicht jedes Mal dabei sein, wenn ihr abmacht, und wenn er mal anwesend ist, kannst du dich/ihr euch – und er sich – etwas zurücknehmen zum Beispiel.

Ein wichtiger Tipp zum Schluss: Versuch jegliche passive Aggressivität ihr und ihm gegenüber zu vermeiden. Ich habs damals nicht geschafft. Und kann dir sagen: Drei Jahre ohne beste Freundin sind drei Jahre zu viel ohne die wichtigste Frau im Leben einer Frau!

Ich drück dir die Daumen,

Deine Emma

Und was würdest du Nicole antworten?

