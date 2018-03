Leben

Fast Food

Burger, Döner, Pizza, Dürüm: Hier kannst du nach dem Ausgang hin



Besoffen und hungrig? 9 Tipps, wo du nach dem Ausgang noch was essen kannst bild: shutterstock

Wir alle kennen das Gefühl, wenn wir die halbe Nacht durchgetanzt haben, die Füsse weh tun und der Magen knurrt. Doch wo kriegt man jetzt noch was zu essen? Meine Sauf Arbeitskollegen verraten dir ihre Lieblingslokale!

Favori, Luzern

«Der gemütliche Kebab an der Ecke.»

Und wieso genau dieser Laden?

Betrunkener Kollege: «Für uns ist es der ‹gemütliche Kebab an der Ecke›. Der Imbiss ist wirklich winzig. Drei Vierertische und ein Sechsertisch mit gepolsterten, zerschlissenen Bänken. Die Einrichtung passt hinten und vorne nicht zusammen. Etwas zwischen amerikanischem Diner und Hornbach-Showküche. Und auf einem Flat-TV läuft die ganze Zeit irgend ein Musikkanal mit den neuesten Hits, die man nicht mehr hören kann. Es ist einfach göttlich!»



Welches Gericht empfiehlst du?

«Dürüm.»

Gibt es sonst noch was zu beachten?

«Ohne scharf!»



Standort & Öffnungszeiten Das Favori findest du an der Pilatusstrasse 46a in Luzern.



Montag bis Freitag 10.00 - 00.00 Uhr, Samstag 10.00 – 01.30 Uhr, Sonntag 10.00 – 23.00 Uhr.



Cyber Kebab, Biel

«Falafel bestellt man vielleicht besser ohne Zwiebeln.»

Und wieso genau dieser Laden?

Betrunkene Kollegin: «Alle anderen Dönerstände haben morgens um drei nicht mehr geöffnet.»

Welches Gericht empfiehlst du?

«Falafel, Falafel, Falafel – einfach weil sie mega lecker sind.»



Gibt es sonst noch was zu beachten?

«Falafel bestellt man vielleicht besser ohne Zwiebeln, man will ja bei eventuell späteren Knutschereien keinen Mundgeruch haben.»



Standort & Öffnungszeiten Den Cyber Kebab findest du an der Zentralstrasse 50 in Biel.



Sonntag bis Mittwoch: 09:00 – 00:30 Uhr, Donnerstag 09:00 - 02:30 Uhr, Freitag - Samstag 09:00 – 07:00 Uhr.

Bal's, Baden

«Hier erhältst du den besten Dürüm der ganzen Region.»

Und wieso genau dieser Laden?

Betrunkene Kollegin: «Der Take Away liegt direkt beim Bahnhof – die perfekte Lage also, um auf dem Heimweg noch schnell einen Snack zu holen.»

Welches Gericht empfiehlst du?

«Dürüm»

Gibt es sonst noch was zu beachten?

«Der Laden schliesst leider relativ früh.»



Standort & Öffnungszeiten Das Bal's findest du an der Badstrasse 33 in Baden.



Montag bis Donnerstag 09.00 – 22.00 Uhr, Freitag 09:00- 23:00 Uhr, Samstag 09:00 – 22:00 Uhr.

Gotthard, Winterthur

«Leg dich eifach nie mit dem Türsteher an.»

Und wieso genau dieser Laden?

Betrunkene Kollegin: «Ähm, Chässpätzli? Und ausserdem findest du bestimmt noch andere Leute mit denen du das Taxi teilen kannst.»

Welches Gericht empfiehlst du?

«Chässpätzli!»

Gibt es sonst noch was zu beachten?

«Leg dich einfach nie mit dem Türsteher an und geh da nie alleine hin. Also als Frau. Ah ja, und benutze nicht die rechte Toilette.»



Standort & Öffnungszeiten Das Restaurant Gotthard befindet sich im Untertor 34 in Winterthur.



Sonntag bis Donnerstag 09.00 – 02.00, Freitag und Samstag 09.00 – 06.30.

Heuwaage Grill, Basel

«Die Pizza ist scheinbar auch gut – meinten zumindest meine betrunkenen Kollegen.»

Und wieso genau dieser Laden?

Betrunkener Kolleg: «Hier gibt's einen der besseren Döner in Basel. Zudem hat er das ganze Wochenende geöffnet und liegt zentral auf dem Weg zum Bahnhof.»

Welches Gericht empfiehlst du?

«Ich hatte bis jetzt immer nur den Döner. Aber die Pizza ist anscheinend auch gut – meinten zumindest meine betrunkenen Kollegen.»

Gibt es sonst noch was zu beachten?

«Am Wochenende sind hier nur betrunkene Nachteulen anzutreffen.»

Standort & Öffnungszeiten Den Heuwaage Grill findest du an der Steinentorstrasse 39 in Basel.



Donnerstag bis Samstag 09:00 – 07:00 Uhr, Sonntag bis Mittwoch 09:00 – 04:00 Uhr.

Ararat Pizzeria, Zürich

«DER BESTE DÖNER DER STADT ZÜRICH. NEIN, SOGAR ÜBERHAUPT. FERTIG.»

Und wieso genau dieser Laden?

Betrunkene Kollegin: «Weil es der beste Laden in der Schweiz ist. Beziehungsweise überall. Steht ja da oben im Zitat, Chantal. 🙄»

Welches Gericht empfiehlst du?

«Alles! Alles ist gut. Der Döner, die Pide, die Pizza. EINFACH ALLES. Sogar nüchtern!»

Gibt es sonst noch was zu beachten?

«Manchmal macht er ein bisschen früher zu, da muss man gut aufpassen, dass man den Mann im roten Hemd noch erwischt! Ich glaube so um spätestens halb drei ist fertig. Aber ich war auch schon um vier da. Obwohl offiziell um 2 fertig ist ...



... mysteriös ...



Ich sehe grad, das muss ein Freitag gewesen sein.»

Standort & Öffnungszeiten Die Ararat Pizzeria findest du an der Bertastrasse 1 in Zürich.



Montag bis Donnerstag 10.00 – 02.00 Uhr, Freitag 10.00 – 04.00 Uhr, Samstag 10.00 – 02.00 Uhr.



BackWerk, Winterthur

«Der Kassierer und ich haben eine ganz tiefe Bindung.»

Und wieso genau dieser Laden?

Betrunkene Kollegin: «Der Kassierer und ich haben eine ganz tiefe Bindung. Er macht mir mein Sandwich warm, gibt eine Bemerkung über meine Begleitung ab. Ich lache und gehe. Er ist einfach der Beste!»

Welches Gericht empfiehlst du?

«Das warme Mozzarella-Tomaten-Frischkäse-Sandwich!»

Gibt es sonst noch was zu beachten?

«Schau ihm einfach nie direkt in die Augen.»



Standort & Öffnungszeiten Die Bäckerei BackWerk findest du am Bahnhofplatz 4 in Winterthur.



Montag bis Donnerstag, 05.00 – 19.00 Uhr, Freitag 05:00 – 12:00 Uhr, Samstag 24h geöffnet, Sonntag 00:00 – 16:00 Uhr.



Biergarten, Baden

«Der beste Snack für den kleinen oder grossen Bier-Hunger.»

Und wieso genau dieser Laden?

Betrunkene Kollegin: «Hier gibt's die besten Snacks für den kleinen oder grossen Bier-Hunger.»

Welches Gericht empfiehlst du?

«Country Cuts.»



Gibt es sonst noch was zu beachten?

«Der Biergarten öffnet erst Mitte April seine Tore. Bei Regen und kaltem Wetter bleibt der Biergarten leider geschlossen. Und auch sonst macht er relativ früh zu, also ist er eher so für einen Snack dazwischen geeignet und nicht als letzte Mahlzeit.»

Standort & Öffnungszeiten Den Biergarten findest du im Müllerbräu-Areal an der Dynamostrasse in Baden.



Montag bis Freitag 11.30 – 23.00 Uhr, Samstag 16.00 – 23.00 Uhr, Sonntag 16.00 – 22.00 Uhr.



Happybeck, Zürich

«War schon irgendjemand nüchtern da drin? Irgendjemand?»

Und wieso genau dieser Laden?

Betrunkene Kollegin: «Weil es immer grandios ist da drin. Also eigentlich nicht immer. Nur zwischen 4 und 5 Uhr morgens. Dann ist er wirklich grandios. Sonst war ich glaub noch nie da drin, – also sicher nie nüchtern. Hat da irgendjemand Erfahrungsberichte? Danke!»



Welches Gericht empfiehlst du?

«Manchmal gehe ich auch einfach so da rein, ohne was zu essen, weil es lustige Leute hat. Aber wenn ich was esse, dann meist einen dieser Spinatstrudel. Und die Salami-Päckli aus Blätterteig sind auch noch gut. Ahja und der Burger! Mhmm ... Und Desserts gibt's sogar auch noch!»



Gibt es sonst noch was zu beachten?

«Drängle dich ja nicht vor! Das kann böse enden ... »



Standort & Öffnungszeiten Den Happybeck findest du an der Dienerstrasse in Zürich.



Er ist rund um die Uhr geöffnet.​

Und wo besorgst du dir deinen Drunkfood?

14 Hamburger-Variationen, die du daheim ausprobieren kannst:

Unser aller Traum: Essen und schlafen gleichzeitig Video: watson

