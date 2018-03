Leben

Do it yourself

9 Upcycling-Ideen um deinen alten Büchern ein neues Leben zu geben



9 kreative Ideen, was du alles aus deinen alten Büchern basteln kannst

Sind Bücher einmal gelesen und waren nicht sonderlich gut, verstauben sie oft in einem Regal oder einer Kiste im Keller. Steht dann ein Umzug oder grosses Ausmisten an, solltest du sie aber sicher nicht wegwerfen. Denn aus alten Büchern kannst du noch allerlei praktische und dekorative Dinge basteln. Zum Beispiel ...

Schwebendes Regal

Gerade in kleinen Wohnungen und Zimmern sind Regale praktisch. Ein schwebendes Regal aus einem alten Buch ist ein richtiger Blickfang. Du kannst darauf weitere Bücher stapeln oder dekorative Artikel aufstellen.

Du brauchst:

Buch mit Hardcover

2 Winkel

1 Stück Holz (ca. 1 cm dick, 3-4 cm breit und etwa 5 cm kürzer als die Länge des Buches)

Cutter

Leim

Bohrer

8 Schrauben

4 Dübel

Schraubenzieher

Und so geht's:

Zuerst schneidest du in die Mitte des Buches ein Loch in der Grösse des Holzstückes, und legst dieses hinein. Danach schneidest du in die Unterseite des Buches zwei Aussparungen, in die du die Winkel hineinlegst. Diese befestigst du mit je zwei Schrauben direkt am Holz. Klebe nun das Cover mit Leim an den Winkeln fest. Nun musst du die Löcher der Winkel an der Wand markieren. Nachdem du gebohrt hast, kommt in jedes Loch ein Dübel rein, damit du das Regal festschrauben kannst.

Hinweis: Du kannst auch nur einen Winkel verwenden und diesen in der Mitte des Buches platzieren. Dadurch wird das Regal aber etwas weniger stabil.

Hier gibt's die Anleitung als Video: Video: YouTube/Roombeez – powered by OTTO

Bookfolding

Bild: Shutterstock

Beim Bookfolding sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Indem du die Seiten geschickt faltest, ergibt sich beim Aufstellen des Buches ein hübsches Motiv.

Du brauchst:

Buch mit Hardcover

Bleistift

Lineal

Cutter

Und so geht's:

Erstelle ein Faltmuster, beispielsweise bei Orimoto und drucke dieses aus. Markiere nun an den kurzen Seiten des Buches mit einem kurzen Schnitt über die ganze Fläche, wo du jeweils mit dem Falten beginnen willst. Diese Markierung bestimmt, wie viel Tiefe dein Motiv bekommt. Jetzt kannst du die Vorlage hinter die Seite legen, mit der dein Motiv beginnen soll. Falte es gemäss der Markierungen und fahre so weiter. Am Schluss kannst du dein Buch aufklappen, aufstellen und fertig ist das Motiv.

Mit diesem Tutorial kannst du einen Stern falten: Video: YouTube/Ashley Forsson

Tischchen

Du hast zuhause einige richtig alte, dicke Schinken? Vielleicht sogar die 24-bändige komplette Brockenhaus-Enzyklopädie? Dann nichts wie los mit dem Bastelprojekt.

Du brauchst:

mehrere Bücher mit Hardcover

Klebeband

Leim

Farbe/Spray

Und so geht's:

Zuerst klebst du bei allen Büchern die Seiten mit Klebeband zusammen (als Ganzes, nicht Seite für Seite) und klebst die Cover mit Leim an der ersten und letzten Seite fest. Nun kannst du sie aufeinander stapeln und zusammenkleben. Achte darauf, dass die schwersten und stabilsten Bücher zuunterst sind. Warte einige Stunden ab, bis der Leim getrocknet ist. Wenn du willst, kannst du jetzt deinen Bücherturm noch anmalen.

Mini Bücher-Garten

Du hast keinen Balkon und schon gar nicht einen eigenen Garten? Mit diesem Mini-Gärtchen holst du dir die Natur in deine Wohnung. Diese Upcycling-Idee ist auch ein sehr schönes Mitbringsel.

Du brauchst:

ein dickes Buch mit Hardcover

Bleistift

Lineal

Cutter

Plastikfolie

Kies

Gartenerde

Pflänzchen

Dekogegenstände

Und so geht's:

Öffne das Buch an einer Stelle, an der dieses problemlos aufgeklappt bleibt. Markiere mit Bleistift und Lineal ein Rechteck in der gewünschten Grösse. Schneide nun mit dem Cutter an dieser Markierung ein Loch in das Buch, das etwa fünf Zentimeter tief ist. Nun nimmst du die Plastikfolie und legst sie etwa nach den ersten zehn Seiten in das ausgehöhlte Loch. Gib nun Kies und Gartenerde in die Vertiefung, und setze die Pflanze(n) ein. Den Rest der Aushöhlung füllst du mit Erde und Dekoelementen auf. Schneide nun die überschüssige Plastikfolie ab, so dass sie die Grösse des Buches hat. Jetzt kannst du die obersten Seiten wieder über den kleinen Garten stülpen, damit man das Plastik nicht mehr sehen kann.

Anleitung als Video: Video: YouTube/Garden Answer

Geheimversteck

Das Geheimversteck in einem Buch ist eine raffinierte Möglichkeit, kostbare Gegenstände gut versteckt aufzubewahren. Am besten nimmst du ein möglichst langweilig aussehendes Buch, das sowieso nie jemand freiwillig in die Hand nehmen würde.

Du brauchst:

1 dickes Buch

Bleistift

Lineal

Cutter

Schmirgelpapier

Leim

Und so geht's:

Markiere im Innern des Buches mit Bleistift ein Rechteck. Schneide nun Seite für Seite zu, bis du die gewünschte Tiefe deines Versteck erreicht hast. Mit dem Schmirgelpapier kannst du die Innenwände etwas glätten. Nun musst du die Seiten einzeln mit Leim zusammenkleben und trocknen lassen.

Papierrose

Eine Papierrose ist eine wunderschöne Dekoration und im Gegensatz zu einer Echten wird sie nicht verwelken. Sie macht sich sowohl alleine, als auch in einem Strauss sehr gut.

Du brauchst:

1,6 mm dicken Aluminiumdraht

Seitenschneider

Zange

Leim

Bleistift

Schere

mehrere Buchseiten mit möglichst viel Text

Pinsel

Und so geht's: Video: YouTube/Rokolee DIY

Buchstaben aus alten Buchseiten

Die grossen Buchstaben eignen sich als Dekoartikel oder in kleinerer Ausführung als Zimmerbeschriftung.

Du brauchst:

Karton

viele Buchseiten mit viel Text

Leim

Bleistift

Schere

Und so geht's:

Die Form des Buchstabens auf einen Karton zeichnen und ausschneiden. Bei den Buchseiten die weissen Ränder wegschneiden und sie rollen. Die Rollen auf den Karton kleben und überschüssige Ränder wegschneiden.

Bilder

Du brauchst eine schöne Wanddekoration? Dann drucke interessante Motive auf alte Buchseiten, rahme sie und hänge sie an die Wand. Wenn die Seiten bereits vergilbt oder ein bisschen fleckig sind, spielt das keine Rolle. Im Gegenteil, es verschafft deinen Bildern einen gewissen Charme.

Du brauchst:

alte Buchseiten

normales Papier

Klebestreifen

Schere

Drucker

Bilderrahmen

Motiv

Und so geht's:

Suche nach einem geeigneten Motiv. Klebe die alte Buchseite mit Klebestreifen auf ein A4-Blatt, damit du es problemlos in den Drucker legen kannst. Nun kannst du das Motiv auf die Seite drucken. Die Buchseite ablösen, zuschneiden, in einen Bilderrahmen legen und fertig sind die Kunstwerke

Hinweis: Wenn du gerne zeichnest oder malst, kannst du das Motiv natürlich selber gestalten.

Buchlampe

Was gibt es schöneres als ein richtig stylisches Nachttischlämpchen?

Du brauchst:

dickes Buch mit Hardcover (das Buch sollte dicker sein als die Glühbirnenfassung)

grosse Glühbirne mit warmem Licht

Glühbirnenfassung mit Kabel

Bohrmaschine

Forstneraufsatz mit dem Durchmesser der Glühbirnenfassung

Cutter

Und so geht's:

Zuerst musst du ein Loch in der Grösse und Tiefe der Lampenfassung in dein Buch bohren. Mit dem Cutter schneidest du nun dort, wo das Loch im Buch fertig ist, einen Kanal für das Kabel hinein. Nun kannst du die Fassung in das Buch schrauben und die Glühlampe drauf setzen. Licht an!

Hinweis: Die Glühlampe sollte nicht zu viel Watt haben, da sie ansonsten zu heiss wird.

Hier findest du die Anleitung als Video: Video: YouTube/SWEET & EASY - ENIE BACKT

Diese Tricks werden dir deinen Tag vereinfachen:

Do-it-yourself-Bücher, die wir haben MÜSSEN

Mehr zum Thema Leben gibt's hier: «Arbeitgeber sollten sich um BDSM-Menschen reissen» – Ralph H.* über Sex ohne Genitalien 7 Geheimnisse aus der Kindheit, die wir unseren Eltern nie erzählt haben «147 neue Nachrichten» – wieso ich alle meine 32 Gruppenchats liebe! 😻 «Seit 1740 hatte jede Generation ihre Kardashians» – eine Celebrity-Forscherin klärt auf Du hast im ersten Quiz zu unnützen Fakten versagt? Hier kommt deine zweite Chance! Nein, diese 12 Orte sind nicht aus einem Märchenbuch, die liegen in der Schweiz! 😍 WTF! Diese 19 sehr schrägen Produkte aus dem Internet kannst du tatsächlich kaufen Heute ist Tag der peinlichen Momente! Dafür schämt sich die watson-Redaktion 🙈 18 verrückte Make-Up-Illusionen, die deinen Kopf durchschütteln Die Zombie-Apokalypse kann kommen. Mit diesen 11 Vehikeln machst du jeden Untoten platt Nie wieder Chaos – so richtest du dein Zuhause minimalistisch ein Ist Fleisch wirklich so böse? Das Essen als neue Schweizer Religion So geht Espresso Martini ... und 6 weitere Kaffee-Cocktails gegen die Frühjahrs-Müdigkeit Müesli oder Rösti? Finde heraus, welches Schweizer Gericht in dir steckt! 😋 Für alle, die im Memory immer abgeräumt haben: DAS ist ein Spiel für euch! Schlecky Silberstein, warum sollten wir sofort das Internet abschaffen? «Er ist ja irgendwie schon ganz nice» – Künstlerin illustriert aufgeschnappte Gespräche Wenn du dieses gepfefferte Quiz bestehst, klopft dir Gewürzonkel Baroni auf die Schulter «Was tun gegen Sex-Flaute in der Beziehung?» 7 Spiele, die (irgendwann) garantiert in einem Streit enden «Manchmal liebt er mich, dann wieder nicht, was soll ich tun?» In der Dating-Hölle mit dem Grosskotzbrocken Die Bilder von Émir Shiro sind zwar provokativ, auf Instagram aber (noch) nicht verboten Wie ich eine Woche lang ein altes Handy aufgezwungen bekam – und fast verrückt wurde 21 Food-Bilder, die beim Angucken schon ein Genuss sind (Teil 3) 5 Filme, die heute kult sind – aber anfangs kaum jemand sehen wollte Wir sind alle Coop- UND Migros-Kinder! Warum, zeigen diese 2 spannenden Grafiken 17 nützliche Erfindungen, von denen du noch gar nicht wusstest, dass du sie brauchst Jubelt, heute ist Chip and Dip Day! Und wir schenken dir 7 hammergeile Dip-Rezepte 11 Filme aus den 90ern, die du dringend mal wieder gucken solltest präsentiert von Diese 20 Orte werden von der Natur zurückerobert Und nun zu den wichtigen Fragen im Leben: Welches Kaff bist du? Ein Hoch auf die Masturbation! Eine Ode an die rechte Hand (und ein bisschen an die linke) Schälen, schneiden, klopfen – so rüstest du Obst und Gemüse richtig! Mein allerliebstes Cheesecake-Rezept! Und 6 weitere (auch sehr leckere) Versionen Warum Pilates der einzige Sport ist, der mir (noch) nicht verleidet ist Hört endlich mit eurem narzisstischen Podcast-Gelaber auf! Gerichte mit Geschichte – 3 Schweizer Rezepte und wie sie erfunden wurden 18 Food-Facts, die wirklich nur noch WTF sind Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare