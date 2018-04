«Wie soll ich mit seinem Mini-Penis umgehen?»

Leben

Liebe Emma



Ich (26) habe einen tollen Mann (32) kennengelernt. Wir verstehen uns echt gut, haben den gleichen Humor und sind einfach auf einer Wellenlänge. Obwohl er vom Aussehen her nicht gerade meinem Typ entspricht, stimmt alles andere. Am Samstag waren wir in einer Bar und haben getrunken, gequatscht und viel gelacht. Ich habe mir gedacht, gut hast du einen Zopf gekauft, sonst müsste der arme Kerl am Sonntag altes Müsli essen. Und ja! Er kam zu mir nach Hause! Juhuuu!



Er sagte sogar er wolle es nicht übereilen und noch nicht mit mir schlafen! Nochmals Juhuuu! Nun zu meinem Problem: Wir hatten keinen Sex, aber die Vorstufe. Es war toll. Wir harmonierten sehr gut, bis ich sein bestes Stück in die Hand nahm. Er ist sehr klein!



Ich weiss, dass das sehr oberflächlich und komisch klingt, aber ich war in diesem Moment so von der Rolle. Ich hatte Angst, dass ich ihm Schmerzen zufüge und dass ich in einer Beziehung mit ihm nie Befriedigung erfahre.



Als er am Sonntag ging, war ich sehr erleichtert. Ich dachte mir, ich stemple das Ganze einfach als One-Night-Petting ab. Aber es geht nicht, ich mag ihn wirklich sehr. Meine Bedenken über sein bestes Stück kann ich aber auch nicht einfach über Bord werfen. Soll ich es ansprechen? Oder einfach so tun, als ob alles super wäre?



Schon einmal Danke für deine Antwort.



Liebe Grüsse

Patrizia



Hallo Patrizia

Deine Mail erreichte mich, als ich mit zwei Freundinnen und zwei Freunden an meinem Küchentisch sass. Ich warf deine Frage in die Runde. Wohlwissend, dass sowohl die zwei Mädels als auch ich selber schon die Erfahrung mit kleinen Penissen gemacht haben.

Es geschah das, was ich dachte: Die Frauen stürzten sich auf das Thema, äusserten ihr Mitleid für dich und erinnerten sich an ihre Erfahrungen. «Ich weiss bis heute nicht, ob er wirklich in mir drin war», resümierte die eine. Die andere weiss noch, dass sie völlig überfordert war mit so wenig Fleisch im Mund.

Die Männer amüsierten sich ob der Geschichten. Kein Hauch von Panik, dass eventuell schon einmal eine Frau ihre Penisse zu klein fand. Ich erzähle dir das, weil wir in Sachen Selbstbewusstsein vom anderen Geschlecht einiges lernen können. Ganz egal, wie gross/klein ihre Penisse, Bierbäuche und/oder Glatzen sind: Männer gehen primär davon aus, dass an ihnen alles in Ordnung ist. Und das ist richtig und gesund so.

Liebe Männer, falls ihr bis hierher mitgelesen habt, lasst euch gesagt sein: Ihr seid wirklich wunderbar. Auch dann, wenn eure Penisse nicht mit Rocco Siffredi mithalten können. Und weil das so ist, könnt ihr jetzt an dieser Stelle mit dem Lesen aufhören.

<3 <3 <3

Da wir jetzt unter uns sind, Ladies, können wir Tacheles reden: Kleine Penisse sind fies. Für den Mann selber. Und für unsere Libido, die darunter leidet.

Aber, liebe Patrizia, der Micro-Penis birgt in seinem Elend auch Gutes: Für gewisse Stellungen, zum Beispiel A tergo, sind kleinere Exemplare Gold wert. Wo normale Penisse schnell mal schmerzhaft sein können, eignen sich kleinere besser für harten Sex.

Aus eigener Erfahrung weiss ich trotzdem selber, wie verstörend sich ein kleiner Penis anfühlt. Ich hab vor einigen Jahren einen unterbestückten Mann gedatet. Wir waren nicht verliebt. Wäre ich es gewesen, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht nur wegen des Penisses ziehen lassen.

Mein Tipp: Ich würde das Problem nicht ansprechen. Er kann nicht nur nichts dafür, er kann auch nichts ändern. Du würdest ihn wohl nur verletzen und verunsichern. Sowas verdient niemand.

Vielleicht kannst du versuchen, eure Sexualität den gegebenen Umständen anzupassen. Zusätzlich kannst du beispielsweise Dildos und Vibratoren in euer Liebesspiel einfliessen lassen. Oder: Während des Akts führt er zusätzlich zwei Finger ein. Das kann ich dir – und allen Frauen da draussen – sehr ans Herz legen.

Auch wenn du es dir gerade nicht vorstellen kannst, hast du vielleicht schon bald mit dem Mini-Mann den besten Sex deines Lebens. Und wenn nicht, hast du immer noch die absolute Freiheit, das Ganze zu beenden. Ich fände es jedoch sehr schade, wenn du gehst, bevor du euch eine faire Chance gegeben hast.

Alles Gute euch und dir viele klitorale Orgasmen, die, wenn wir ehrlich sind, sowieso lässiger sind als die vaginalen.

Deine Emma

Und was würdest du Patrizia antworten?

Hast du eine Frage?

Dann schick sie per Mail an Emma: emma.amour@watson.ch

