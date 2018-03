«Roseanne» ist wieder da! Hier ist der erste Trailer zur 90er-Jahre Kultserie

Leben

21 Jahre nach dem Ende der Kultserie «Roseanne» gibt es endlich ein Wiedersehen. Die Sitcom, welche zu den beliebtesten TV-Serien der 90er-Jahre gehört, wird für ein kurzes Revival zurückkehren. Den ersten Trailer präsentierte der Sender ABC nun im Zuge der Oscar-Verleihung 2018.

In der achtteiligen Staffel werden wir erneut mitten in die chaotische Grossfamilie der Connors katapultiert. Noch immer plagen Roseanne und Dan jede Menge Geldsorgen. Doch auch neue Probleme wie Fitness und gesunde Ernährung schleichen sich in den Alltag der Connors ein.

Vom damaligen Cast sind alle Hauptdarsteller wieder mit dabei. Selbst John Goodman, der unterdessen auf eine erfolgreiche Filmkarriere zurückblicken kann, ist wieder als Dan zu sehen.

«Roseanne» gewann unzählige Preise. Mit bissigem Humor wurde das Leben einer Grossfamilie in der unteren Mittelschicht dargestellt. Vor allem die glaubhafte Darstellung der Probleme solcher US-amerikanischen Familien brachte der Serie viel Lob ein.

Start der neuen Staffel ist am 27. März 2018 auf dem US-amerikanischen Sender ABC. Wann und wo die Serie auf Deutsch zu sehen sein wird, ist momentan noch nicht bekannt. (pls)

