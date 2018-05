Schauspieler Robert Downey Jr. verdient in 15 Minuten mehr als du in deinem ganzen Leben

Leben

Ja, die lieben Hollywood-Sternchen verdienen ganz schön dick Kohle mit ihren Filmen. Wer am meisten Millionen scheffelt, hat nun das Branchenmagazin «Variety» verraten. Und wie könnte es anders sein, wird diese Liste von einem Superhelden angeführt.

Iron Man aka Robert Downey Jr. ist dank seiner bekanntesten Rolle nicht nur im Film ein Milliardär, sondern dürfte es bald auch im echten Leben sein. Seit seinem ersten Auftritt als metallener Superheld 2008 steigt die Gage von Downey Jr. mit jedem Film.

Richtig abgesahnt hat der Schauspieler aber mit seiner kleinen Nebenrolle im letzten Spider-Man-Film. 2017 war Downey Jr. im Film-Reboot für etwa 15 Minuten zu sehen – und kassierte dafür satte zehn Millionen US-Dollar. Selbstverständlich hatte Downey Jr. etwas mehr Arbeitsaufwand als diese 15 Minuten. Einen netten Stundenlohn ergeben die zehn Millionen aber allemal.

Doch auch andere Schauspieler verdienen ordentliche Summen. Allen voran die Action-Darsteller Dwayne «The Rock» Johnson und Vin Diesel. Beide erhalten für ihr Mitwirken an grossen Action-Blockbustern im Schnitt mehr als 20 Millionen US-Dollar.

Ein bisschen Kleingeld für das Fitness-Center-Abo: «The Rock» und Vin Diesel (rechts). Bild: Universal Pictures

Auch nicht schlecht dabei ist James-Bond-Darsteller Daniel Craig. Er lässt sich für den nächsten Bond-Film stolze 25 Millionen US-Dollar auf sein Bankkonto überweisen.

Etwas niedriger fallen die Gagen bei den weiblichen Stars aus. So verdiente Jennifer Lawrence bei ihrem letzten Engagement («Red Sparrow») 15 Millionen US-Dollar. Die gleiche Gage erhält Anne Hathaway für ihre Hauptrolle in der Verfilmung von «Barbie», die 2020 in die Kinos kommt.

Allerdings gilt es zu beachten, dass diese Saläre nicht immer sofort ausgezahlt werden. Oft sind sie an gewisse Bedingungen geknüpft – etwa das Erreichen eines gewissen Einspielergebnisses. Auch werden so hohe Gagen oft nur bei Filmen bezahlt, die zu einem grossen Franchise gehören. Beispiele dafür sind die «The Fast and the Furious»-Reihe, die «Marvel-Filme» oder «Jurassic World».

Bei Blockbustern gibt es für Superstars am meisten zu holen. Bild: AP/Universal Pictures

Spielt ein Superstar hingegen in einem Film mit kleinerem Budget mit, verzichtet er oft auf einen Teil seiner Gage, damit der Film finanzierbar bleibt. Im Gegenzug erhält der Star eine prozentuale Gewinnbeteiligung am Einspielergebnis. So hat beispielsweise Ethan Hawk als Hauptdarsteller von «The Purge» zwei Millionen US-Dollar verdient, obwohl der Film nur ein Budget von drei Millionen US-Dollar hatte.

