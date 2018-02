Das sind die 30 liebsten Serien der watson-User – ist deine auch dabei?

Leben

Die Lieblingsserien der watson-Redaktion kennt ihr seit diesem Artikel – und die Kommentarspalte zu der Story ist fast explodiert: Über 170 (!) verschiedene Serien habt ihr aufgelistet.

Die meistgenannten Serien stellen wir hier nun kurz vor – damit auch die restlichen User von eurer Seriensucht profitieren können.

Und wer hätte das gedacht; am meisten erwähnt wurde, wie es «Bucky» korrekt erwähnt:

Game of Thrones

Bild: HBO

«Game of Thrones» spielt auf dem fiktiven Kontinent Westeros und erzählt die Geschichte rund um die sieben herrschenden Königreiche. Es geht um Machtkämpfe, Politik, Gesellschaftsverhältnisse und Religion. Die Herrscherfamilien kämpfen untereinander um die Kontrolle über den Eisernen Thron.

Stranger Things

Bild: Netflix

In der fiktiven Stadt Hawkings verschwindet ein kleiner junge unter mysteriösen Umständen. Als sich seine Freunde auf die Suche nach ihm machen, taucht plötzlich ein Mädchen auf, das übernatürliche Kräfte besitzt. Aber nicht nur das, sie stossen auch auf ein düsteres Regierungsgeheimnis.

Rick and Morty

Bild: Adult Swim

Rick, ein cholerischer, alter Wissenschaftler, wurde mit seiner Familie wiedervereint. Nun versucht er, seinen Enkel Morty in die Welt der Wissenschaft einzuführen. Dabei geraten sie immer wieder in gefährlichen Abenteuer. Dies führt zu viel Konfliktpotenzial Zuhause und in Mortys Schule.

Suits

Bild: USA Network

Zufällig erhält Mike eine Anstellung beim Anwalt Harvey Specter. Obwohl ersterer kein Anwalt ist, gibt er sich fortan als solcher aus, um Harvey bei seinen Fällen zu unterstützen. Doch Mike verstrickt sich immer tiefer in sein Lügengebilde um sein Geheimnis zu schützen.

Fargo

Bild: FX

«Fargo» ist die Serien-Adaption des gleichnamigen Films von 1996. Jede Staffel umfasst dabei eine eigene Geschichte über seltsame Mordfälle in Minnesota.

The Big Bang Theory

Bild: CBS

Als Penny in die Wohnung neben Leonard und Sheldon einzieht, beginnt für die nerdigen Physiker eine neue Ära. Von wissenschaftlichen Themen hat sie keine Ahnung, doch sie weiss sich in der Welt ausserhalb des Physik-Universums zurechtzufinden. Gemeinsam mit Raj und Howard entsteht ein Freundeskreis, den so schnell nichts auseinander bringt.

Doctor Who

Bild: BBC

Der mysteriöse Ausserirdische, der sich selbst «Der Doktor» nennt, reist mit seinem Raumschiff durch Raum und Zeit. Dabei wird er immer wieder in verschiedene Abenteuer verwickelt und begibt sich oft in brenzlige Situationen. Die Serie ist die am längsten laufende und erfolgreichste Science-Fiction-Fernsehserie weltweit.

Black Mirror

Bild: Netflix

«Black Mirror» ist ein Serie, deren Folgen nicht miteinander zusammenhängen. Die einzelnen Episoden malen das Bild einer düsteren Zukunft, die in greifbarer Nähe zu sein scheint.

White Collar

Bild: USA Network

Der Meisterfälscher Neal Caffrey arbeitet als Berater für das FBI, um so der Gefängnisstrafe zu entgehen. Trotz Fussfessel und permanenter Überwachung kann Neal es nicht lassen, dem Geheimnis der gestohlenen und äusserst wertvollen Spieldose auf den Grund zu gehen.

Friends

Bild: Warner

Die besten Freunde Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey und Ross erleben gemeinsam den ganz normalen Wahnsinn des Alltags. Kleinere und grössere Reibereien sind da ganz normal und auch in Sachen Liebe funktioniert nicht immer alles wie geplant. Doch sie wissen, dass sie jederzeit aufeinander zählen können.

Supernatural

Bild: The CW

Die Brüder Sam und Dean Winchester ziehen durch die USA, um die bösen übernatürlichen Kreaturen, die überall auf sie warten, zu töten. Sie retten dabei nicht nur unschuldige Menschen, sondern versuchen auf diese Weise auch den Dämonen zu finden und zu rächen, der ihre Mutter umgebracht hat, als sie noch kleine Kinder waren.

Narcos

Bild: Netflix

«Narcos» spielt im Kolumbien der 70er und 80er Jahre, in der Zeit, als Kokain Marihuana als vorherrschende Droge ablöste. Die Serie erzählt die Geschichte von Pablo Escobar, der das mächtigste Drogenkartell der Welt erschuf.

Westworld

Bild: Hbo

Im futuristischen Vergnügungspark Westworld, gibt es alles was das Herz begehrt. Das Wild-West-Feeling wird durch Pferde, Cowboys und Pistolen real und dank künstlicher Intelligenz wird der Park zum Leben erweckt. Doch aufgrund einer Fehlfunktion beginnen die Roboter eines Tages die Gäste zu attackieren.

Better Call Saul

Bild: AMC

«Better Call Saul» erzählt die Vorgeschichte des zwielichtigen Anwalts Saul Goodman, den man aus «Breaking Bad» kennt. Der schlecht verdienende und erfolglose Pflichtanwalt braucht das Geld, das er mit seinen ethisch fragwürdigen Fällen verdient, um seinen Bruder Chuck zu versorgen. Sein chronischer Geldmangel verleiten ihn dazu, Dinge zu tun, die ihn selber in den Konflikt mit dem Gesetz bringen.

Sherlock

Bild: BBC

«Sherlock» basiert lose auf den Geschichten von Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes und Dr. Watson versuchen im heutigen London gemeinsam verschiedene Fälle zu lösen. Ihre unterschiedlichen Charakter führen dabei oft zu Differenzen. Und dann ist da noch Professor Moriarty, der mysteriösen Gegenspieler.

How I Met Your Mother

Bild: FOX

Ted Mosby erzählt seinen Kindern im Jahr 2030, wie er deren Mutter kennengelernt hat. Doch seine ausschweifende Erzählungen drehen sich vor allem darum, wie er mit seinem Mitbewohner Marshall, dessen Verlobten Lilly, sowie dem Aufreisser Barney und der guten Freundin Robin, den Alltag erlebt hatte.

Dirk Gentlys holistische Detektei

Bild: BBC America

Der deprimierte Hotelpage Todd wird in eine seltsame Mordserie verwickelt und tut sich deshalb mit dem lebensfrohen Privatdetektiven Dirk zusammen. Von nun an widmen sich die Beiden dem Lösen verworrener und übernatürlicher Rätsel. Die surrealen Abenteuer, die sie zusammen erleben, sind dabei nicht immer ungefährlich.

Die Sopranos

Bild: HBO

Der italo-amerikanische Mafiaboss Tony Soprano versucht seine kriminellen Machenschaften und das normale Privatleben als Familienvater unter einen Hut zu bringen. Da dies nicht immer gelingt und die Konflikte manchmal Überhand gewinnen, bespricht er seine Probleme oft mit der Psychologin Jennifer Melfi.

Pastewka

Bild: Sat. 1

Bastain Pastewka, der in der Serie sich selber spielt, ist immer wieder mit lustigen und peinlichen Alltagssituationen konfrontiert. Seine Angewohnheit, schlecht über andere zu sprechen, wenn er sich daraus einen Vorteil erhofft, holt ihn immer wieder ein. Ausserdem läuft die Beziehung zu seiner Freundin gar nicht rund.

Vikings

Bild: History Channel/MGM

«Vikings» dreht sich um die Geschichte des sagenumworbenen Wikingerkönigs Ragnar Lothbrok, der in den unbekannten Westen jenseits des Ozeans aufbrechen will, weil er dort Schätze im Überfluss vermutet. Die Serie spielt im skandinavischen Norden gegen Ende des achten Jahrhundert.

The Mentalist

Bild: CBS

Der ehemalige Fernsehstar und Mentalist Patrick Jane unterstützt mit seiner extremen Beobachtungsgabe und der beeindruckenden Kombinationsfähigkeit die kalifornischen Ermittlungsbehörde. Gleichzeitig versucht er mit deren Hilfe, den Mörder seiner Frau und Tochter aufzuspüren.

House of Cards

Bild: Netflix

Der machtgierige Abgeordnete Francis Underwood versucht gemeinsam mit seiner ebenfalls skrupellosen Frau hohe politische Ämter zu belegen. Um ihren Machteinfluss auszubauen, scheuen sie nicht davor zurück, ein System aus Intrige, Korruption und Mord zu erschaffen.

Gilmore Girls

Bild: Warner Bros. Television

Lorelai Gilmore wurde mit 16 Jahren schwanger. Mittlerweile ist ihre Tochter Rory im gleichen Alter wie sie damals. Die Gilmore Girls halten trotz aller Gegensätze zusammen. Denn es gilt nicht wenige Probleme zu lösen. Damit Lorelai die Ausbildung ihrer Tochter finanzieren kann, muss sie ihre Eltern um Unterstützung bitten. Die erwarten aber als Gegenleistung, dass Lorelai jeden Freitag am anstrengenden Familienabendessen teilnehmen muss.

The Crown

Bild: Netflix

«The Crown» erzählt die Geschichte der jungen Queen Elizabeth II. Die Serie beleuchtet dabei nicht nur die öffentliche Seite ihres Lebens, sondern auch die privaten Schwierigkeiten und Probleme, mit denen die jungen Monarchin zu kämpfen hatte.

Dexter

Bild: Showtime

Dexter Morgan arbeitet bei der Polizei von Miami als Blutanalyst. Doch er muss ein dunkles Geheimnis schützen: Er hat einen unstillbaren Drang Menschen zu töten. Sobald die Nacht einbricht, macht er sich auf, Verbrecher, die vom Gesetz verschont wurden, zu jagen und umzubringen.

The Walking Dead

Eine kleine Gruppe Überlebender versucht sich, in der von einer Zombie-Apokalypse zerstörten Welt, zurechtzufinden. Unter der Leitung des Sheriffs Rick Grimes gehen sie gemeinsam auf die Suche nach einer Bleibe, die sie vor den Untoten schützt. Auf ihrem Weg müssen sie immer wieder gegen die hungrigen Zombies kämpfen.

Lost

Bild: ABC

Ein Flugzeug stürzt auf einer Insel mitten im Pazifik ab. Die 48 Passagiere müssen nun auf der scheinbar unbewohnten Insel ums blanke Überleben kämpfen. Doch jeder Einzelne hat etwas zu verbergen und ausserdem umgibt auch die Insel ein unheimliches Geheimnis.

Peaky Blinders

Bild: BBC Two

Die Peaky Blinders sind in Birmingham im Jahr 1919 eine gefürchtete Gang. Sie verdienen ihr Geld auf dem Schwarzmarkt oder nehmen an illegalen Wetten teil. Doch der Anführer Thomas Shelby hat nicht genug, er will noch höher aufsteigen und kämpft sich skrupellos seinen Weg nach oben.

Die Brücke – Transit in den Tod

Bild: ZDF

Die Öresund-Brücke ist die Verbindung zwischen Dänemark und Schweden. Als eines Nachts eine Leiche auf der Brücke gefunden wird, müssen die schwedische Kommissarin Saga Norén und ihr dänischer Kollege Martin Rhode zusammenarbeiten. Die Zeit drängt, denn der Mörder kündigt weiter dunkle Ereignisse an.

New Girl

Bild: FOX

Die extrovertierte, aber manchmal auch naive Jessica Day zieht nach einer schlimmen Trennung in die WG der drei Junggesellen Nick, Schmidt und Winston ein. Anfänglich, sind diese alles andere als begeistert von der lauten und emotionalen Mitbewohnerin. Doch bald entwickeln sich unter den unterschiedlichen Menschen tiefe Freundschaften.

In der Kommentarspalte findest du noch einmal alle Lieblingsserien der User!

