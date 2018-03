Leben

Emma Amour: «Muss man jeden Seitensprung beichten?»



bild: Joshua Earle/Unsplash

«Muss man jeden Seitensprung beichten?»

Liebe Emma,



muss man immer sagen, wenn man fremdgegangen ist?



Ich frage für einen Freund.



Lukas

Werter Lukas,

zuerst einmal herzlichen Dank für den Lacher, den du hier in einem Zweizeiler unterbringst. Und wenn wir schon dabei sind: Auch ich erzähle in meinen Kolumnen natürlich nur Geschichten von Freundinnen. ;-)

Nun aber zum Anliegen deines Freundes: Nein, ich finde nicht, dass jeder Seitensprung gebeichtet gehört. Handelt es sich um eine sehr einmalige Sache fernab deiner, äh, der Beziehung deines Freundes, mit einem Menschen, der ihn null interessiert und mit dem er nichts mehr zu tun hat, würde ich wohl schweigen. Bevor ich jetzt den Hass erzürnter Leser auf deinen Freund und mich lenke: Es ist alles andere als einfach, selber damit klarzukommen, dass man fremdgegangen ist. Oft ist eine Beichte primär eine Erleichterung für sich selber.

Ich aber finde, dass man sein schlechtes Gewissen selber handeln muss. Vor allem, wenn man sich seiner Beziehung und seiner Gefühle sehr sicher ist. Und nichts verlieren will. Auch wenn der Seitensprung verziehen werden sollte: Das Vertrauen wird nie wieder so stabil sein wie zuvor. Ein Fakt, der jede Beziehung belastet. Drum überlege sich dein Freund gut, ob er das wirklich riskieren will. Auch könnte er sich fragen, ob er es wissen wollen würde, wäre es umgekehrt der Fall.

Was jetzt für den ein oder anderen wie ein Freifahrtschein zum Fremdgehen klingt, meine ich alles andere als so: In dem Moment, wo dein Freund, lieber Lukas, immer noch an die andere Person denkt und sie gerne wiedersehen will oder nach dem Seitensprung bereits an den nächsten mit vielleicht anderen denkt, ist die Zeit gekommen, die Beziehung zu beenden oder zu beichten.

Heisst ja nicht, dass die Beichte zum Liebes-Aus führen muss. Vielleicht hat die betrogene Person selber Lust, mal wieder mit jemand anderem zu schlafen. Dann kann man die Karten neu mischen.

Vielleicht aber will sie nichts mehr von deinem Freund wissen. Was ihr absolut gutes Recht ist. Das muss er dann respektieren und damit klarkommen. Wer fremdgehen will, muss auch mit den Konsequenzen leben können.

Ich grüss deinen Freund, lieber Lukas, und dich grüsse ich auch,

eure Emma

Und was würdest du Lukas (und «seinem Freund») antworten?

Hast du eine Frage?

Dann schick sie per Mail an Emma: emma.amour@watson.ch

Emma Amour ist ... ... Stadtmensch, Single, Anfang 30 – und watsons neue Bloggerin, die nicht nur unverfroren aus ihrem Liebesleben berichtet, sondern sich auch jeden Freitag deinen Fragen annimmt. Und keine Sorge, so wie auch Emma, wirst auch du mit deiner Frage anonym bleiben. Madame Amour ist es nämlich sehr wichtig, auch weiterhin undercover in Trainerhosen schnell zum Inder über die Strasse hoppeln zu können.

bild: shutterstock/unsplash/watson

