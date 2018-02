Leben

«Wieso soll man nicht flirten, nur weil man vergeben ist ...?»

Hallo Emma,



ich bin seit 4 Jahren mit meinem Freund zusammen. Vor 2 Jahren hatte ich so einen kurzen Flirt mit jemandem, es ist aber nichts gelaufen und nach ein paar Monaten hat sich das auch im Sande verlaufen und wir haben uns nie mehr gehört.



Es war nie wirklich brenzlig, aber wir haben halt ein paar Wochen ein bisschen miteinander geschrieben und uns immer mal wieder auf ein Bier getroffen. Ich fand ihn damals einfach interessant und es gefiel mir, wie er mich ansah.



Dieser Flirt von früher hat sich jetzt aus dem Nichts wieder bei mir gemeldet und wir haben wieder angefangen miteinander zu schreiben. Ich würde den Typen gerne wieder treffen. Meine Freundinnen sehen aber alle schon meine Beziehung scheitern, wenn ich das tue. Aber ich will mit dem Typen ja gar nicht ins Bett, ich mag es einfach, wie er zu mir ist.



Siehst du das auch so tragisch wie meine Freundinnen?



Flurina

Hoi Flurina,

lass uns mit einem Umkehr-Gedanken beginnen: Stell dir vor, dein Freund kennt so eine Frau, die er spannend findet. Mit der er schon ein paar Wochen geschrieben hat. Es gefiel ihm sehr, wie sie ihn anschaute.

Jetzt, zwei Jahre später, meldet sie sich aus dem Nichts wieder. Und schon wieder fühlt er sich irgendwie zu ihr hingezogen. Er will sie treffen. Was macht das Lesen dieser Zeilen mit dir? Ist dir unwohl? Ja? Verstehe ich. Wäre es mir auch.

Ich gehe noch einen Schritt weiter: Ich fände es weniger schlimm, wenn mein Freund irgendwann eimal einen anonymen One Night Stand hätte. Ohne Nummernaustausch. Ohne emotionale Bindung. Eine solche lässt sich aber nicht vermeiden, wenn zwei kommunizieren. Virtuell oder face to face spielt dabei keine Rolle, finde ich.

Ich bin also ganz mit deinen Freundinnen. Und gegen ein Treffen. Ich kenne die Situation übrigens selber gut. Ich war vor nicht all zu langer Zeit die andere Frau, die der liierte Mann spannend fand. All die Nachrichten, die er mir schrieb und all die Blicke, die er mir zuwarf, als wir uns hie und da auf ein Glas Wein trafen, würde ich uncool finden, wäre ich seine Freundin.

Ich habe ihm irgendwann die Frage gestellt, die ich auch dir mit auf den Weg geben will: Bist du wirklich noch glücklich und ausgefüllt in deiner Beziehung? Kriegst du die Aufmerksamkeit, die du dir wünschst? Ist der Sex noch prickelnd? Flirtet ihr auch nach vier Jahren miteinander?

Horch tief in dich rein. Und höre gut zu, wenn dein Verstand und dein Herz miteinander diskutieren. Und tu nichts, das dich umgekehrt ins heulende Elend stürzen würde. Kinderstube und Karma. Du kennst das.

Alles Liebe dir,

deine Emma

Emma Amour ist ...

... Stadtmensch, Single, Anfang 30 – und watsons neue Bloggerin, die nicht nur unverfroren aus ihrem Liebesleben berichtet, sondern sich auch jeden Freitag deinen Fragen annimmt. Und keine Sorge, so wie auch Emma, wirst auch du mit deiner Frage anonym bleiben. Madame Amour ist es nämlich sehr wichtig, auch weiterhin undercover in Trainerhosen schnell zum Inder über die Strasse hoppeln zu können.

