Hoi Emma,



Ich hab vor einem Jahr oder so mit meiner Freundin Schluss gemacht und bin dann zurück zu meiner Mutter gezogen, weil es grad praktisch war und ich nicht auf Anhieb eine neue Wohnung gefunden habe. Wir haben nun also so eine Art WG. Und es läuft auch echt gut mit meiner Mutter und mir!



Bis auf etwas: Und zwar hat meine Mutter jetzt einen Freund. Oder eine Affäre. Ich weiss es nicht so genau, ich habe nicht mit ihr darüber geredet. Und ich will es auch gar nicht wissen. Ich weiss, es klingt komisch, weil mir natürlich irgendwie bewusst ist, dass meine Mutter auch eine Art Sexleben hat, aber alleine schon, wenn ich das Wort «Sex» und «meine Mutter» in einem Satz sehe, wird mir ein bisschen komisch.



Ich kann es nicht anders beschreiben, auch wenn es hart klingen mag, aber: Das Sexleben meiner Mutter widert mich an. Ich würde mir wünschen, sie würde zumindest diesen Typen nicht mit nach Hause nehmen. Sie ist jetzt schon weit über 60 und ich will nicht fürchten, dass ich in der Nacht aufwache, weil einer der beiden stöhnt oder sonst was. Ich finde die Vorstellung davon echt eklig.



Wie kann ich das Thema mit meiner Mutter besprechen, ohne dass wir über die Sache an und für sich sprechen müssen?



Gruss,

Ralf