Das Instagram-Jahr in 9 Posts: Diese Trends haben uns 2017 genervt #🙄



Das Instagram-Jahr in 9 Posts: Diese Trends haben uns 2017 genervt #🙄 bild: shutterstocK/watson

In Hashtags: #millennialpink #bathroomgoals #marble #undsoweiter #undsofort

Auch wenn wir uns dieses Jahr wieder alle wahnsinnig individuell gefühlt haben: die Sammlung folgender Trends zeigt recht eindeutig, wie austauschbar, glatt und langweilig die Welt 2017 auf Instagram ausgesehen hat.

Irgendwann in ferner Zukunft werden wir lächelnd an die Zeit zurückdenken, in der wir einen Monstera-Dschungel in der schlechtgeheizten Altbauwohnung züchten wollten.

Aber von vorne ...

Ganz gross: Marble

Ein Beitrag geteilt von Sarah Lykke Førgaard (@sarahlykkeforgaard) am 29. Nov 2017 um 0:22 Uhr

Der Marble-Trend war auch 2017 nicht von unseren Smartphone-Hüllen und Macbook-Folien herunterzukratzen und lief irgendwann auch auf die Nageloberfläche gross- und kleinstädtischer Fashionistas über.

Voraussichtliches Trendende: Frühling 2018

Millennial-Pink

shutterstock

Rosa hatte lange Zeit ein schlechtes Image. Während sich Teenager-Horden in den frühen 2000ern gegen das Girly-Image der Farbe wehrten und aus Protest gegen veraltete Geschlechterrollen mit schwarzem Kajal und Kurt-Cobain-Fan-Shirt auf dem Schulhof experimentierten, feierte Millennial-Pink 2017 seinen Durchbruch.

Ein Beitrag geteilt von millennial pink (@millennialpink) am 18. Nov 2017 um 6:27 Uhr

An grelle Barbie-Farben und Rollenanforderungen denkt bei diesen frechen Sprüche garantiert niemand mehr.

Egal, ob die Farbe letztlich Tumblr- oder Scandi-Pink genannt wird: sie wird mit ihren vielfältigen Beige- und Lachsvariationen auch 2018 nicht aus den Interior-Katalogen und Lookbooks verschwinden und den Verkauf unnützer Dekorationsartikel weiter anregen.

Voraussichtliches Trendende: Frühling 2019

Finger-Tattoos

Wer sich noch kein Finger-Tattoo hat stechen lassen, kann gleich einen Termin für 2018 vereinbaren. Oder einfach mal selbst probieren – schliesslich waren DIY-Tattoos dieses Jahr genauso «in» wie letztes.

Ein Beitrag geteilt von Jacob Ramirez (@el_jacob_ramirez) am 6. Dez 2017 um 20:52 Uhr

Voraussichtliches Trendende: hoffentlich nicht ganz so bald – geht ja nicht so schnell wieder weg.

Waren auch mal «in»: Weisse Tattoos

Badezimmer. Ja, Badezimmer

Der Schwanzvergleich fand 2017 nicht nur auf Social Media, sondern auch in Badezimmern statt.

Und nun ist es also soweit: es gibt einen Hashtag namens #Bathroomgoals, der 65'000 Beiträge zählt.

Ein Beitrag geteilt von Danijela (@shangulinova) am 7. Dez 2017 um 4:16 Uhr

Die traurige Wahrheit ist: ein schickes Wohnzimmer konnte 2017 nun wirklich niemanden mehr beeindrucken. Nachdem auch der Letzte verstanden hatte, dass gemusterte Polster in komplementären Farben für eine bequeme Atmosphäre sorgen, war das Badezimmer dran.

Ein Beitrag geteilt von Claudetta [doitbutdoitnow] (@doitbutdoitnow) am 6. Dez 2017 um 9:06 Uhr

Hochpreisige Produkte werden dazu auf Marmorplatten präsentiert, die Zahnpasta kommt aus der Tube und bitte vergesst um Himmels Willen nicht die Seife in Apothekerfläschchen umzufüllen. Sonst wird das nix mit dem neuen Statussymbol!

Ein Beitrag geteilt von LOCARI(ロカリ) (@locari_jp) am 7. Dez 2017 um 1:53 Uhr

Voraussichtliches Trendende: Sommer 2018

Grid-Pattern anyone?

Ein Beitrag geteilt von Dianna | soft-gold.co (@softgoldco) am 1. Dez 2017 um 11:02 Uhr

Der Grid-Pattern ist drauf und dran, Marble endgültig abzulösen (#teamgrid) und kommt ursprünglich aus der Grafikdesign-Abteilung. Der Gestaltungsraster – auf Englisch eben Grid genannt – ist ein Ordnungssystem in der visuellen Kommunikation, das die Organisation von grafischen Elementen auf einer Fläche oder in einem Raum erleichtert. Anyhow: Grid ist gekommen, um zu bleiben.

Voraussichtliches Trendende: Artikel zum Grid-Trend gibt es auf Modeblogs bereits seit mehreren Jahren. Wir können also noch eine ganze Weile warten, bis wir die neuen Teile für eine Weile im Keller verstauen.

Yoga-Kopfstände in Unterwäsche

Ein Beitrag geteilt von Ivonne CM (@ivonnecm) am 31. Jul 2017 um 19:51 Uhr

Wer genug Zeit, Geld und Urlaubstage hat, verbringt den Winter in Bali, um dort Kopfstände für eine bessere Welt zu üben. Wichtig ist, dass man sich 13'000 Kilometer von Zuhause entfernt einredet, innere Ausgeglichenheit durch die ästhetisch fragwürdige Nachahmung kulturfremder Praxen zu erlangen. Namaste!

Voraussichtliches Trendende: nie.

Geht auch so:

Grotesk glückliche Fotos von Schwangerschaften

Ein Beitrag geteilt von Noli (@nolphislife) am 6. Dez 2017 um 3:53 Uhr

Niemand läuft in diesem Outfit schwanger durch den Schnee – es muss sich um eine fröhliche Inszenierung handeln. Passt auch: denn 2017 war das Jahr, in dem die Familie offiziell zum Statussymbol avancierte und gemeinsam mit Haus und Hof (am besten in der Pampa) zu einem Ideal mutierte, das zuletzt 1955 erstrebenswert klang.

bild: pixabay.com

Voraussichtliches Trendende: sobald der Mann keine Windeln wechselt, wie ursprünglich versprochen.

Monstera-Pflanzen

Und jedes Wohnzimmer so, zwischen Zürich und Hamburg:

Ein Beitrag geteilt von The Family (@the_family_film) am 6. Dez 2017 um 3:36 Uhr

Noch irgendwelche Fragen?

Voraussichtliches Trendende: hoffentlich bald.

Bevor wir sie vergessen: Hunde

Ein Beitrag geteilt von Biceps (@goodboybibi) am 6. Dez 2017 um 4:50 Uhr

Hunde waren dieses Jahr der Grund Numero Uno, mal wieder einen Spaziergang zu machen, früh aufzustehen und jede Party vor Mitternacht zu verlassen, ohne ein schlechtes Gewissen gegenüber der Gastgeberin zu haben.

Noch dazu sollen sie die Followerzahl mit ihrer Cuteness rasant nach oben treiben.

Sorry, Katzen.

Voraussichtliches Trendende: wenn dann doch Kinder kommen, siehe Punkt 7. Dann steht der Bauch im Mittelpunkt.

Süss: Hunde in Schachteln

Und zum Schluss:

Dieses eine Foto, das alle 2017-Trends vereint: Millennial Pink trifft Monstera-Pflanzen und American-Diner-Neonröhren.

Ein Beitrag geteilt von Cindy S. (@cccindyrella) am 3. Dez 2017 um 8:41 Uhr

War auch mal «in»: Die Mode aus den 00-er Jahre

Passend dazu: Aus dem Archiv – Street Parade in den 90er Jahren 1m 12s Aus dem Archiv: Street Parade in den 90er Jahren Video: srf

