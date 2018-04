Endlich wieder Zeit zum Rumgammeln! Passend zu deiner Trainerhose: Diese 5 Serien 

Leben

5 neue Serien, die du im März und April streamen kannst

Ostern. Drei Tage am Stück frei, um sich draussen bei schönem Wetter so richtig auszutoben.

Und das Wetter so:

Okay, okay im Tessin ist es schön. Aber willst du dir den Stau wirklich antun? Es werden nämlich alle dorthin fahren. ALLE!

Eine gute Möglichkeit also, um wieder einmal so richtig zu faulenzen und dir die eine oder andere neue Serie anzugucken. Anfangen kannst du mit einer der folgenden:

Für Fans von Hintergrundwissen

The Toys That Made Us Spielzeug – das war unsere Kindheit Bild: Netflix

Eine Serie über Spielzeug. Klingt langweilig, ist aber überraschend spannend. In der achtteiligen Doku-Reihe erfährst du alles über die wichtigsten Spielzeugreihen und deren Geschichte.

Etwas schade ist, dass es sich dabei ausschliesslich um US-amerikanische Spielzeuge handelt. Sehr schlimm ist das aber nicht, denn Reihen wie Transformers, Barbie und natürlich Star Wars kennen wir auch hierzulande.

Im Wesentlichen ist die Doku-Serie ein amüsanter Rückblick auf die Spielzeuggeschichte, die voll ist von Fehlentscheidungen, zufälligen Erfolgen und alten Männern, die darüber streiten, wer sich nun Erfinder von Spielzeug XY nennen darf.

Verfügbarkeit: Netflix

Länge: 8 Episoden à circa 45 Minuten



Für Fans von Gruselgeschichten

The Terror The Terror Bild: AMC

«The Terror» macht etwas, das in Hollywood sehr beliebt ist: Die Serie greift eine bekannte Geschichte auf und interpretiert sie neu. In diesem Fall geht es um die berühmte Franklin-Expedition von Sir John Franklin.

Dieser ist 1845 mit den Schiffen HMS Erebus und HMS Terror aufgebrochen, um die legendäre Nordwestpassage zu finden. Keiner der 129 Männer überlebte die Expedition, die verschollenen Schiffe wurden erst 2014 und 2016 gefunden.

Bis heute weiss man nicht, was genau mit der Besatzung geschah. Diese Lücke will «The Terror» nun füllen und setzt dabei auf ein mysteriöses Etwas, welches die Crew auf ihrer eisigen Expedition nach und nach dezimiert.

Verfügbarkeit: Amazon Prime (aktuell zwei Episoden. Jede Woche kommt eine neue Folge hinzu).

Länge: 10 Episoden à 60 Minuten



Für Fans von Machtspielen

The Looming Tower The Loomig Tower Bild: Hulu

Wie konnte es zu den fürchterlichen Anschlägen am 11. September 2001 kommen? Die Serie geht dieser Frage nach. Im Mittelpunkt stehen dabei das FBI und die CIA, die sich lieber selber gegenseitig ein Bein stellen, anstatt sich den echten Problemen zu widmen.

Die Serie hat alles, was man von richtig fiesen Machtkämpfen erwartet: Ränkespiele, Hauptfiguren, bei denen man zwischen Faszination und Ekel schwankt und unerwartete Wendungen.

Vor allem ist die Serie aber sehenswert, da sie nicht in unerträglichem US-Pathos versinkt, sondern die Praktiken der USA hinterfragt und kritisiert. Schon fast unpatriotisch für eine Politserie aus den USA.

Verfügbarkeit: Amazon Prime

Länge: 10 Episoden à 45 Minuten

Für Fans von BBC-Serien

Collateral Collateral Bild: BBC

Sind wir mal ehrlich: Die fünfte Staffel «Sherlock» wird vermutlich nie Realität.

Umfrage Oder glaubst du noch daran? Ja. 💪

Nein. 😢

Abstimmen 2 Votes zu: Oder glaubst du noch daran? 0% Ja. 💪

0% Nein. 😢

Zeit also, um sich nach einem Ersatz umzusehen. Mit «Collateral» versucht BBC gleich selbst, diesen Ersatz zu liefern.

In dieser Krimiserie begleiten wir aber keinen Privatdetektiv, sondern den Detective Inspector Kip Glaspie. Dieser muss in einem grausigen Mordfall ermitteln, bei dem der Täter scheinbar willkürlich gemordet hat. Selbstverständlich ist natürlich nichts so, wie es im ersten Moment scheint und schon bald ist Glaspie in ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel verwickelt.

Bei der BBC geht Qualität über Quantität und so bekommen wir erst einmal vier Episoden. Dafür ist die Handlung abgeschlossen und die Serie somit ideal für einen gemütlichen Fernsehtag. Und vielleicht gibt es ja schon bald eine zweite Staffel.

Verfügbarkeit: Netflix

Länge: 4 Episoden à 60 Minuten



Für Fans von Geschichten mitten aus dem Leben

Atlanta Atlanta Bild: FX

«Atlanta» ist nicht neu, aber dafür mit einer zweiten Staffel in den Startlöchern. Multitalent Donald Glover hat mit seiner selbst erdachten Serie, in der er auch die Hauptrolle spielt, begeistert.

Darin spielt er Earn Marks, der sein Studium an der Elite-Uni Princeton abbricht und sich danach ziellos durch den Alltag treiben lässt. Nach einigen Gelegenheitsjobs wird er Manager seines Cousins und Möchtegern-Rappers Alfred «Paper Boi» Miles.

«Atlanta» ist zwar in erster Linie ein Drama, doch erzählt mit seiner Mitten-aus-dem-Leben-Attitüde auch eine Komödie. Die Dramedy ist aber keinesfalls eine Serie, bei der du dich hinsetzen und totlachen wirst. Stattdessen erwartet dich vor allem subtiler Humor, garniert mit tollen Einfällen und guter Musik.

Verfügbarkeit: Sky Show, YouTube

Länge: 19 Episoden à 30 Minuten (2 Staffeln)



Bonus: Für Fans von Trash-TV (und Kuchen)

Nailed It! Das Gelbe vom Ei Bild: Netflix

Du kennst das sicher: Da willst du dieses mega ausgefallene Gericht aus diesem Instagram-Video nachkochen und natürlich endet es in einer Katastrophe.

Ja genau, sowas mein ich: Bild: Netflix

Netflix hat jetzt daraus eine Show gemacht. Die ist fies und genau darum sehr, sehr lustig. Die Ausgangslage ist einfach: Leute, die nicht wirklich gut backen können, müssen eine richtig ausgefallene Torte machen. Und als ob das nicht schon genug gemein wäre, müssen sie das auch noch in einer Zeit bewältigen, bei der selbst dem Laien klar wird, dass das unmöglich ist.

In dieser Show geht es nicht darum, wer den besten Kuchen, sondern, wer den am wenigsten schlechten Kuchen macht. Für die Teilnehmer gibt es 10'000 US-Dollar zu gewinnen. Für dich gibt es jede Menge lustiger Momente voller Schadenfreude, Fremdschämen und auch etwas Mitgefühl.

Verfügbarkeit: Netflix

Länge: 6 Episoden à circa 30 Minuten



Wenn das Fernsehstudio zum Spielplatz wird ... Video: watson

Oder du guckst einfach «Die Simpsons»:

