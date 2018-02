Leben

Jane the Virgin oder doch The Wire? Die 10 Lieblingsserien der watson-Redaktion



Das sind die 10 Lieblingsserien der watson-Redaktion – und welche ist deine? Bild: The CW

«Welche ist deine Lieblingsserie?» Diese Frage zu beantworten ist gar nicht so einfach. Wir haben die watson-Redaktoren gefragt, welche Serie ihr absoluter Favorit ist. Unter den Antworten sind viele Klassiker, aber auch einige weniger bekannte Serien.

The Wire The Wire Bild: HBO Entertainment

In «The Wire» kämpft die Spezialeinheit um den Polizisten Jimmy McNulty gegen die Drogenkartelle in Baltimore. Allerdings erhält die Sondereinheit nur minimale finanzielle Unterstützung, was dazu führt, dass sie aus einem Kellerbüro heraus agieren müssen. Gleichzeitig übernimmt der unter Mordverdacht stehende Dealer D'Angelo Barksdale den Drogenhandel in den sozial schwachen Projects.

Die Lieblingsserie von Patrick Toggweiler «Ich benötigte ganze drei Anläufe (über 3 Jahre verteilt), um mir die Serie warm zu sehen. Dann aber versank ich darin wie seither nie mehr in einer Serie. Auch heute noch, nach ‹Breaking Bad›, ‹House of Cards›, ‹Fargo›, ‹Sherlock› ‹True Detective› und wie sie alle hiessen, ist ‹The Wire› für mich die beste Serie aller Zeiten. Und dafür gibt es gute Gründe.»

Prison Break Prison Break Bild: Fox Network

Michael Scofield versucht in «Prison Break», seinen Bruder Lincoln Burrows aus dem Todestrakt des Fox-River-State-Gefängnisses zu befreien. Lincoln wird vorgeworfen, den Bruder der amerikanischen Vize-Präsidentin ermordet zu haben. Obwohl eine Überwachungskamera die Tat aufgenommen hat, glaubt Michael an die Unschuld seines Bruders. Er begeht einen Banküberfall, wird geschnappt und landet im gleichen Gefängnis wie sein Bruder.

Die Lieblingsserie von Chantal Stäubli «Als ich 13 oder 14 Jahre alt war, lief Prison Break immer am Donnerstagabend im Fernseher. Ich durfte dann jeweils länger wach bleiben und mir die neuste Folge angucken. Am nächsten Tag rief ich dann gleich meine Oma an, damit wir uns über die Serie austauschen und spekulieren konnten, wies wohl weiter gehen könnte. Mit 20 Jahren habe ich die Serie dann nochmals geschaut und sie hat mich erneut gepackt. Robert Knepper, der den bösen T-Bag verkörpert, ist seither mein Lieblingsschauspieler.»

Limitless Limitless Bild: CBS

Die Serie Limitless baut auf dem Thriller Ohne Limit auf. Eddie Morra hat in Brian Finch einen Schüler gefunden, dem er das Geheimnis der bewusstseinserweiternden Droge NZT-48 erzählt und ihn die Pille einnehmen lässt. Da NZT-48 ihn zu einer Art Übermensch werden lässt, arbeitet Brian mit der FBI-Agentin Rebecca Harris zusammen, um ihr bei der Aufklärung schwieriger Fälle zu helfen.

Die Lieblingsserie von Yannik Tschan «Ich mag die Serie aufgrund ihrer lustigen und spannenden Story. Leider wurde sie nach einer Staffel abgesetzt.»

Breaking Bad Breaking Bad Bild: AMC

Breaking Bad erzählt die Geschichte des Chemielehrers Walter White. Nachdem er die Diagnose Lungenkrebs erhalten hat und sein Tod in nächste Nähe rückt, will er für seine Familie vorsorgen und kocht zusammen mit seinem ehemaligen Schüler Jesse Pinkman Methamphetamin. Doch Walt driftet mehr und mehr in die Welt der Drogenbosse ab und wird selber immer skrupelloser.

Die Lieblingsserie von Angelina Graf «‹Breaking Bad› ist einfach ein Klassiker.»

Life on Mars Life on Mars – Gefangen in den 70ern Bild: BBC one

Als der Polizist Sam Tyler in Manchester von einem Auto angefahren wird, erwacht er plötzlich im Jahr 1973. Er muss nun mit den Ermittlungsmethoden der damaligen Zeit zurechtkommen und versucht gleichzeitig einen Weg zurück in die Gegenwart zu finden.

Die Lieblingsserie von Peter Blunschi «Diese grandiose und hervorragend gespielte BBC-Serie ist bei uns ein Geheimtipp geblieben. Die Fortsetzung ‹Ashes to Ashes› ist nicht ganz so toll, aber immer noch sehenswert.»

BoJack Horseman BoJack Horseman Bild: Netflix

BoJack Horseman war in seinen jungen Jahren ein gefeierter Serienstar. Doch mittlerweile hat er an Bekanntheit eingebüsst und muss herausfinden, was er mit seinem Leben anfangen will. Während er versucht, seine Karriere wieder in Schwung zu bringen, behandelt er sein Umfeld ziemlich rücksichtslos. Die Serie glänzt vor allem durch ihren schwarzen Humor.

Die Lieblingsserie von Lucas Schmidli «Die Serie ist zunächst vor allem einmal eines: lustig. Je mehr man in BoJacks Welt eintaucht, desto mehr erkennt man die Tragik hinter den karikierten Tierfiguren und die inneren Kämpfe, die sie auszutragen haben. Originelle Erzählweisen, intelligente Dialoge und grossartiger Humor zeichnen die Serie aus. Und die Staffeln werden sogar eher besser als schlechter. Besser kann eine Serie meiner Meinung nach fast nicht sein.»

Jane the Virgin Jane the Virgin Bild: The CW

Jane hat ihrer konservativen Grossmutter gelobt, dass sie bis zu ihrer Hochzeit Jungfrau bleiben werde. Doch während einer verhängnisvollen Kontrolluntersuchung wird Jane von ihrer Frauenärztin versehentlich künstlich befruchtet und ist nun schwanger. Der Vater des Kindes ist ausgerechnet der Typ, der sie vor einigen Jahren hat sitzenlassen und in dunkle Machenschaften verstrickt ist.

Die Lieblingsserie von Michelle Marti «An ‹Jane the Virgin› mag ich besonders die Ironie. Die Serie überspitzt die Kultur der spanischen Telenovelas, in denen ein Erzähler Bemerkungen zum Geschehen macht. Die Geschichte um Jane ist von viel Drama und lustigen Wendungen geprägt. Für den optimalen Serienspass empfehle ich, die Serie auf Englisch zu schauen, da in der deutschen Synchronisation der spanische Akzent des Off-Sprechers nicht übernommen wurde. Dadurch büsst sie leider viel Charme ein.»

Grey's Anatomy Grey's Anatomy – Die jungen Ärzte Bild: ABC

Die Serie dreht sich um das Leben der anfänglichen Arztpraktikantin Meredith Grey, die im Seattle Grace Hospital arbeitet. Im Vordergrund stehen die zwischenmenschlichen Beziehungen zu den anderen Mitarbeitern sowie zu ihrer kranken Mutter und der Halbschwester.

Die Lieblingsserie von Viktoria Weber «Die beste Serie aller Zeiten ist und bleibt meiner Meinung nach ‹Greys Anatomy›. Ich weiss nicht wieso, aber aus irgendeinem Grund ist das die einzige Serie, die mich zu 100 Prozent (und zwar so richtig krass) süchtig macht. Ich hab die ersten paar Staffeln geschaut – also damals, als sie herauskamen – und habe dann den Faden verloren. Kürzlich habe ich beschlossen, das Verpasste wieder aufzuholen, und habe natürlich gleich einen Rückfall erlebt. Ich kann gar nicht so genau sagen, warum es gerade diese Serie ist, aber irgendwie zieht mich der Mist in seinen Bann.»

Slings & Arrows Slings & Arrows Bild: IMDb

In «Slings and Arrows» geht es um ein Theaterfestival, das sowohl mit Finanzierungsschwierigkeiten als auch mit den eigenwilligen Charakteren der Schauspieler zu kämpfen hat.

Die Lieblingsserie von Emily Engkent «Eine Serie, die ich mehrmals anschauen kann, weil sie so lustig ist. Ein Drama mit viel schwarzem Humor. Ausserdem spielen der grossartige Paul Gross und Rachel McAdams mit.»

Scrubs Scrubs – Die Anfänger Bild: NBC

Der junge Mediziner John «J.D.» Dorian erlebt mit seinen Kollegen den chaotisch-skurrilen Krankenhausalltag. Dabei müssen sich die jungen Ärzte mit ihrem eigenwilligen Chef Dr. Kelso und dem unfreundlichen Hausmeister auseinandersetzen. Doch auch das Privatleben der Mediziner hält immer wieder Überraschungen bereit.

Die Lieblingsserie von Pascal Scherrer «Ich mag ‹Scrubs›, weil ich den absolut schrägen, geradezu absurden Humor liebe. J.D. und seine Tagträume sind für mich auch nach dem x-ten Mal Gucken nicht langweilig. Und die ganzen überzeichneten Figuren sind einfach jede für sich liebevoll. Auch ist es nicht immer das Gleiche wie beispielsweise bei ‹Two and a Half Man›. Ah, und es ist eine Sitcom, die ohne nervige eingespielte Lacher auskommt.»

Und jetzt du! Welches ist deine Lieblingsserie?

