Das haben diese 17 Stars getrieben, bevor sie richtig berühmt wurden



Wir alle wissen, was die weltberühmten Stars für Berufe haben. Doch was haben sie eigentlich davor gemacht? Nun, ganz normale Jobs – zumindest einige von ihnen.

PS: Zugegeben, bei Kim Kardashian bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, was sie eigentlich genau arbeitet.

Starten wir mit Whoopi Goldberg

Bild: Andy Kropa /Invision/AP/Invision

Sie ist eine Comedy-Ikone und bringt auch noch heute täglich Menschen zum Lachen. Doch davor hatte sie in einem Beruf zu tun, der so rein gar nichts mit Spass zu tun hat. Whoopi Goldberg war nämlich Kosmetikerin – für Tote. Den Job hatte sie angenommen, weil sie eine ausgebildete Kosmetikerin ist.

Kanye West musste mal freundlich sein

Seine Arroganz ist unübertroffen. Womöglich kommt dies daher, dass er als Verkäufer beim Kleiderladen Gap vermutlich ziemlich oft unten durch musste.

Bild: watson/shutterstock

Ihr werdet nie erraten, als was Jon Hamm gearbeitet hat!

Falls du nicht mehr weisst, wer das ist: Bild: Shutterstock/watson

Umfrage Okay, machen wir es noch etwas unnötig spannend. War er: Leichenbestatter für Haustiere?

Rettungsschwimmer an einem FKK-Strand?

Setausstatter für Pornofilme?

Stripper für Polterabende?

Abstimmen 2 Votes zu: Okay, machen wir es noch etwas unnötig spannend. War er: 0% Leichenbestatter für Haustiere?

0% Rettungsschwimmer an einem FKK-Strand?

0% Setausstatter für Pornofilme?

0% Stripper für Polterabende?

Richtig ist Nummer drei. Dabei betont Hamm, dass es sich um geschmackvolle Erwachsenenfilme handelte. Oder anders ausgedrückt: Softpornos.

Was hat ein Tisch mit Harrison Ford zu tun?

Ganz einfach: Bevor er zum Weltstar wurde, war er Tischler. Er hatte sogar die Qualifikation als Tischlermeister und rechnete eigentlich nicht mehr damit, dass er den Durchbruch als Schauspieler schaffen würde. Dann bekam er die Rolle des Han Solo in «Krieg der Sterne». Ford übt seinen ehemaligen Beruf heute als Hobby aus – wenn er dann mal Zeit hat.

Dreimal dürft ihr raten, was Channing Tatum früher von Beruf war

Kleiner Tipp: Es hat was mit einer seiner Filmrollen zu tun. Bild: giphy

Channing Tatum war früher tatsächlich Stripper. Und zwar nicht nur einmal, weil er schnell Geld brauchte, sondern für ganze acht Monate! Dabei war er erst zarte 19 Jahre alt.

Lucy Liu hat wie wild für ihren Traum gearbeitet

Bild: Charles Sykes/Invision/AP/Invision

«Ich habe sieben Tage pro Woche gearbeitet. Ich wusste, dass ich Geld brauche, wenn ich ins Schauspielbusiness will, weil ich zu Beginn wohl kaum viel verdienen würde. Ich habe fünf Tage pro Woche als Sekretärin gearbeitet, am Wochenende während des Tages als Aerobic-Instruktorin und abends als Hostess in einem Hotel. Es war zermürbend, aber ich war auch aufgeregt, weil ich wusste, für was ich es tat.»

Das sah dann vermutlich in etwa so aus: Bild: giphy

Gerard Butlers vorheriger Job passt so gar nicht zu seinem Image als Action-Star

Bild: Warner Bros.

Du ahnst es schon: Gerard Butler hat einen Abschluss als Anwalt! Allerdings wurde er während seines Anwaltspraktikums eine Woche, bevor dieses zu Ende gewesen wäre, gefeuert. Schuld daran war er selbst, weil er während des Praktikums immer Alkohol trank.

Vielleicht bist du Evangeline Lilly schon einmal begegnet

Sie war nämlich eine Flugbegleiterin. Gefallen hat es ihr allerdings nicht. Einmal soll ein Passagier sie so lange schikaniert haben, dass sie sich dazu hinreissen liess, ihm ins Gesicht zu pupsen.

Ozzy Osbourne hatte einen düsteren Job

Okay, Leute. Schaut euch Ozzy Osbourne einfach ganz genau an, dann kommt ihr bestimmt von selbst darauf, wo er gearbeitet hat.

Kleiner Tipp: Es war nicht in einer Geisterbahn.

Richtig geraten: Er hat in einem Schlachthaus gearbeitet. Und zwar für ganze zwei Jahre. Dafür ist er jetzt Vegetarier.

George Clooneys Charme war auch für seinen früheren Beruf wichtig

George Clooney ist weltweit beliebt. Bevor er berühmt wurde, hättest du ihm aber wohl kaum die Türe aufgemacht. Er war nämlich ein Vertreter, der versucht hat, dir an der Haustüre Versicherungen anzudrehen. Heute probiert er das nur noch im Fernsehen – mit Kaffeekapseln.

Und wir alle so: Bild: Giphy

Victoria Beckham musste für ihre Arbeit ein sehr spezielles Kostüm anziehen

Bild: AP/AP

Bevor sie nämlich zum Spice Girl wurde, war sie eher ein Sperm Girl gewesen. Sie musste sich nämlich ein Spermienkostüm überziehen und damit auf Rollerskates herumfahren. Das alles tat sie für eine BBC-Aufklärungssendung für Jugendliche namens «Body Matters».

Kleiner Eindruck der Sendung: Video: YouTube/tv68

Wer hat wohl als Party-Clown gearbeitet?

Hugh Jackman trat als «Coco der Clown» auf. Laut eigener Aussage hatte er keinerlei magische Tricks drauf, was einmal dazu führte, dass ein Sechsjähriger sagte, er sei ein schrecklicher Clown. Pro Auftritt verdiente er 50 US-Dollar.

Es gibt sogar ein Foto: Hugh Jackman's photo of his days of a crappy clown.



More with @RealHughJackman after the break. pic.twitter.com/kWvjGABW1t — Fitzy & Wippa (@fitzyandwippa) 27. September 2015

Das war aber nicht Jackmans einziger Job. In England hat er tatsächlich einmal als Turnlehrer gearbeitet. Dazu gibt es sogar ein ziemlich witziges Video. Darin interviewt ein Reporter Hugh Jackman 2013 am Zurich Film Festival und Jackman erkennt den Reporter wieder – weil der mal in seiner Turnklasse war.

Danny De Vito hat einen sehr beliebten Beruf ausgeübt, bevor er Schauspieler wurde.

1. Zumindest bei Schweizer Teenagerinnen gehört dieser Beruf zu den Top Ten. Welcher war es wohl? AP/AP Kaufmann/Kauffrau Detailhändler/Detailhändlerin Coiffeur/Coiffeuse Krankenpfleger/Krankenpflegerin

Christopher Walken war schon vor seiner Schauspielerkarriere knallhart

Bild: EPA/EFE

Er sieht einfach furchteinflössend aus. Da kommt eigentlich nur ein Beruf in Frage:

Bild: watson

Megan Fox war im Smoothie-Business

Bild: Screenshot Youtube The Ellen Show

In der Talkshow «The Ellen Show» verriet Megan Fox, dass sie vor ihrer Schauspielkarriere nur einen richtigen Job gehabt hatte. Sie arbeitete an einer Smoothie-Bar in Florida. Ihr Job war es unter anderem auch, sich als Banane zu verkleiden und so um Kunden zu werben.

Vince Vaughn wollte Leben retten

Bild: Kinowelt/Wikipedia

Vince Vaughn arbeitete als Bademeister. Allerdings nicht lange, weil er gefeuert wurde, nachdem er andauernd zu spät gekommen war. Nachvollziehbar. Jemanden vor dem Ertrinken gerettet hat er übrigens nie.

Ellen DeGeneres weiss, wo die Austern herkommen

Hast du dir schon einmal überlegt, wie die Austern, die du womöglich so gerne isst, aus ihrer Schale kommen? Wir auch nicht. Ellen DeGeneres weiss es definitiv, denn sie hat einige Zeit als Austernöffnerin gearbeitet. In New Orleans war es ihre Arbeit, die Schale der Austern aufzubrechen und deren Inhalt herauszuholen.

Das sieht in etwa so aus: Bild: Giphy

Das hat einer Oma ein Date mit Scarlett Johansson beschert 1m 15s Das hat einer Oma ein Date mit Scarlett Johansson beschert Video: watson/can

