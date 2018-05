Leben

7 nützliche Apps für alle Film- und Serienfans



7 Apps, die jeder Film- und Serienfan kennen sollte

Egal, ob für deine Filmsammlung oder die Suche nach der nächsten Lieblingsserie: Diese Apps helfen dir garantiert weiter.

IMDb

Die gute, alte «Internet Movie Database» gibt es natürlich auch als App. In der grössten Filmdatenbank der Welt findet man so ziemlich alles, was es über Filmen und Serien zu wissen gibt. Weiterhin gibt es eine riesige Community, in welcher man mitdiskutieren kann.

Kleiner Nachteil: Viele der Informationen sind nur auf Englisch verfügbar.​

Verfügbar für Android und iOS.

Moviebase: Filme & TV Serien Guide

Eine noch eher junge App, deren Entwickler eine bessere Version der IMDb-App machen möchte. Nebst diversen Funktionen, welche das grosse Vorbild ebenfalls bereit stellt, kann sich «Moviebase» vor allem durch die folgenden Features abheben:

Sendezeiten von Filmen und Serien abrufen.

Markieren, welche Folgen einer Serie man schon gesehen hat.

Filme und Serien von Netflix können direkt via Netflix-App gestartet werden.

Serien und Filme können auch direkt via IMDb, Roten Tomatoes, TMDb oder Trakt geöffnet werden.

Die Daten eines Profils kann man in einer Exportdatei sichern.

Die App ist komplett in Deutsch verfügbar.

Verfügbar für Android und iOS.

Cineman

Eine Schweizer App, die es einem sehr einfach macht, den Kinoaufenthalt zu planen. Man kann ganz bequem aktuelle Kinofilme suchen und kriegt dann angezeigt, in welchen Schweizer Kinos diese laufen.

Natürlich geht das auch umgekehrt: man ruft ein Kino auf und kann sich durch dessen Programm klicken. Ist ein passender Film gefunden, kann man direkt in der Cineman-App einen Sitzplatz auswählen und das Kinoticket kaufen.

Verfügbar für Android und iOS.

RunPee

Man kennt das: Die Blase drückt, aber die Pause ist noch gefühlt Stunden entfernt. Also versucht man krampfhaft seine Blase daran zu hindern, ihren Inhalt auf den Kinosessel zu verteilen.

«Run Pee» will genau dieser Problematik entgegenwirken. Die App verrät dir nämlich, wann während eines Films der beste Zeitpunkt ist, um kurz aufs Klo zu spurten. Damit verpasst man keine wichtigen Szenen mehr. Die App liefert sogar eine Zusammenfassung der Szene, die man durch den Gang aufs Klo verpasst hat. Besser geht's nicht, oder?

Verfügbar für Android und iOS.

Just Watch

Mittlerweile bevölkern unzählige Streaminganbieter die virtuellen Lichtspielhäuser der Schweiz. Weil man da sehr schnell die Übersicht verliert, gibt es «Just Watch». Die App ist eine Suchmaschine für Streamingdienste. Dabei werden Angebote mit Monatsabo genauso berücksichtigt wie Video-on-Demand.

So kann man ganz einfach nachschlagen, was wo läuft. Findet die Suchmaschine für einen Film mehrere Anbieter, schlägt sie einem gleich das günstigste Angebot vor.

Verfügbar für Android und iOS.

Moviethek

Wer noch eine physische Filmsammlung zuhause hat, diese aber gerne virtuell verwalten möchte, ist mit dieser App gut beraten. Das Anlegen einer Sammlung ist denkbar einfach: Man scannt den Bar-Code auf der Filmhülle und schon wird der Titel samt Metadaten in die eigene Sammlung importiert.

Ist die Sammlung erst einmal digital erfasst, gibt es unzählige, nützliche Funktionen, um diese zu verwalten. Nebst einer Sortierfunktion, kann man beispielsweise bei jedem Film auch eine Notiz hinterlegen, wem man diesen ausgeliehen hat. Praktisch ist auch, dass die Sammlung mit wenigen Klicks extern gesichert werden kann.

Verfügbar für Android. Alternative für iOS: My Movie Collection HD.

Greta

Die App Greta möchte Menschen mit eingeschränktem Seh- oder Hörvermögen ein möglichst grossartiges Kinoerlebnis bieten. Dazu stellt die App Audiodeskriptionen und Untertitel zu allen aktuellen Kinofilmen zur Verfügung.

Im Saal kann der Benutzer dann einfach den betreffenden Film auswählen und die App erledigt den Rest. Dazu synchronisiert sie via Mikrofon den laufenden Film mit den hinterlegten Daten auf dem Smartphone. Diese Daten kann man sich bereits vorher herunterladen.

Für die Audiodeskription braucht man natürlich Kopfhörer, um niemanden zu stören. Die Untertitel werden auf dem Smartphone auf einem schwarzen Hintergrund angezeigt, um möglichst niemandem im Saal durch das Displaylicht abzulenken.

Verfügbar für Android und iOS.

