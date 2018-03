Leben

Serien Streamen: 15 legale Streaming-Seiten, die du in der Schweiz nutzen kannst



Keine Lust auf Netflix? Hier sind 15 Alternativen – 3 davon sind sogar gratis

Nebst Netflix tummeln sich über ein Dutzend Streaming-Anbieter in der Schweiz. Damit du nicht die Übersicht verlierst, gibt es hier alle wichtigen Anbieter, die du in der Schweiz aktuell nutzen kannst.

So wurden die Streaming-Anbieter ausgewählt Für den Vergleich werden nur Streaming-Dienste berücksichtigt, welche ohne TV-Box bezogen werden können. Damit fallen Angebote wie MyPrime oder Swisscom TV weg.



Weiter werden keine Streaming-Portale berücksichtigt, die in der Schweiz nicht offiziell verfügbar, also nur via VPN erreichbar sind.



Flatrate-Abo

Mubi

Bild: screenshot mubi

Eine Plattform für alle, die neue Filme abseits des Mainstreams entdecken wollen. Auf Mubi werden nämlich ausschliesslich Independent-Filme gezeigt. Dabei reicht die Bandbreite von bekannten Klassikern bis hin zu den neusten Festival-Hits.

Speziell an Mubi ist, dass man nur 30 Filme zur Auswahl hat. Diese werden von Filmexperten handverlesen. Jeden Tag wird ein neuer Film aufgeschaltet, der dann 30 Tage zur Verfügung steht. Danach verschwindet er wieder von der Plattform. Täglich kommt also ein neuer Film hinzu, während ein alter verschwindet.

Preis: 12.00 Franken

Probeabo: Eine Woche

Streamingqualität: HD, wo verfügbar

Sortiment: 30 Filme

Filmsprachen: Deutsch, Originalton

Zur Website

Sky Show

Bild: screenshot sky show

Sky Show ist erst Anfang März in der Schweiz gestartet. Wie Netflix bietet der Dienst eine grosse Bibliothek an Filmen und Serien an. Punkten kann Sky Show vor allem mit Eigenproduktionen sowie exklusiven Serien von HBO. Hier stechen Beispielsweise «Westworld» und «Game of Thrones» heraus.

Da Sky Show gerade erst gestartet ist, reicht die Auswahl noch nicht an die von Netflix heran. Bei Filmen setzt Sky vor allem auf altbekannte Blockbuster. Dafür versucht sich der Anbieter mit vielen Kinderserien von der Konkurrenz abzuheben.

Preis: 14.90 Franken

Probeabo: Nein

Streamingqualität: HD, UHD ist geplant

Sortiment: ca. 100 Serien, 500 Filme

Filmsprachen: Deutsch, Originalton



Zur Website

Artfilm

Bild: screenshot artfilm

Artfilm hat sich auf Schweizer Filme spezialisiert. Die Bibliothek bietet eine ansprechende Auswahl an Titeln. Von bekannten Mainstream-Produktionen bis zum kleinen Kunstfilm ist alles dabei.

Schade ist, dass die Website etwas altbacken wirkt und nicht für mobile Endgeräte optimiert ist. Dafür hat man die Möglichkeit, Filme direkt als DVD zu bestellen. Schweizer Serien gibt es aktuell leider keine auf dem Portal.

Preis: 5 Franken pro Tag, 12 Franken pro Monat oder 80 Franken pro Jahr

Probeabo: Nein

Streamingqualität: 720p, 540p, selten 480p

Sortiment: über 600 Filme

Filmsprachen: jeweils im Originalton (CH/DE/IT/RG), Untertitel in anderen Landessprachen sind nur teilweise verfügbar

Zur Website

Flimmit

Bild: screenshot flimmit

Auch Flimmit ist ein Portal, das sich von der Auswahl her eher Abseits von Hollywood bewegt. Zwar findet man in der Bibliothek durchaus Hollywood-Produktionen, allerdings handelt es sich dabei praktisch ausschliesslich um Independentfilme. Zudem hat das Portal auch eine sehr gute Auswahl an skandinavischen Titeln.

Die wirklichen Stärken von Flimmit liegen aber bei deutschen und vor allem österreichischen Produktionen. Hier findet man alles; von alten Filmen bis hin zu neuen Serien. Eine Fundgrube ist Flimmit für alle «Tatort»-Fans. Das Portal bietet alle Folgen an, bis zurück in die 60er-Jahre. Dabei kann man die Episoden nach richtig vielen Kriterien sortieren – beispielsweise nach dem Handlungsort oder dem ermittelnden Kommissar.

Preis: 7.50 Euro pro Monat, 19.90 Euro für 3 Monate, 75 Euro pro Jahr

Probeabo: Nein

Streamingqualität: HD, wo verfügbar

Sortiment: etwa 6000 Titel, nicht alle in der Schweiz verfügbar

Filmsprachen: Deutsch, Originalton, Untertitel in Französisch und Italienisch sind teilweise verfügbar

Zur Website

Amazon Prime

Bild: screenshot amazone video

Amazon ist einer der grossen Konkurrenten von Netflix. In den letzten 24 Monaten hat der Versandriese sein Angebot für Streaming massiv ausgebaut. Vor allem in Eigenproduktionen fliesst momentan sehr viel Geld. Beispielsweise hat Amazon sich die Rechte für eine «Der Herr der Ringe»-Serie gesichert – für rund 250 Millionen US-Dollar.

Bei den Streaming-Portalen kann Amazon Prime international mit dem wohl grössten Katalog von etwa 12'000 Titeln punkten. Allerdings sind nur etwa die Hälfte davon in der Schweiz verfügbar.

Preis: 7.99 Euro pro Monat, 60 Euro pro Jahr

Probeabo: 30 Tage

Streamingqualität: HD, UHD

Sortiment: aktuell 4300 Filme, 1700 Serien

Filmsprachen: Deutsch, Originalton

Zur Website

Alles Kino

Bild: screenshot alles kino

Dieser Streaming-Dienst bietet ausschliesslich deutsche Filme an. Dabei hat man eine sehr grosse Auswahl von neusten Streifen, bis hin zu richtig alten Klassikern. Selbst «Die unendliche Geschichte» ist auf dem Portal verfügbar.

Die Bibliothek kann nach unzähligen Kriterien sortiert werden und bietet auch exklusive Inhalte. Wer lieber kein Flatrate-Abo lösen möchte, kann die Filme auch auf Video-on-Demand-Basis ausleihen oder kaufen.

Preis: 7.99 Euro pro Monat, 5.99 Euro für 6 Monate, 4.99 Euro für 12 Monate

Probeabo: 30 Tage

Streamingqualität: HD

Sortiment: einige hundert Filme

Filmsprachen: Deutsch, Untertitel sind nur selten verfügbar

Zur Website

Video-on-Demand

Rakuten TV

Bild: screenshot rakuten tv

Auf Rakuten TV kann man Filme und Serien mieten. Der Anbieter versucht sich von der Konkurrenz abzuheben, indem er ein Belohnungssystem anbietet. Für jeden gekauften oder geliehenen Titel erhält man Punkte. Hat man eine gewisse Anzahl Punkte gesammelt, kann man sie gegen Filme oder Serien eintauschen. Leider ist die Bibliothek nicht so umfangreich wie bei den anderen VoD-Anbietern.



Preis: Ab 3.50 Franken (Miete)

Streamingqualität: SD & HD

Sprachen: Deutsch, Originalton



Zur Website

Google Play & YouTube

Bild: screenshot youtube

YouTube hat in den letzten Jahren ein riesiges Film- und Seriensortiment aufgebaut. Ältere Filme kann man oft schon für kleine Beträge mieten, neuere Filme kosten natürlich mehr.

Wer ein Android-Smartphone oder TV- besitzt, kann Filme und Serien auch im Google Play Store kaufen. Die Titel werden dann automatisch mit dem YouTube-Konto synchronisiert, wenn man den gleichen Account nutzt. iOS-Nutzer können auf dem Smartphone die App Play Filme nutzen.

Preis: Ab 3.50 Franken (miete)

Streamingqualität: SD & HD

Sprachen: Deutsch, Originalton, viele Filme sind auch in Französisch und Italienisch verfügbar



Zur Website

iTunes

Bild: screenshot iTunes

Aktuell bietet iTunes mit über 20'000 Titeln eines der grössten Video-on-Demand-Angebote weltweit an. Wie so oft sind viele der Filme und Serien in der Schweiz nicht verfügbar.

Preis: Ab 4.50 Franken

Streamingqualität: SD & HD, einzelne Filme in UHD

Sprachen: Deutsch, Originalton, viele Filme sind auch in Französisch und Italienisch verfügbar

Zur Website

Microsoft

Bild: screenshot microsoft

Natürlich bietet auch Microsoft in seinem App-Store für Windows Filme und Serien an. Wer eine XBOX besitzt kann die Titel problemlos mit dieser synchronisieren und die Filme so auf dem Fernseher schauen. Bei den Preisen orientiert sich Microsoft an YouTube.



Preis: Ab 4.50 Franken

Streamingqualität: SD & HD

Sprachen: Deutsch, Originalton, viele Filme sind auch in Französisch und Italienisch verfügbar



Zur Website

HollyStar

Bild: screenshot hollystar

Einer der ältesten VoD-Anbieter der Schweiz. Hollystar ist durch sein langes Bestehen fast auf jedem Display via App verfügbar. Nebst dem Standardangebot an Filmen und Serien bietet Hollystar auch Erwachsenenfilme an.

Preis: Ab 4 Franken

Streamingqualität: SD & HD

Sprachen: Deutsch, Französisch, Originalton

Zur Website

Ex Libris

Bild: screenshot ex libris

Auch Ex Libris bietet seit etwa drei Jahren Filme und Serien per VoD an. Das Sortiment reicht von modernen Blockbustern bis hin zu alten Klassikern. Ein Vorteil gegenüber anderen VoD-Anbietern: Wer fleissig Cumulus-Punkte sammelt, kann auch mit diesen bezahlen.

Preis: Ab 3.90 Franken

Streamingqualität: SD & HD

Sprachen: Deutsch, viele Filme sind auch auf Französisch verfügbar, Originalton

Zur Website

Gratis

Watchbox

Bild: screenshot watchbox

Watchbox ist aus der ehemaligen Videoplattform Clipfish hervorgegangen. Versteckte Kosten gibt es nicht. Das Angebot setzt sich hauptsächlich aus Animes und Softerotikfilmen zusammen. Daneben gibt es noch Independentstreifen und britisches Kino. Da die Plattform der RTL-Gruppe gehört, findet man auch entsprechende TV-Formate auf der Seite vor.

Preis: kostenlos

Streamingqualität: HD

Sprachen: Deutsch

Zur Website

Netzkino

Bild: screenshot Netzkino

Filme von Netzkino kann man ganz bequem via YouTube konsumieren. Sie sind völlig legal dort hochgeladen worden und meist in guter Qualität. Ein grosser Nachteil ist dafür, dass es sich kaum um aktuelle oder gute Filme handelt. Dennoch lassen sich in den Fluten an billigem Trash einige durchaus sehenswerte Filme finden. Serien gibt es allerdings keine.

Preis: kostenlos

Streamingqualität: viele Filme in HD

Sprachen: Deutsch

Zur Website

weloadtv

Bild: screenshot weloadtv

Weloadtv kann man ebenfalls via YouTube abrufen. Im Gegensatz zu Netzkino findet man auf diesem Kanal allerdings ausschliesslich Trash-Streifen im Spielfilmbereich. Wer also B-Movies liebt, wird hier eine riesige Bibliothek an unterirdisch schlechten Filmen vorfinden. Als kleiner Bonus hat der Kanal noch Dokumentationen im Angebot. Viele sind es allerdings nicht.

Preis: kostenlos

Streamingqualität: viele Filme in HD

Sprachen: Deutsch

Zur Website

