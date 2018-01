Leben

Film

Das sind die interessantesten Blockbuster-Filme für 2018



Auch im Kinojahr 2018 gibt's wieder viel Bum-Bum – diese Blockbuster erwarten dich Bild: Universal Pictures

Die Liste der Blockbuster, die 2018 in die Kinos kommen, ist scheinbar unendlich lang. Darum gibt es hier eine klitzekleine Auswahl von 15 Filmen, welche in diesem Jahr die Lichtspielhäuser der Schweiz belagern werden. Das Beste kann ich euch jetzt schon verraten: 2018 gibt es keinen «Fast and the Furios»-Film. Yes!

Annihilation Auslöschung Bild: Paramount Pictures

Die Area X ist ein Gebiet, in welchem die Naturgesetze ausser Kraft scheinen. Die Region gilt als hochgefährlich, auch wenn niemand genau weiss, wovon die Gefahr ausgeht. Alle elf Expeditionen, die bisher losgeschickt wurden sind verschollen, haben Selbstmord begangen oder wurden von Krebs und Traumata heimgesucht. Ein zwölftes Forscherteam, bestehend aus vier Frauen, soll nun endlich herausfinden, was in diesem mysteriösen Gebiet vor sich geht.

Ein visuell sehr spannender Film, dessen Trailer einige Fragen aufwirft. Der Film wurde von Regisseur Alex Garland inszeniert, der zuvor schon mit «Ex Machina» bewiesen hat, dass er ein Händchen für clevere Science-Fiction-Filme hat. Glaubt man den Gerüchten, soll er es dieses Mal allerdings etwas übertrieben haben. Demnach sind die Produzenten zerstritten darüber, ob der Film für das normale Kinopublikum nicht zu intellektuell sei. Dies führt womöglich dazu, dass der Film bei uns erst gar nicht in die Kinos kommt, sondern auf Streamingplattformen veröffentlicht wird. Schade, denn ein visuell solch einzigartiger Film gehört auf die grosse Leinwand.

Tomb Raider Tomb Raider Bild: Warner Bros.

Lara Croft ist eine 21-jährige Frau, die als Fahrradkurierin in London arbeitet. Sie vernachlässigt nicht nur ihr Studium, sondern weigert sich auch, den Konzern ihres verschollenen Vaters zu übernehmen. Das liegt vor allem auch daran, dass sie nicht an dessen Tod glauben will. Doch dann stösst Lara auf das geheime Vermächtnis ihres Vaters. Darin spielt ein mysteriöses Grabmal eine Rolle, sowie eine böse Geheimorganisation namens Trinity.

Ein neues Jahr, eine neue Game-Verfilmung. Was Angelina Jolie in den letzten beiden Game-Adaptionen nicht umsetzen konnte, soll Alicia Vikander nun richten: Eine glaubhafte Darstellung der Heldin. Im Spiel von 2013 ist Lara Croft bereits erwachsen geworden, nun soll sie es auch im Film werden. Damit das klappt, hat man den eher unbekannten Regisseur Roar Uthaug engagiert, der sein Handwerk in Norwegen gelernt hat und dies nun in den Film miteinfliessen lassen soll.

Early Man Early Man – Steinzeit bereit Bild: Studiocanal GmbH

Dug und sein Stamm von Steinzeitmenschen lebt in einer gefährlichen Welt, in welcher Dinosaurier und Mammuts noch ihr Unwesen treiben. Das Leben ist überaus hart, doch Dug und sein Stamm schlagen sich irgendwie durch. Doch dann taucht ein Feind auf, gegen den die Steinzeitmenschen nicht gewachsen sind. Ein anderer Stamm, der bereits in der Bronzezeit angekommen ist, dringt in ihren beschaulichen Lebensraum ein und Dug muss all seinen spärlichen Mut aufbringen, um sich und seine Gefährten zu retten.

Aardman-Enthusiasten sind sicher schon ganz aufgeregt. Denn mit «Early Man» kommt endlich wieder ein Film von Aardman-Urgestein Nick Park in die Kinos. Park ist nicht nur der Vater von «Wallace & Gromit» und «Shaun das Schaf», ihm haben wir auch «Creature Comforts» und «Chicken Run» zu verdanken. Early Man soll nun sein neuster Hit werden. Es ist der erste Langspielfilm seit 12 Jahren, bei dem Park wieder Regie führt.

Dass das Budget ordentlich aufgestockt wurde, zeigt, dass das Studio sehr viel Vertrauen in Park setzte. So bekam er 50 Millionen US-Dollar für seinen Film zur Verfügung gestellt. Noch zwei Jahre zuvor musste der Film «Shaun das Schaf» mit 29 Millionen Dollar auskommen, weil Aardman Kosten sparen musste.

Ready Player One Ready Player One Bild: Warner Bros.

Im Science-Fiction-Film «Ready Player One» geht es um den Jungen Wade Watts, der in einer nahen Zukunft lebt. In dieser dystopischen Zeit flüchten sich alle in eine virtuelle Welt namens Oasis. Interessant wird es aber erst, als der Erfinder der Oasis stirbt. Denn er vermacht demjenigen, der ein Easter Egg – also einen versteckten Gegenstand – findet, sein gesamtes Vermögen sowie die Kontrolle über die Oasis. Um das Easter Egg aufzuspüren, braucht man allerdings drei geheime Schlüssel. Als Wade Watts tatsächlich als erster einen der Schlüssel findet, katapultiert er sich damit in den Mittelpunkt der Ereignisse.

Nachdem die letzten beiden DC-Filme kommerziell nicht so erfolgreich waren, wie erhofft, dürfte «Ready Player One» sicher eine der grossen Hoffnungen von Warner Bros sein. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch, welches zu den meistverkauften Romanen der jüngeren Zeit gehört. Schon vor der Veröffentlichung sollen sich Verlage eine Bieterschlacht geliefert haben. Nur einen Tag nach Erscheinen des Romans wurden die Filmrechte bereits von Warner Bros gekauft. Damit die Verfilmung auch ganz sicher etwas wird, wurde Steven Spielberg auf den Regiestuhl gesetzt.

Trailer: 2m 18s Ready Player One Trailer 2 deutsch Video: undefined

Avengers: Infinity War Avengers: Infinity War Bild: Marvel/Disney

Thanos, das wohl mächtigste Wesen im Universum, erscheint auf der Erde, um sich die dortigen Infinity-Steine zu holen. Besitzt er alle sechs Steine, erhält er allumfassendes Wissen und Macht über das Universum. Um seiner Angebeteten, dem Tod in weiblicher Verkörperung, seine Liebe zu beweisen, will er ihr zu Ehren möglichst viele Leben opfern. Ein Krieg um die Infinity-Steine entbrennt und nur die mächtigsten Helden der Erde können sich Thanos entgegen stellen.

«Avengers 3» dürfte wohl der meisterwartete Film 2018 sein. Über 30 Charaktere aus dem Marvel-Universum wird der Film in sich vereinen. Bereits der erste Trailer hat einen Rekord aufgestellt: Er wurde innerhalb von 24 Stunden über 230 Millionen Mal angeschaut.

Der Trailer verspricht sehr viel Action, wirft allerdings auch die Frage auf, ob der Film bei so vielen Charakteren nicht zu überladen wird. Auf dem Regiestuhl sitzt übrigens nicht mehr «Avengers 1 & 2»-Regisseur Joss Whedon, sondern die Russo-Brüder, welche zuvor schon die beiden letzten «Captain America»-Filme inszeniert haben.

Solo: A Star Wars Story Solo: A Star Wars Story Bild: Disney/Lucasfilm

Was hat Han Solo, legendärer Schmuggler und Rebell, eigentlich vor seinem unfreiwilligen Kampf gegen das Imperium getan? Dieser Film beleuchtet genau dies. Ein wichtiger Weggefährte aus diesen frühen Tagen ist dabei Lando Calrissian.

Liebe «Star Wars»-Fans. Wenn ihr bei «Star Wars: Die letzten Jedi» nicht sowieso schon die Krise bekommen habt, dürfte das wohl spätestens bei «Solo: A Star Wars Story» der Fall sein. Klar, niemand hat den Film bisher gesehen, aber genau hier fangen bereits die Probleme an: Niemand hat bisher irgendetwas gesehen. Der Film startet in fünf Monaten in den Kinos und ausser dem obigen Bild und einem Plakat wurde noch keinerlei Material veröffentlicht.

Die Produktion war bisher eher problematisch. Nachdem die Regisseure Phil Lord und Chris Miller gefeuert wurden, übernahm Regie-Urgestein Ron Howard («Apollo 13», «Illuminati») und soll beinahe den ganzen Film neu gedreht haben. Hauptdarsteller Alden Ehrenreich ist anscheinend so unfähig, dass ein Sprachcoach engagiert werden musste – sagen die Gerüchte. Und glaubt man den neusten Berichten, hat Disney den Film bereits als Flop abgeschrieben.

Bisher gibt es noch keinen Trailer.

Jurassic World: Fallen Kingdom Jurassic World: Das gefallene Königreich Bild: Universal Pictures

Die zentrale Handlung in «Jurassic World 2» dreht sich um die Insel des ehemaligen Vergnügungsparks. Dort haben sich die Dinosaurier munter weiterverbreitet. Doch ein bald bevorstehender Vulkanausbruch droht alle Dinosaurier auszurotten. Also kontaktiert die ehemalige Parkmanagerin Claire den Dinodompteur Owen, um mit ihm und ihrer Dinosaur Protection Group die Dinosaurier zu retten.

2015 hat die Fortsetzung «Jurassic World» überraschend 1.6 Milliarden Dollar eingespielt und damit bewiesen, dass Dinos immer noch in sind. Natürlich muss da eine Fortsetzung her. Und in dieser taucht, zur Freude vieler, ein altbekannter Charakter wieder auf. Jeff Goldblum kehrt als Dr. Ian Malcolm ins Dinoverse zurück und der Trailer verrät bereits, dass der liebe Doktor nicht erfreut ist.

Regie führen wird beim zweiten Teil (oder fünften Teil, je nach Zählweise) J. A. Bayona, der zuletzt mit «Sieben Minuten nach Mitternacht» einen wundervollen Film abgeliefert hat. Er war es dann auch, der erstmals erwähnte, dass es bereits Pläne für einen dritten Teil gebe.

Ocean's 8 Ocean's Eight Bild: Warner Bros.

Debbie Ocean, die Schwester von Danny Ocean, wird nach fünf Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Doch obwohl sie beteuert, auf den rechten Weg zurückgefunden zu haben, schlägt sie gleich wieder kriminelle Wege ein. Sie versammelt eine Gruppe kriminell veranlagter Frauen, um einen finanziell aussichtsreichen Raubzug auf die New York Met Gala durchzuführen.

Die «Ocean's»-Reihe kriegt einen weiteren Film. Diesmal dürfen aber die Frauen ausgeklügelte Pläne aushecken, um einen Jahrhundertraub umzusetzen. Zuletzt hatte man ja bereits zu «Ghostbuster's» ein Remake versucht, in welchem man die männlichen Protagonisten durch weibliche ersetzte. Das Publikum nahm dies nicht gut auf – der Film floppte. Bei «Ocean's Eight» sollte das kein Problem sein, denn der Film ist vielmehr ein Spin-Off und versucht die Originalfilme nicht zu ersetzen, sondern zu ergänzen. Steven Soderbergh, der die Original-Trilogie umsetzte, wird allerdings nicht mehr Regie führen. Für ihn springt «Die Tribute von Panem»-Regisseur Gary Ross ein.

Alita: Battle Angel Alita: Battle Angel Bild: 20th Century Fox

Die Erde im 26. Jahrhundert: 300 Jahre nach dem grossen Krieg sind die gesellschaftlichen Systeme, wie wir sie kennen, zerfallen. Der Cyber-Doktor Dyson Ido findet in einem Haufen Schrott die Überreste eines weiblichen Cyborgs und setzt diesen wieder zusammen. Obwohl Alita ein menschliches Gehirn hat, kann sie sich an nichts erinnern. Doch schon bald stellt sich heraus, das Alita herausragende Kampffertigkeiten besitzt, was sie dazu bringt, als Kopfgeldjägerin zu arbeiten.

Letztes Jahr war es «Ghost in a Shell», in diesem Jahr soll es «Alita: Battle Angel» sein. Die Geschichte basiert auf dem Manga «Battle Angel Alita» von 1991 und gilt als Kult. Viele Regisseure, darunter auch James Cameron, gaben an, dass der Stoff sie massgeblich beeinflusst habe. Cameron wollte ursprünglich eigentlich auch Regie führen, hatte dann aber wegen seiner neuen Avatar-Filme keine Zeit mehr. Nun soll Robert Rodriguez («Sin City», «Machete») den Film umsetzen. Eigentlich kann er bei der eingefleischten Fangemeinde nur verlieren. Bereits jetzt sorgen die grossen mangahaften Augen der Hauptfigur für ordentlich Unmut.

Mamma Mia! Here We Go Again! Mamma Mia! Here We Go Again! Bild: Universal Pictures

Donna und Co. verschlägt es erneut auf die griechische Insel Kalokairi. Dort gibt es nicht nur Sonne und Meer, sondern auch das eine oder andere Drama im Kreis der Familie. Wie gewohnt werden die verschiedenen Konflikte in Form von Songs bewältigt.

Vor zehn Jahren kam mit «Mamma Mia» ein Film heraus, der auf dem gleichnamigen Musical basierte. Und das hier ist nun die Fortsetzung. Mit dabei sind gefühlt eine Million Hollywood-Stars, und sogar Cher wird darin zu sehen sein. Ja, sie lebt tatsächlich noch! Und für alle, die es unbedingt wissen wollen, hier die Songs, die garantiert im Film dabei sein werden:

«Angels Eyes»

«I Wonder (Departure)»

«When I Kissed the Teacher»

The Predator Predator Bild: 20th Century Fox

Zum Film gibt es noch keine offizielle Inhaltsangabe. Bisher ist nur bekannt, dass sich der Film am Original von 1987 orientieren wird. Es soll um die Technologie der Predatoren gehen und warum diese überhaupt auf die Erde kommen.

31 Jahre nach dem ersten «Predator»-Film mit Arni in der Hauptrolle greifen die hochgerüsteten Aliens erneut an. Da Arni aber schon etwas älter ist, springt für ihn Boyd Holbrook ein. Falls dir dieser Name jetzt nichts sagt, hast du vermutlich noch nie «Narcos» geguckt. Vielleicht kennst du ihn aber als Bösewicht mit künstlichem Arm aus «Logan – The Wolverine». Was Fans der Reihe sicher freuen dürfte, ist, dass der Predator nicht computeranimiert sein wird. Regisseur Shane Black («Iron Man 3») hat bereits im Vorfeld bestätigt, dass der Schauspieler, der den Predator mimt, ein Kostüm tragen wird.

Bisher gibt es noch keinen Trailer.

The Incredibles 2 Die Unglaublichen 2 Bild: Disney/Pixar

Es ist schon ein Weilchen her, dass sich die Superheldenfamilie einer echten Gefahr stellen musste. Bob alias Mr. Incredible und seine Frau Helen aka Elastigirl haben dafür umso mehr damit zu tun, ihre heranwachsenden Kinder im Zaum zu halten. Sowieso gibt es ja noch Frozone, der sich um die Sicherheit der Stadt kümmern kann. Doch dann zieht eine Gefahr herauf, der sich die Familie nicht entziehen kann. Also müssen Mr. Incredible und seine Familie sich auf ihre alten Stärken besinnen, um der Gefahr entgegen zu treten.

Brad Bird, der Kopf hinter «Die Unglaublichen», hatte bereits 2007 davon geredet, eine Fortsetzung zu seinem Film zu machen. Allerdings meinte er dazumal noch, dass er zwar einige gute Ideen habe, diese aber noch nicht miteinander verbinden könne. Nun scheint Bird seine Verbindungen endlich gefunden zu haben. Vielleicht hat es aber auch etwas damit zu tun, dass sein zweiter Ausflug in die Welt der Realfilme eine ziemliche Katastrophe war. Birds Film «A World Beyond» bedeutete für Disney 2015 ein Verlustgeschäft von über 100 Millionen US Dollar. Dann lieber wieder auf sichere Werte setzen.

Mortal Engines Mortal Engines: Krieg der Städte Bild: Universal Pictures

In einer dystopischen Zukunft wurden viele Städte durch Motoren mobil gemacht. Die Ressourcen sind knapp und so entbrennen zwischen diesen Städten immer wieder erbitterte Kämpfe. London und seine Einwohner, wie der Historiker Thaddeus Valentine und sein Gehilfe Tom, versuchen sich in dieser schlimmen Zeit vor anderen mächtigen wandelnden Städten zu verbergen. Doch irgendwann müssen sie einsehen, dass man sich nicht für immer verstecken kann.

Mortal Engines wird ein Ausflug in die Welt des Steampunk. «Der Herr der Ringe»-Regisseur Peter Jackson ist ein grosser Fan der Romanvorlage und hatte sich dementsprechend schnell die Filmrechte gesichert. Allerdings ist es nicht ganz korrekt, wenn bei «Mortal Engines» von Peter Jacksons neuem Film die Rede ist. Jackson führt nämlich nicht selbst Regie, sondern hat das Drehbuch geschrieben und ist als Produzent tätig. In dieser Rolle hat er natürlich auch einiges mitzureden, aber dennoch ist es nicht so richtig «sein neuer Film». Es scheint fast, als wäre dem Neuseeländer seit «Der Hobbit» die Lust auf den Regiestuhl etwas vergangen.

Mary Poppins Returns Mary Poppins Returns Bild: Disney

20 Jahre nach ihrem ersten Abenteuer kehrt Mary Poppins wieder nach London zurück. Die inzwischen erwachsenen Kinder der Familie Banks haben mit den Folgen der Wirtschaftskrise der 30er-Jahren zu kämpfen, welche die Welt in ihrem Würgegriff hält. Also bringt Mary Poppins, zusammen mit ihrem Freund Jack wieder etwas Magie in das Leben von Jane und Michael sowie dessen drei Kindern.

Mary Poppins ist wieder da und verteilt Löffelchen voller Drogen Zucker an die Kinderlein. Der Film ist eine Fortsetzung zu Mary Poppins aus dem Jahr 1964 und basiert wie dieser auch auf einem Roman der Autorin P. L. Travers. Der Film ist äusserst hochkarätig besetzt. Neben Emily Blunt, welche Mary Poppins spielt, werden im Film unter anderem Meryl Streep, Colin Firth, Dick Van Dyke und Ben Whishaw zu sehen sein.

Bohemian Rhapsody Bohemian Rhapsody Bild: 20th Century Fox

Das Biopic wird die wichtigsten Stationen im Leben von Freddie Mercury und der Band Queen nachzeichnen. Der Höhepunkt des Films soll der Auftritt beim Live Aid Konzert im Jahr 1985 sein.

«Bohemian Rhapsody» soll Freddie Mercurys Leben in grossem Stil beleuchten. Der Film machte bisher aber vor allem durch Probleme bei den Dreharbeiten Schlagzeilen. Daran Schuld war vor allem Regisseur Bryan Singer («X-Men»), der plötzlich nicht mehr am Set aufgetaucht war. Ausserdem soll er mit Hauptdarsteller Rami Malek kreative Differenzen gehabt haben. Am 4. Dezember 2017, nachdem die Dreharbeiten bereits seit Wochen liefen, wurde der Regisseur schliesslich gefeuert. Singer meinte im Nachhinein, dass ein Elternteil gesundheitliche Probleme habe und das Studio ihm deswegen keine Auszeit geben wollte. Nun soll Dexter Fletcher («Eddie the Eagle») den Film fertig stellen.

Bisher gibt es noch keinen Trailer.

Welchen Film schaut ihr euch an? Welcher fehlt auf der Liste? Ab damit, in die Kommentare!

Sie findet alle Filme blöd. Nicht nur Blockbuster. 2m 35s «Filme sind eine Verblödung der Gesellschaft!» Video: watson/Aiste Katkute, Emily Engkent

History Porn: Showbiz-Edition, Teil II

Mehr aus der Film- und Serienwelt: Die 17 besten Filme und Serien 2017, die du jetzt wirklich mal schauen solltest! «Jumanji» beweist: Remakes müssen nicht unbedingt schlecht sein Gefühl & Kostüm! 5 Film- & Serientipps für den royalen Festtags-Kitsch-Mix 29 Filme, die du schauen kannst, wenn dein Hirn auf Sparflamme läuft Tschüss, Popcorn! 10 Filme und die passenden Rezepte dazu Das ist der schlechteste «Star Wars»-Film aller Zeiten! Kleiner Scherz. Er ist SUPER. Diese 9 B-Movies sind so schlecht, da hilft nicht einmal mehr Alkohol Netflix wollte nur kurz schauen, ob's allen gut geht – doch das ging nach hinten los 😬 Du hast einen «schrägen» Humor? Dann schau dir diese 7 Comedy-Serien an! Von «Pulp Fiction» ins Weltall: Tarantino will einen «Star Trek»-Film drehen Lichter aus, Flaschen auf – jetzt spielen wir Horrorfilm-Bullshit-Bingo! Nathan Fillion ist der lustigste Promi-Twitterer der Welt. Der Beweis in 18 Posts Serien-Fans aufgepasst! Ihr bekommt eine dritte Staffel «Stranger Things» Kinomonat Dezember: 9 Filme im Check. (Acht davon sind nicht «Star Wars») Nach dem Schockerfinale geht «Vikings» endlich in die fünfte Runde! Und es wird blutig Deine Lieblingsserie ist zu Ende – wie weiter? Ein nicht ganz ernst gemeinter Ratgeber Krimiquiz zur 4. Folge «Wilder»: Heute mit Tieren, Tee und Sex Legt Chips und Popcorn beiseite, hier kommen 9 bessere Snacks für den TV-Abend Heisse Tipps für kalte Tage: 11 Kino- und Serien für dein Wochenende Für einen friedlichen Filmabend – die liebsten Feel-Good-Movies der watson-User Krimiquiz zur 2. Folge «Wilder»: Von schnittigen Schneemobilen und verräterischen Bärchen 9 Serien, die einfach viel zu früh abgesetzt wurden ... schnief «Weniger fremdschämen als erwartet» – So kommt «Wilder» bei den Zuschauern an «Hier ist ein Penis ...» Wir erklären die neue SRF-Serie «Wilder» im Video Leute, hier kommt unsere fantastische neue TV-Ermittlerin aus «Wilder» «Stranger Things» geht wieder los! Wem das gefällt, dem gefallen auch diese 5 Serien «GOT», «Walking Dead» & Co.: Die Drehorte dieser Serien kannst du besuchen! Netflix gibt bekannt: Bei diesen 20 Serien ist das Suchtverhalten am ärgsten Wie Walter White: «Breaking-Bad»-Fans werfen Pizzas auf Haus «Eckige Schweine» – 9 Filme, bei denen die deutsche Synchronisation schlicht falsch ist Gamer aufgepasst: «Super Mario» hüpft vielleicht schon bald durch unsere Kinos Haltet euch fest: «Herr der Ringe» kommt als Serie Bei Ja zu No-Billag: Wären «Der Bestatter» oder «Die göttliche Ordnung» noch möglich? Actionstar Seagal soll eine Schauspielerin belästigt haben – und die ist keine Unbekannte Mit ihr und Reese Witherspoon will Apple Netflix herausfordern Nach diesen 12 Making-of-Gifs wirst du deine Lieblings-Filme mit ganz anderen Augen sehen Auf einen feuchtfröhlichen TV-Abend! 9 Filme und Serien und die passenden Drinks dazu Nach Belästigungs-Vorwürfen gegen Spacey: Netflix setzt Erfolgsserie «House of Cards» ab Jetzt wird Kevin Spacey schon aus Kinofilm geschnitten Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare