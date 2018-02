Leben

Film

Hier kommt der «Star Wars»-Teaser, auf den alle gewartet haben



Hier kommt der «Star Wars»-Teaser, auf den alle gewartet haben

Fans warten schon lange auf den Teaser für den Trailer des neuen «Star Wars»-Film «Solo: A Star Wars Story». Ja, richtig gehört, den «Teaser» für den Trailer.

Der Trailer in voller Länge soll es dann am Dienstag geben. Denn der neuste Streich von Disney soll bereits im Mai in die Kinos kommen. Und er widmet sich der Hintergrundgeschichte des legendären Weltraumschmugglers Han Solo. (ohe)

Wär hätte nicht gern ein fliegendes Motorrad? 1m 2s Wär hätte nicht gern ein fliegendes Motorrad? Video: watson

Das könnte dich auch interessieren: Warum Microsoft-User ihr Surface-Gerät ins Kühlfach stecken 😨 Hischier trifft 87 Sekunden vor Schluss spektakulär zum Devils-Sieg – auch Malgin skort Amazon entwickelt Armband für Mitarbeiter und erntet harsche Kritik Zamboni rammt TV-Crew und fährt um ein Haar einen Spieler über den Haufen 9 Antworten auf 9 Fragen, von denen du nicht wusstest, dass sie dich interessieren Eagles gewinnen Super-Bowl gegen die Patriots Gut für den Körper UND die Umwelt – «Plogging» heisst der neue Fitnesstrend Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare