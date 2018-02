Stell dir vor, dein Sexvideo taucht im Internet auf – dabei hast du gar nie eines gedreht

Hockey-Haudegen Josh Holden: «Ich wollte nie der Böse sein»

Josh Holden prägte das Schweizer Eishockey seit 2005 wie kaum ein Ausländer. Vor wenigen Tagen wurde der Kanadier 40 Jahre alt. Ein Gespräch mit dem Haudegen über den härtesten Gegenspieler, die Entwicklung im Eishockey und den grössten Idioten, den er je traf.

Josh Holden kommt nach dem Training mit der ersten Mannschaft in die Sportsbar 67 in der Bossard Arena. Elegant in schwarz gekleidet, die Tattoos auf den Oberarmen schauen unter dem kurzärmeligen Hemd hervor.

40 ist er vor wenigen Tagen geworden. Er lebt in zwei Welten. Auf der einen Seite ist er hauptsächlich Spieler der EVZ Acadmey, andererseits hilft er in der 1. Mannschaft aus. 27 Mal lief er in dieser Saison für die Nachwuchsmannschaft in der Swiss League auf, 18 Mal für das Fanionteam …