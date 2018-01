Leben

Die schlimmsten deutschen Filmtitel, die uns bisher aufgetischt wurden



22 absolut dämlich übersetzte Filmtitel

Wenn es darum geht, Filmtitel ins Deutsche zu übersetzen, legen die zuständigen Personen zuweilen sehr viel Kreativität an den Tag. Leider nicht immer zugunsten des Films.

Filmtitel, mit unnötigen Titelzusätzen

«Alien»

Übersetzung: «Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt»

Bild: 20th Century Fox

Hast du gewusst, dass das Alien aus «Alien – das unheimliche Wesen aus einer Fremden Welt» unheimlich und aus einer fremden Welt ist?

«Wag the Dog»

Übersetzung: «Wag the Dog: Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt»

Bild: Concorde Filmverleih

Entweder oder, aber sicher nicht beides!

«About a Boy»

Übersetzung: «About a Boy oder: der Tag der Toten Ente»

Bild: United International Pictures

«Hast du About a Boy oder: der Tag der Toten Ente gesehen?» – «Sorry, ich kenne keinen der beiden Filme.»

«Hot Fuzz»

Übersetzung: «Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis»

Bild: Universal Pictures

Ein toller Film wird durch einen dümmlichen Titelzusatz in die komödiantische Schmuddelecke gedrängt.

«Safety Not Guaranteed»

Übersetzung: «Journey of Love – das wahre Abenteuer ist die Liebe»

Bild: FilmDistrict

Der deutsche Titel macht aus dem klugen Indie-Film eine vermeintlich doofe Liebesschnulze.

Platte Übersetzungen

«Dawn of the Dead»

Übersetzung: «Zombies im Kaufhaus» / «Zombie – das Original» / «Zombie»

Bild: Constantin

Schon klar, es geht im Film um Zombies in einem Kaufhaus. Aber sowas packt man doch nicht in den Titel! Über die Jahre wurde dann schlicht «Zombie» daraus.

«Tremors»

Übersetzung: «Im Land der Raketenwürmer»

Bild: United International Pictures

Die Würmer in dieser Trashperle haben rein gar nichts mit Raketen zu tun. Klar, sie sind schnell, aber das ist noch kein Grund, sie Raketenwürmer zu nennen.

«Eternal Sunshine of the Spotless Mind»

Übersetzung: «Vergiss mein nicht!»

Bild: Constantin Film

Aus einem wundervoll philosophischen Titel wird im Deutschen eine ziemlich einfache Metapher.

«Up the Creek»

Übersetzung: «Das turbogeile Gummiboot»

Bild: Filmagentur Werner

Da wollte man im Deutschen wohl die Zielgruppe der turbogeilen Jugendlichen ansprechen.

Übersetzungen, die den Inhalt verdrehen

«Quigley, Down Under»

Übersetzung: «Quigley, der Australier»

Bild: Ascot

Der Übersetzer hat wohl den Film nie gesehen. Darin geht es nämlich um einen Amerikaner, der nach Australien (Down Under) geht ...

«We were Soldiers»

Übersetzung: «Wir waren Helden»

Bild: Concorde Filmverleih

Im Film über den Vietnamkrieg geht es eben genau NICHT darum, dass die damaligen Soldaten Helden waren.

«Stagecoach»

Übersetzung: «Höllenfahrt nach Santa Fé» / «Ringo» (ab 1963)

Bild: Ernestus

Niemand fährt in diesem Film von 1939 nach Santa Fé. Es hat aber über 20 Jahre gebraucht, bis man das auch in Deutschland eingesehen hat. 1963 hat man den Film schliesslich in «Ringo» umbenannt. Immerhin heisst die Hauptfigur so. Vielleicht wollte man auch nur vom Beatles-Hype profitieren.

«Logan's Run»

Übersetzung: «Flucht ins 23. Jahrhundert»

Bild: CIC

Niemand flieht in diesem Film ins 23. Jahrhundert. Alle sind bereits dort. Die gesamte Handlung spielt sich in dieser Zeit ab!

Vom Englischen ins Englische «übersetzt»

«Captain America – Winter Soldier»

Übersetzung: «Return of the First Avenger»

Bild: Marvel/Disney

Bei uns ist Captain America nicht so populär. Dennoch redet hier einfach niemand vom «First Avenger»!

«The Amazing Spider-Man 2»

Übersetzung: «The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro»

Bild: Sony Pictures

«Unseren deutschen Zuschauern können wir also schon etwas mehr Englisch zumuten, würd' ich sagen.»

«Thor – The Dark World»

Übersetzung: «Thor – The Dark Kingdom»

Bild: Marvel/Disney

Inwieweit ist World im deutschen Sprachraum weniger verständlich als Kingdom?

«Cradle 2 the Grave»

Übersetzung: «Born 2 Die»

Bild: Warner Home Video

Schon klar, der englische Titel ist zu kompliziert. Aber warum dann nicht gleich komplett auf Deutsch? Zu lahm?

«Taken»

Übersetzung: «96 Hours»

Bild: 20th Century Fox

Die Vergangenheitsform von «take» ist deutschsprachigen Kinobesuchern nicht zuzumuten. Und «96 Stunden» klingt wohl einfach zu wenig cool.

Einfach nur völlig vermurkste Übersetzungen

«Mo' Money»

Übersetzung: «Meh' Geld»

Bild: Columbia Pictures

Schon auf Englisch ist der Titel fragwürdig. Aber sowas auch noch wortwörtlich zu übersetzten ... Ernsthaft?!

Help!

Übersetzung: Hi-Hi-Hilfe!

Bild: United Artists

Muss der Typ, der auf Deutsch Hilfe ruft, etwa kichern?

«Toy Soldier»

Übersetzung: «Boy Soldier»

Bild: Highlight

Hey, lasst uns einfach den Buchstaben austauschen ...

«Without a Paddle»

Übersetzung: «Trouble ohne Paddle»

Bild: United International Pictures

Denglisch kommt immer gut, oder?

Und wenn wir schon beim Thema sind: I understand only trainstation – Denglisch für Anfänger

Bonus: «Zum-Verlieben-Titel»

«Fool's Gold» – «Ein Schatz zum Verlieben»

«No Reservations» – «Rezept zum Verlieben»

«Two Weeks Notice» – «Ein Chef zum Verlieben»

«Wedding Singer» – «Eine Hochzeit zum Verlieben»

«Love or Money» – «Ein Concierge zum Verlieben»

«The Next Best Thing» – «Ein Freund zum Verlieben»

«The Best Man» – «Ein Trautzeuge zum Verlieben»

«The Neighbour» – «Ein Nachbar zum Verlieben?»

«Four Last Songs» – «Ein Song zum Verlieben»

«If You Only Knew» – «Ein Apartment zum Verlieben»

«Billy Madison» – «Billy Madison – Ein Chaot zum Verlieben»

«Beauty and the Briefcase» – «Businessplan zum Verlieben»

«Le Pion» – «Ein Pauker zum Verlieben»

Es gäbe noch rund zwei Dutzend weitere Zum-Verlieben-Titel. Aber wir hören jetzt hier an dieser Stelle lieber auf.

Kennst du selber einen Filmtitel, dessen deutsche Übersetzung dich nervt? Ab damit in die Kommentare!

