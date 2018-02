Leben

Film

7 neuere Filmkomödien, welche für unsere Enkel Kult sein werden



7 junge Filmkomödien, die für unsere Enkel einmal Kult sein werden Bild: 20th Century Fox

Zugegeben, zu behaupten, welche Filmkomödien einmal Kult sein werden, ist ein bisschen wie Kaffeesatzlesen. Aber das Potential ist bei gewissen Filmen durchaus vorhanden! Also lasst uns ein bisschen orakeln.

Regeln:

Der Film darf nicht älter als fünf Jahre sein.

Adam Sandler oder Kevin James dürfen nicht darin vorkommen. Haha.

What We Do In The Shadows 5 Zimmer, Küche, Sarg Bild: Weltkino Filmverleih

Viago, 379 Jahre, Deacon, 183 Jahre und Vladislav, 862 Jahre alt, leben in einer WG in Wellington, Neuseeland. Ach ja: Und sie sind Vampire. Ein Kamerateam begleitet die drei WG-Mitbewohner in ihrem Alltag, der oft durch ganz profane Probleme eines WG-Lebens aufgemischt wird. Doch die drei zeigen auch ganz offen ihre nächtlichen Aktivitäten, in denen sie Kontakte pflegen, für jungfräulichen Nachschub sorgen und sich mit Werwölfen zoffen.

Eine Mockumentary über eine Vampir-WG? Klingt trashig, ist aber sehr unterhaltsam. Dem neuseeländischen Regisseur Taika Waititi ist es damit in der vampirübersättigten Filmwelt tatsächlich gelungen, die Zuschauer noch einmal für die Blutsauger zu begeistern. Also die eher mit etwas schwarzem Humor betuchten Zuschauer. Denn «5 Zimmer Küche Sarg» ist eigentlich kein Film über Vampire, sondern eine fiese, kleine Abhandlung über die Eigenarten von uns Menschen.

Grand Budapest Hotel Grand Budapest Hotel Bild: 20th Century Fox

Gustave H. ist der legendäre Concierge eines Luxushotels im Europa der 1920er-Jahre. Zero Moustafa ist ein junger Angestellter des Hotels und der Schützling von Gustave H. Beide werden schon bald in ein paar sehr wirre und unerfreuliche Ereignisse verwickelt, als ein wertvolles Gemälde verschwindet und man die Besitzerin tot im Hotel auffindet. Jeder scheint verdächtig und Gustave H. ist plötzlich in den Kampf um ein Familienerbe verwickelt. Inzwischen häufen sich in Europa langsam die ersten Anzeichen eines drohenden Krieges. Als wäre das nicht schon genug, macht auch noch ein Manager eines konkurrierenden Hotels Gustave H. und Zero das Leben schwer.

Wes Anderson mag man oder nicht. Aber seine skurrilen Filme werden definitiv noch in ein paar Jahrzehnten sehenswert sein. «Grand Budapest Hotel» bildet da keine Ausnahme. Schrullige Charaktere, absurd komische Situationen und Momente, die so abwegig lustig sind, wie sie nur einem Wes-Anderson-Hirn entspringen können. Dabei wirkt der Film oft nur schon durch das slapstickhafte Schauspiel der Protagonisten witzig. Das Highlight ist aber sicher die Verfolgungsjagd im Schnee, die so trashig inszeniert ist, dass man sich kaum mehr vor lachen erholen kann.

Wyrmwood: Road of Death Wyrmwood: Road of the Dead Bild: Studio Canal

Zombie-Apokalypse in Australien und mittendrin ist Mechaniker Barry. Dank der lebenden Toten hat er so ziemlich alles verloren, ausser seiner Schwester Brooke. Doch als diese entführt wird, muss er sich zusammenreissen, um sie zu befreien. Mit selbstgebastelten Waffen und dem Verbündeten Benny macht er sich in den australischen Busch auf. Nebst Untoten merken die beiden aber schnell, dass auch die Lebenden eine stetige Bedrohung darstellen.

Yey, noch ein Zombie-Film! Und dieses Mal aus Australien! Trotz des Zombie-Überschusses in der Filmwelt wird «Wyrmwood» Kult! Wieso? Deshalb: Zombies werden als Motortreibstoff verwendet. Also die Gase, welche sich in toten Körpern der Zombies bilden. Da fährt also einer mit einem fetten Pickup durch die Gegend und hat einen Zombie unter seiner Motorhaube. Das ist so bescheuert, dass es schon wieder gut ist und genau davon leben Kultfilme.

Swiss Army Man Swiss Army Man Bild: Capelight

Hank sitzt auf einer einsamen Insel fest. Als er die Hoffnung auf Rettung schon längst aufgegeben hat, wird eine Leiche an den Strand gespült. Durch die Blähungen, die einer Leichen nun einmal entfahren, erweckt der Tote in Hanks Augen zumindest den Anschein von Leben. Das reicht ihm aus, um mit der Leiche ins Gespräch zu kommen und ihn Manny zu taufen. Nach und nach wird Manny so zum Freund von Hank und dessen Einsamkeit. Schliesslich schöpft Hank sogar den Mut, einen Weg nach Hause zu suchen – natürlich nicht ohne seinen guten Freund Manny.

Es geht um einen Typen, der eine Leiche findet und anfängt mit ihr zu reden. Und die Leiche antwortet! Und dann sprudelt Literweise frisches Trinkwasser aus ihrem Mund. Ausserdem kann man mit ihr auch schiessen, Baumstämme zertrümmern und sie als Jet-Ski benutzen. Guckt euch ruhig den Trailer an, wenn ihr mir nicht glaubt. Wenn dieser Film nicht Kult wird, weiss ich also auch nicht.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Bild: 20th Century Fox

Das beschauliche Städtchen Ebbing wird durch einen Mord an einem kleinen Mädchen erschüttert. Doch die örtliche Polizei verwendet nicht wirklich viel Energie auf, um die Aufklärung des Mordes voranzutreiben. Viel lieber schikanieren sie die schwarze Bevölkerung. Als Mildred, die Mutter des Opfers, daraufhin drei Plakate mietet, auf denen sie die Polizei öffentlich kritisiert, entfacht sie damit ein regelrechtes Feuerwerk der Empörung.

Wenn ein irischer Regisseur einen Film macht, kann der ja nur gut werden, oder? Also im Sinne von bitterböse. Die letzten beiden Filme von Martin McDonagh waren «Brügge sehen ... und sterben?» sowie «7 Psychos» – und die sind ja schon fast ein bisschen Kult. «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» wartet in etwa mit dem gleichen schwarzen Humor wie «Fargo» auf. Und mit Frances McDromand übernimmt erneut dieselbe Schauspielerin wie schon bei Fargo die Hauptrolle. Beste Voraussetzungen also, denn «Fargo» ist sowieso schon Kult.

The Voices The Voices Bild: Ascot Elite

Jerry ist eigentlich ein ganz liebenswerter, vielleicht etwas kauziger Geselle, der in einer verschlafenen Kleinstadt wohnt. Dort arbeitet er in der örtlichen Badewannenfabrik, wo bald die neue, hübsche Fiona ihre Stelle antritt. Jerry verliebt sich in seine Arbeitskollegin. Das Problem: Jerry ist schizophren muss regelmässig zu Dr. Warren in Behandlung. Kurzerhand setzt er seine Medikamente ab und nimmt die Welt plötzlich viel bunter war. Nur einen kleinen Nebeneffekt hat das Ganze: Sein Hund und seine Katze fangen an mit ihm zu reden. Vor allem die Katze berät Jerry mit fiesen Ratschlägen – was böse Konsequenzen für Jerrys Date mit Fiona hat.

«The Voices» bringt die typischen Voraussetzungen mit, um ein Kultfilm zu werden. Der Film ist eine Kleinproduktion, die bei seiner Erscheinen nicht sehr viel Beachtung bekam, aber trotzdem sehr unterhaltsam ist. Schauspieler Ryan Reynolds zeigt hier, noch bevor er mit «Deadpool» durchstartete, dass er perfekt geeignet ist für Rollen, die sehr viel schwarzen Humor besitzen. Und wenn man etwas sehen will, ist es ein Film, in welchem ein Typ in einer Badewannenfabrik arbeitet, die komplett in Rosa gehalten ist und sich zu Hause Wortgefechte mit seinen Haustieren liefert.

The Nice Guys The Nice Guys Bild: Concorde Filmverleih

Los Angeles 1970: Der Privatdetektiv und alleinerziehende Vater Holland March muss sich mit dem Schläger Jackson Healy zusammen tun, um den angeblichen Tod eines Pornostars zu untersuchen. Ausgerechnet die Mutter der Verstorbenen behauptet nämlich, ihre Tochter nach deren Ableben putzmunter gesehen zu haben. Immer mehr Leute mischen sich in den Fall ein, unter anderem zwei Auftragskiller, ein Filmvorführer und die undurchsichtige Judith Kuttner. Und irgendwie scheint sogar die Autoindustrie in diesen Fall verwickelt, der immer mehr die Dimensionen einer Verschwörung annimmt.

Drehbuchautor Shane Black darf bereits einen Kultfilm auf seinem Konto verbuchen. Mit «Lethal Weapon – Zwei stahlharte Profis» hat er 1987 den Stoff für eine bis heute beliebte Filmreihe geliefert. 2016 hat er dann als Regisseur einen sehr amüsanten Ausflug in die 70er-Jahre gewagt. «The Nice Guys» greift dabei viele Stilelemente des Film Noir auf und gilt daher als Neo-Noir-Film. Inhaltlich besticht er vor allem durch eine Achterbahnfahrt aus roher Gewalt und Slapstickhumor, die eine scheinbar wirre Geschichte vorantreibt. Ein Streifen, der in Zukunft garantiert seinen Platz in den Herzen der Filmfans finden wird.

Welche Komödie ist in deinen Augen bald Kult? Schreib es uns in die Kommentare!

(Natürlich dürfen auch Adam Sandler und Kevin James darin vorkommen 😉).

