Leben

Digital

Pure Flix ist eine Streaming-Plattform für Christen - weil Netflix zu böse ist



Ned Flanders wäre entzückt – Pure Flix ist das saubere Netflix für Christen

Streaming ist die Zukunft. Das hat auch die christliche Welt begriffen. Im Schatten von Netflix, Amazon Prime und Hulu wächst in Amerika ein Streaming-Dienst heran, der moralisch korrekten Inhalt anbietet – zumindest aus seiner Sicht.

Ein nackter, verschwitzter Oberkörper, riesige Muskeln und langes, schwarzes Haar. Ein Krieger wie aus dem Bilderbuch. Mutig stellt er sich den Horden von bösen Kämpfern entgegen.

Nein, diese Figur stammt nicht aus dem Remake von «Conan der Barbar», sondern aus der neusten Filmproduktion von Pure Flix. «Samson» heisst der Streifen und erzählt die bliblische Geschichte des gleichnamigen Helden und Gotteskriegers.

Pure Flix ist nicht einfach irgendein weiterer Streaming-Dienst. Das US-amerikanische Medienunternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, moralisch korrekte Filme und Serien anzubieten. Hauptziel sind dabei Familien, insbesondere aber Christen.

Herkömmliche Streaming-Inhalte sind schädlich

«Tips for protecting your kids in an x-rated culture» lautet der Titel eines von Pure Flix gesponserten Artikels auf «Christian Today». Darin wird propagiert, wie schädlich und ungeeignet selbst normale Familienfilme sind und wie schwierig es sei, heute geeignete Unterhaltung zu finden, die ohne Gewalt, Sex und unangebrachte Sprache auskommt.

«Fast zwei Drittel aller TV-Programme enthalten Gewalt – am meisten davon Kindersendungen.»

Die Lösung ist Pure Flix, das in den USA auch als christliches Netflix bekannt ist. Die Streaming-Plattform bietet dabei aber nicht altbackene Unterhaltung à la früherer Bibelsendungen an, sondern wartet mit zeitgemässen Serien und Action-Filmen auf. Zumindest optisch. Die Geschichten selbst vermitteln meist Botschaften, die typischen christlichen Wertvorstellungen entsprechen.

Bild: Pure Flix

Pure Flix nennt dies «Qualitätsinhalte mit spirituellen Botschaften». Diese Botschaften reichen von gängigen Wertvorstellungen wie «Stehlen ist eine Sünde», bis hin zu «Wer an Gott glaubt, hat automatisch Erfolg». Dabei ist die Aufmachung des Films eher zweitrangig. Hauptsache, die Moral stimmt.

So findet man auf der Plattform durchaus auch Filme wie die Vampirromanze «Twilight». Denn dabei handelt es sich zwar um Fantasy, aber die Geschichte vermittelt klassische Werte wie Treue und Gehorsam. Im Gegensatz dazu liefern Suchanfragen zu Titeln wie «Milk», «Brokeback Mountain» oder «Dallas Buyers Club», welche Homosexualität thematisieren, ein «Oops, no video available».

Bild: Summit Entertainment

Auch im Kino auf Erfolgskurs

In Nordamerika kommt das gut an. Seit 2015, als Pure Flix in den USA und Kanada seine Streaming-Plattform startete, haben eine Viertelmillion Menschen den Dienst abonniert. Mit Abogebühren um die elf Dollar und dem Vertrauensbonus, dass nur gute Inhalte auf Pure Flix zu finden sind, hat das Unternehmen bereits Millionen umgesetzt. Und genau wie die Konkurrenz setzt Pure Flix immer mehr auf Eigenproduktionen.

Diese sind inzwischen auch in den Kinos angekommen und sind von den «bösen Inhalten» aus Hollywood kaum zu Unterscheiden – wenn man sich nur die Poster anschaut. Mit «God's Not Dead» hat sich der Streaming-Dienst bereits ein erstes, erfolgreiches Filmfranchise aufgebaut, dessen dritter Teil im März erscheinen wird.

Bild: Pure Flix

Seit zwei Jahren bietet Pure Flix auch ein Curriculum für Kinder an, die von zu Hause aus unterrichtet werden. Der Lehrplan beinhaltet einen vierwöchigen Zugriff auf die Videobibliothek von Pure Flix, die mit unzähligen Dokumentationen und Wissenschaftssendungen bestückt ist. Eine davon ist beispielsweise «Awesome Science». Die Sendung beweist den Wahrheitsgehalt des Alten Testaments – anhand wissenschaftlicher Tatsachen, wie Pure Flix in der Inhaltsangabe schreibt.

Gibt es immer noch: Exorzismus in der Schweiz 1m 16s Exorzismus in der Schweiz Video: watson

In den USA sind Kirchen äusserst kreativ:

Mehr aus der Film- und Serienwelt: Als hätten «Black Mirror» und «Stranger Things» ein zartes Kind gemacht 15 Stars, die legendäre Filmcharaktere spielen sollten – und Nein sagten 7 Filme und Serien, bei denen ziemlich dicke Luft am Set herrschte So sehen die Schauspieler von «Dawson's Creek» 20 Jahre später aus Auch im Kinojahr 2018 gibt's wieder viel Bum-Bum – diese Blockbuster erwarten dich Mehr als acht Millionen Neukunden: Netflix kann Gewinn fast verdreifachen «The End of the F***ing World» – eine Serie, die dich kirre macht! «Die Zeit ist um»: Oprah Winfreys Rede an den Golden Globes geht uns alle an 9 Grafiken, die Filme perfekt zusammenfassen Mit unseren Tipps für die Golden Globes kannst du Wetten abschliessen! Diese 15 neuen Serien bringen 2018 frischen Wind in deinen TV-Abend Schöner Mann, was nun? Electroboy ist zurück als Musiker, Model, Autor – und auf Medis Gary Oldman, du sollst eine Frau nicht F**** nennen! Ärger nach Golden Globes in Sicht SRF will «Wilder» und «Bestatter» fortsetzen Stell dir vor, du gewinnst einen Golden Globe, reisst einen Witz – und keiner lacht Welche SRF-Sendung bist du? Wirst du «Glanz & Gloria», musst du doppelt Billag bezahlen! Der neue «Star Wars»-Film kommt im Mai. Und er wird wohl eine Katastrophe «Bester Kleinganove des Kinos»: Schauspieler Rolf Zacher im Alter von 76 Jahren gestorben 14 Filme, in denen die Schauspieler total besoffen waren Hier kommt der «Star Wars»-Teaser, auf den alle gewartet haben 11 Serien für eine kuschlige Sofa-Session während den kalten Tagen 2Pac als Geist, Snoop Dogg als Professor: #BlackHogwarts verleiht Harry Potter mehr Swag «Das Imperium schlägt zurück» ist kacke! Sagten zumindest die Fans 1980 Wenn der Film so dümmlich ist, dass ein WhatsApp-Chat als Review schon reicht Ich war stolz darauf, noch nie «GoT» geguckt zu haben – ich war so dumm 🤦 5 Filme, die «dank» falscher Entscheidungen der Studios ruiniert wurden Realisieren, dass man kein Leben hat ...: Netflix war down Mike Müller verrät: «Ich reisse mein Personal mit der Trillerpfeife aus dem Schlaf!» Das sind die 10 Lieblingsserien der watson-Redaktion – und welche ist deine? Dschungel-Blondinen und Nazi-Rolling-Stones … oder: History Porn Showbiz Edition, Teil VI 7 Zeichentrickserien aus der Hölle. (Und eine aus dem Himmel) Anti-Oscars: das sind die Nominierungen für die schlechtesten Filme 2017 Der Durchfall war Schuld: 10 legendäre Filmszenen, die so gar nicht geplant waren Können diese Augen lügen? watson kommt ins Kino und rettet (vielleicht) die Medien Jetzt ist es fix: «Game of Thrones» wird erst 2019 zurückkehren 22 absolut dämlich übersetzte Filmtitel Netflix, that sucks! Lass mich meine Serie zu Ende schauen, bevor du sie abservierst! Die 13 schönsten Filmplakate des Jahres 2017 Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare