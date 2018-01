Leben

Film

10 legendäre Filmszenen, die so gar nicht geplant waren



Der Durchfall war Schuld: 10 legendäre Filmszenen, die so gar nicht geplant waren

Die besten Geschichten schreibt das Leben, heisst es. Und so ist es manchmal auch beim Film. Denn viele legendäre Szenen entstammen nicht etwa der Feder eines Autors, sondern vielmehr dem Zufall.

«Jäger des Verlorenen Schatzes»

Bild: UIP/ via Giphy

Im ersten Teil der «Indiana-Jones»-Reihe fordert ein Schwertkämpfer Indi zu einem Duell heraus. Doch dieser zückt genervt seinen Revolver und erschiesst ihn. Kurz und bündig. Eine legendäre Parodie all der endlosen Kampfszenen, die man schon unzählige Male in Abenteuerfilmen gesehen hat.

Geplant hatte Spielberg das aber nicht. Denn auch dieser Take sollte ursprünglich nur eine weitere, gut choreographierte Kampfszene werden. Allerdings hatte Schauspieler Harrison Ford Durchfall und konnte nicht länger als 10 Minuten am Stück drehen, bevor er wieder aufs Klo musste. Also beriet er sich kurz mit Spielberg, wobei diese improvisierte Szene dabei herauskam.

«Die üblichen Verdächtigen»

Beim oscarprämierten Verwirrspiel «Die üblichen Verdächtigen» gibt es viele Szenen, die herausstechen. Eine davon zeigt die Verdächtigen bei der Vernehmung. Dabei können die potentiellen Täter einfach nicht ernst bleiben, blödeln herum und versuchen sich ihr Lachen zu verkneifen.

Doch eigentlich sollte diese Szene überhaupt nicht lustig werden. Aber weil Schauspieler Benicio Del Toro andauernd pupsen musste, konnten seine Schauspielkollegen einfach nicht ernst bleiben. Regisseur Bryan Singer fand schliesslich, dass die lustige Version besser zum Gesamtbild des Films passt.

«Star Wars – Das Imperium schlägt zurück»

«Ich liebe dich!» – «Ich weiss.» Dieser kurze Dialog gehört wohl vor allem bei «Star Wars»-Fans zu den kultigsten Filmmomenten. Wäre die Szene nach Drehbuch abgelaufen, hätte die Antwort von Han Solo aber ziemlich langweilig gelautet. Eigentlich sollte er schlicht sagen: «Ich dich auch.»

Doch George Lucas fand, dass so eine lahme Antwort eigentlich nicht zu einem so starken Charakter wie Han Solo passe und wies Harrison Ford an, zu improvisieren. Heraus kam die berühmte Zeile.

«Der Pate»

Ein Mafiaboss mit einem Herz für Katzen. Was in unzähligen darauffolgenden popkulturellen Erzeugnissen honoriert und parodiert wurde, war von Regisseur Francis Ford Copolla gar nicht geplant.

Das Don Vito Corleone eine Katze besitzt stand ursprünglich nicht im Drehbuch. Copolla sagte später dazu:

«Die Katze in Marlons Hand war nicht geplant. Ich sah die Katze im Studio herumrennen, also nahm ich sie und drückte sie Marlon wortlos in die Hände.»

«James Bond 007 – Casino Royale»

Wie waren alle skeptisch als mit Daniel Craig der erste blonde James Bond angekündigt wurde. Und wie waren alle begeistert als er in seinem ersten Film – «Casino Royal» – aus dem Wasser stieg. Die einen, wegen seines Bodys, die anderen, weil die Szene eine wunderbare Parodie, auf die ganzen James-Bond-Girls, im Speziellen Honey Ryder aus «Dr. No», war.

Doof nur, dass dies purer Zufall war. Daniel Craig sollte in dieser Szene nämlich einfach nur schwimmen. Doch weil Craig eine Sandbank in den Weg kam, stand er auf und watete stattdessen durchs Wasser. Die Kamera lief natürlich immer noch mit und so dürfen wir nun Craigs Body immer wieder bestaunen.

«Wolf of Wall Street»

Erst 2013 erschienen, blieb von «Wolf of Wall Street» vor allem die «Humming-Scene» bei vielen hängen. Zu verdanken haben wir diese den beiden Schauspielern Leonardo DiCaprio und Matthew McConaughey. Denn bei dem Summen und sich auf die Brust schlagen, handelte es sich um ein Ritual, das McConaughey vor jeder Szene machte, um den Kopf freizukriegen.

DiCaprio bekam die ungewöhnliche Tätigkeit mit und schlug seinem Filmpartner vor, das Gesumme doch gleich in die nächste Szene miteinzubauen. Auch Scorsese gefiel das seltsame Ritual und so hat es McConaugheys Entspannungstechnik in den Film geschafft.

«Shining»

Thema schon abonniert? Filme und Serien Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

In Stanley Kubricks berühmten Horrorschocker, versucht Jack Torrance mit einer Axt ins Badezimmer einzudringen, um seine Frau und sein Kind zu ermorden. Als er den Kopf durch das Loch in der Türe steckt, sagt er den Satz, den viele bis heute mit dem Film verbinden: «Here's Johnny!» (dt. «Hier ist Jacky!»).

Im Script gestanden hat diese Zeile nicht. Nicholson hat sie vielmehr aus einer alten TV-Show geklaut. In der «The Johnny Carson Show» wurde der namensgebende Moderator immer mit dem Satz «Here's Johnny!» angekündigt. Nicholson fand das wohl irgendwie amüsant und hat den Satz spontan für die Szene verwendet. Kubrick soll die Verbindung zuerst nicht verstanden haben, hat den Satz dann aber schliesslich im Film gelassen.

«Der Pate»

Regisseur Francis Ford Coppola wollte für die Rolle des Vollstreckers Luca Brasi einen grossen, einschüternden Kerl. Zufällig fand er genau den richtigen Mann im Bodyguard und Wrestler Lenny Montana.

In einer Szene sollte Brasi dem Paten zur Hochzeit seiner Tochter gratulieren und betonen, wie loyal er sei. Doch Montana war so nervös, mit dem weltberühmten Marlon Brando in einem Raum zu stehen, dass er einige seiner Zeilen durcheinander brachte. Coppola gefiel das so sehr, dass er es dabei beliess. Er baute sogar extra noch eine weitere Szene ein, in welcher man sieht, wie Luca Brasi vor der Türe übt, was er zu Vito Corleone sagen will.

«Uhrwerk Orange»

Die Vergewaltigungsszene in «Uhrwerk Orange» ist einer der wichtigen Momente im Film. Doch während des Drehs der Szene gab es einige Probleme. Die als eine Art Tanz-Vergewaltigungs-Choreographie angelegte Szene gefiel Kubrick auch nach diversen Takes nicht.

Schliesslich resignierte er und meinte zu Schauspieler Malcolm McDowell, er solle einfach ein Lied singen und dazu irgendwie verrückt tanzen. McDowell entschied sich für «Singing in the Rain» und improvisierte die ganze Choreographie. Kubrick gefiel dies so gut, dass er die Szene für den endgültigen Schnitt verwendete.

«Der weisse Hai»

«We're gonna need a bigger boat» gehört heutzutage zu den berühmtesten Filmzitaten der Welt. Entstanden ist die Zeile aus einem Jux heraus. Da die Produzenten des Films äusserst geizig gewesen sein sollen, hatte die Crew für den Dreh andauernd zu kleine Boote. Oftmals war es kaum möglich, auf diesen das ganze Equipment unterzubringen.

Im Laufe des Drehs entwickelte sich daher der Satz «We're gonna need a bigger boat» bei der Crew zu einem Running Gag. Dann wurde die berühmte Szene gedreht, in welcher der Weisse Hai das erste Mal richtig zu sehen ist. Schauspieler Roy Scheider, der den Roboterhai zuvor noch nie zu Gesicht bekommen hatte, war von dessen grösse so überrascht, dass er den Running Gag spontan in die Szene einbaute.

Video des Tages: Da ging einiges schief! Das sind die schönsten «WoW»-Pannen 2m 44s Da ging einiges schief! Das sind die schönsten «WoW»-Pannen Video: watson/Lya Saxer

History Porn Teil XIX: Geschichte in 26 Wahnsinns-Bildern

Mehr aus der Film- und Serienwelt: 29 Filme, die du schauen kannst, wenn dein Hirn auf Sparflamme läuft Für einen friedlichen Filmabend – die liebsten Feel-Good-Movies der watson-User Keine Serie macht so paranoid wie «Black Mirror»: Auch Staffel 4 ist purer Horror Nathan Fillion ist der lustigste Promi-Twitterer der Welt. Der Beweis in 18 Posts Auch im Kinojahr 2018 gibt's wieder viel Bum-Bum – diese Blockbuster erwarten dich Dschungel-Blondinen und Nazi-Rolling-Stones … oder: History Porn Showbiz Edition, Teil VI Hollywood gehen die Ideen aus? Jap. Und zwar schon seit 100 Jahren «Jumanji» beweist: Remakes müssen nicht unbedingt schlecht sein Wer im Prominamen-Quiz nicht 7 Punkte schafft, wird in Kevin-Chantal umbenannt! Stell dir vor, du gewinnst einen Golden Globe, reisst einen Witz – und keiner lacht Serien-Fans aufgepasst! Ihr bekommt eine dritte Staffel «Stranger Things» Tschüss, Popcorn! 10 Filme und die passenden Rezepte dazu Von «Pulp Fiction» ins Weltall: Tarantino will einen «Star Trek»-Film drehen Weil Silvester ist: Das sind die «besten» 9 Filme von Sylvester Stallone 15 Stars, die legendäre Filmcharaktere spielen sollten – und Nein sagten Legt Chips und Popcorn beiseite, hier kommen 9 bessere Snacks für den TV-Abend 9 Serien, die einfach viel zu früh abgesetzt wurden ... schnief Die 17 besten Filme und Serien 2017, die du jetzt wirklich mal schauen solltest! Deine Lieblingsserie ist zu Ende – wie weiter? Ein nicht ganz ernst gemeinter Ratgeber Krimiquiz zur 2. Folge «Wilder»: Von schnittigen Schneemobilen und verräterischen Bärchen Das ist der schlechteste «Star Wars»-Film aller Zeiten! Kleiner Scherz. Er ist SUPER. Heisse Tipps für kalte Tage: 11 Kino- und Serien für dein Wochenende Lichter aus, Flaschen auf – jetzt spielen wir Horrorfilm-Bullshit-Bingo! «Die Zeit ist um»: Oprah Winfreys Rede an den Golden Globes geht uns alle an Netflix wollte nur kurz schauen, ob's allen gut geht – doch das ging nach hinten los 😬 Kinomonat Dezember: 9 Filme im Check. (Acht davon sind nicht «Star Wars») Mike Müller verrät: «Ich reisse mein Personal mit der Trillerpfeife aus dem Schlaf!» Gary Oldman, du sollst eine Frau nicht F**** nennen! Ärger nach Golden Globes in Sicht Du hast einen «schrägen» Humor? Dann schau dir diese 7 Comedy-Serien an! Diese 9 B-Movies sind so schlecht, da hilft nicht einmal mehr Alkohol Gefühl & Kostüm! 5 Film- & Serientipps für den royalen Festtags-Kitsch-Mix Warum «Ready Player One» der einzige Film ist, den du 2018 sehen musst Nach dem Schockerfinale geht «Vikings» endlich in die fünfte Runde! Und es wird blutig «Weniger fremdschämen als erwartet» – So kommt «Wilder» bei den Zuschauern an Das Kinojahr 2018 startet horrormässig – 8 Filme im Check Jetzt ist es fix: «Game of Thrones» wird erst 2019 zurückkehren Die 13 schönsten Filmplakate des Jahres 2017 «Hier ist ein Penis ...» Wir erklären die neue SRF-Serie «Wilder» im Video Mit unseren Tipps für die Golden Globes kannst du Wetten abschliessen! Krimiquiz zur 4. Folge «Wilder»: Heute mit Tieren, Tee und Sex Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare