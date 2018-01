Leben

Film

7 Schauspielerpaare, die sich bei den Dreharbeiten gar nicht leiden konnten



7 Filme und Serien, bei denen ziemlich dicke Luft am Set herrschte Bild: Warner Bros.

Wenn man Filme schaut, geht man meist automatisch davon aus, dass sich die Schauspieler auch im echten Leben mögen. Vor allem dann, wenn sie auf der Leinwand gute Freunde oder sogar ein Liebespaar darstellen. Wie die folgenden Beispiele allerdings zeigen, ist die gespielte Liebe nicht immer auch im richtigen Leben real.

Patrick Swayze & Jennifer Grey

Bild: Concorde Home Entertainment

Wie in der Dokumentation «Dirty Dancing – Der Fluch des Erfolges» offenbart wurde, konnten sich die Hauptdarsteller nicht besonders gut leiden. Patrick Swayze fand Jennifer Grey zu jung und naiv. Sie war ausserdem sehr ängstlich und vorsichtig, er hingegen eher ein Draufgänger. Die grossen Unterschiede ihrer Charaktere führten dazu, dass es während der Dreharbeiten nicht immer so harmonisch zu- und herging.

Ryan Gosling & Rachel McAdams

Bild: Warner Bros.

Beim Dreh zu «Wie ein einziger Tag» konnten sich die beiden nicht ausstehen. Gemäss dem Regisseur Nick Cassavetes im Interview mit «VH1» habe ihn Gosling sogar gebeten, seine Leinwandpartnerin auszutauschen, da er mit ihr einfach nicht arbeiten könne. Aber bekanntlich ziehen sich Gegensätze an. Zwei Jahre später waren Ryan Gosling und Rachel McAdams zeitweise liiert.

«Wir gingen in einen Raum mit einem Produzenten; sie fingen an sich gegenseitig anzuschreien. Ich verliess den Raum […], dann kamen sie heraus und sagten ‹Alles klar, tun wir's.› Und es wurde besser danach. Sie hatten es auf die Reihe gekriegt.»

Will Smith & Janet Hubert

Bild: NBC

Nachdem Janet Hubert, welche in «Der Prinz von Bel-Air» die Rolle der Tante Vivian spielte, ersetzt wurde, kam es zum Streit zwischen ihr und Will Smith. Sie behauptete gegenüber der BET-Talkshow «The Real», dass er mitverantwortlich für ihre Entlassung sei, da sie am Set nicht besonders gut miteinander ausgekommen seien.

Tony Curtis & Marilyn Monroe

Bild: ORF/Degeto

Der Dreh für «Manche mögen's heiss» lief nicht sehr harmonisch ab. Tony Curtis machte die Bemerkung, dass für ihn die Liebesszenen mit Monroe so schlimm waren wie Hitler zu küssen. Im Nachhinein behauptete er dann, es sei nur ein Witz gewesen. Ausserdem nervte er sich über ihre Unsicherheit am Set, wie er in einem Interview mit der «Dailymail» erzählt.

«Sie hat mich beinahe erstickt, als sie absichtlich ihre Zunge in meine Luftröhre steckte.»

Kim Cattrall & Sarah Jessica Parker

Bild: Warner

Die beiden «Sex and the City»-Darstellerinnen sind alles andere als gute Freundinnen. Hinter den Kulissen gab es öfters mal Streit. Ausserdem machte Parker Cattrall dafür verantwortlich, dass es keinen dritten «Sex and the City»-Kinofilm geben wird. Kim Cattrall zeigt sich über diese Aussage ziemlich enttäuscht.

«Sarah Jessica hätte netter sein können. Ich verstehe nicht, was ihr Problem ist, ich habe es nie verstanden.»

Shia LaBeouf & Tom Hardy

Bild: The Weinstein Company

Shia LaBeouf und Tom Hardy stritten sich am Set von «Lawless» derart heftig, dass sie physisch aufeinander losgingen, wie der Regisseur in einem «Ask me anything» auf Reddit bestätigte. Das LaBeouf Hardy bewusstlos geschlagen haben soll, dementiert er allerdings.

«Aber ich war sehr froh das zu hören, denn ich hätte dieses Resultat nicht sehen wollen.»

Anthony Daniels & Kenny Baker

Bild: 20th Century Fox

Die Schauspieler, die im Film die Roboter R2-D2 und C-3PO verkörperten, verstanden sich gemäss einem Interview mit dem Portal «Hollywood» gar nicht gut. Gemäss Baker grüsste ihn dieser an einem Morgen nicht zurück, sondern antwortete auf seinen Gruss mit den Worten: «Siehst du nicht, dass ich gerade in einem Gespräch bin?». Für Baker war dies das Unhöflichste, was er je erlebt hätte.

«Anthony hat 30 Minuten um aus seinem Kostüm zu kommen und bis dahin bin ich schon weg. Wir haben uns nie privat getroffen – wir wohnen nicht in der Nähe.»

